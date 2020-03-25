Пока врачи разных стран ищут способ побороть эпидемию и рекомендуют всем максимально изолироваться, президент США Дональд Трамп призывает соотечественников вернуться на работу, чтобы спасти национальную экономику. При этом Соединённые Штаты занимают третье место в мире по количеству заболевших

По оценке Всемирной организации здравоохранения, следующим эпицентром коронавируса могут стать Соединённые Штаты. В стране зафиксировано 54 323 случая заболевания, 772 смертей, 64 выздоровевших. В опубликованном российским посольством списке регионов США, жителям которых рекомендовано без надобности не покидать дома, 22 штата, включая такие крупные, как Калифорния, Техас, Флорида, Нью-Йорк. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Вирус вирусом, но экономика важнее

Жёсткие и решительные меры — вот главный, как показал китайский опыт, способ по сдерживанию темпов распространения вируса. Местные власти, поскольку они обладают такими полномочиями, уже ввели ограничения на перемещение людей, запрет на массовые мероприятия и даже выпустили несколько тысяч заключённых из тюрем, но без содействия руководства страны добиться положительных результатов будет сложно.

Конечно, никто не был готов к пандемии и денег на эти цели в государственный бюджет не закладывал, поэтому теперь нужно срочно изымать средства из резервных фондов, урезать другие статьи расходов. Президент США Дональд Трамп уже подписал одобренный Конгрессом законопроект о выделении $8,3 млрд на сдерживание распространения коронавируса. Однако для выполнения своих социальных обязательств государству нужно не допустить обвала национальной экономики, ведь биржи демонстрируют отрицательную тенденцию.

На брифинге 24 марта руководитель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сообщил, что на смягчение экономических последствий от коронавируса власти могут выделить крупнейший в истории страны финансовый пакет помощи: $4 трлн кредитами от Федеральной резервной системы и $2 млрд прямой помощи.

Казалось бы, для первой экономики мира финансовый аспект в этой жизненно опасной ситуации не должен создавать какие-либо трудности, но нет. Обе попытки (22 и 23 марта) Сената принять законопроект о мерах поддержки экономики в условиях эпидемии провалились. Документ предусматривает выплату пособий гражданам (у кого годовой доход менее $75 тысяч — $1200, для остальных сумма меньше; кто не платил налоги — $600; на ребёнка — $500), отсрочку по налогам для юридических лиц, кредиты компаниям на выплату зарплат и оплату аренды (причём впоследствии займы могут быть частично списаны, если никого из сотрудников не уволят, при этом руководству запрещено повышать зарплату себе), компенсации предприятиям, несущим убытки от ограничений из-за карантина, в частности авиакомпаниям.

Демократы выступают против, сетуя, что пакет мер направлен на помощь крупным корпорациям, а не простым гражданам, страдающим от сложившейся ситуации. Даже согласие республиканцев увеличить расходы на пособия по безработице оппозицию не переубедило, как пишет издание The Hill, потому что её требование выделить ещё $750 млрд для стабилизационных фондов штатов отклонили.

Республиканцы же говорят, что их оппоненты хотели включить в документ пункты, которые напрямую с коронавирусом не связаны. Теперь демократы-конгрессмены намерены разработать собственный пакет мер, однако президента это мало волнует, он уверен, что предложенный его однопартийцами план в конечном итоге всё же примут. Проблема на проблеме: почему США не могут справиться с эпидемией © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

В эфире телеканала Fox News 24 марта Трамп заявил: «Это очень важно, поскольку мы хотим вернуть нашу экономику в прежнее состояние. Думаю, если это будет согласовано, мы сможем восстановиться довольно быстро. Я полагаю, что в конечном счёте мы превысим тот уровень, на котором были».

Вскоре стало известно, что стороны достигли договорённости о мерах по стимулированию экономики в условиях коронавируса на сумму $2 трлн, голосование пройдёт вечером 26-го числа. Привозить конгрессменов в зал заседаний будут небольшими группами, ведь многие из них входят в группу риска, несколько человек уже находятся дома на карантинее.

Трамп подчёркивает, что медлить с принятием мер нельзя. В конце февраля американские биржи на фоне опасения пандемии пережили крупнейшее с 2011 года падение, но после внедрения Федеральной резервной системой США программы помощи тенденцию удалось переломить, и 24 марта Dow Jones Industrial Average, NASDAQ, S&P продемонстрировали рост на 6,55-8,3%. Тем не менее, проблем ещё много, прежде всего низкие цены на нефть — $27,85 за баррель, а для Штатов точка рентабельной добычи находится на отметке около $50.

Как бизнесмену Трампу мучительно больно смотреть на сводки о финансовых потерях, и он даже готов отказаться от строгих ограничительных мер. Введение которых, по его признанию, далось нелегко, поскольку знал, что они спровоцируют падение (ему даже говорили про потерю 25-30% ВВП). Президент призвал соотечественников вернуться на работу и работать более усердно, при этом не забывать чаще мыть руки и держать дистанцию, чтобы спасти экономику страны, подчеркнув, что от гриппа умирают тысячи людей (хотя о том, что от гриппа люди умирают, сам Трамп узнал совсем недавно, притом что так умер его дедушка), но из-за этого производства не останавливаются.

«Респираторная вирусная инфекция может унести жизни определённого числа людей, но вы потеряете больше людей, ввергнув страну в масштабную рецессию или депрессию. Будут тысячи самоубийств, будет нестабильность. Так (остановив частный сектор. — Ред.) можно разрушить страну, закрывая её. Три недели назад у нас была лучшая экономика в истории нашей страны, потом вдруг нам пришлось её закрыть. И мы должны платить людям за то, чтобы они не ходили на работу. У нас такого никогда не было. Обычно мы платим людям за то, чтобы они ходили на работу», — заявил Трамп.

Более того, по информации информационного агентства Bloomberg, президент США уже в кулуарах обсуждает отмену ограничений, опасаясь, что они слишком больно ударят по экономике. Он даже называет конкретные даты — восстановить хотя бы частично деятельность частного сектора хотел бы к Пасхе, то есть 12 апреля, — и первые штаты — сельскохозяйственные штаты на западе, Техас.

По словам Трампа, существуют теории, будто американские предприятия могут простаивать 4-5 месяцев подряд, но так поступать нельзя, иначе можно разрушить всю страну. При этом он заверил, что все решения будет принимать с учётом мнения медиков, а они пока не спешат давать прогнозов, когда можно будет снимать ограничения.

Как сообщила координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс, в среднем по стране доля положительных тестов равна 10%, но в Нью-Йорке ситуация гораздо сложнее, там этот показатель достигает 28%, в городе и его пригородах темпы распространения коронавируса превышают общегосударственные в 4-5 раз, причиной тому могли стать приехавшие европейцы и азиаты, плохая дезинфекция общественных мест и высокая плотность заселения.

С оглядкой на выборы

Забыть обо всех противоречиях и без промедлений объединить усилия для спасения нации республиканцам и демократам мешает мысль о предстоящих 3 ноября президентских выборах, а их никто не переносил, в отличие от праймериз в отдельных штатах.

В период, когда страна столкнулась с такой серьёзной проблемой, как коронавирус, у демократов, прежде всего бывшего вице-президента США Джо Байдена, который лидирует во внутрипартийной гонке за право на выдвижение единым кандидатом, появился отличный повод для критики властей. Они могут припомнить Трампу и развал системы Obamacare, из-за чего 27 млн граждан сейчас не имеют медстраховки, а значит, рискуют остаться без медпомощи, и предостережения команды Барака Обамы о проблемах, с которым государство может столкнуться в случае эпидемии, и ликвидацию центра по отслеживанию эпидемиологической ситуации. Кроме того, демократам выгодно, чтобы пик экономического кризиса в стране пришёлся на осень, то есть период выборов.

Накануне ключевые финансовые институты США официально объявили о завершении эпохи экономического роста и вхождении в состояние рецессии. По оценке Bank of America, во втором квартале года ВВП может сократиться на 12%, такого не было со времён Второй мировой войны, а бизнес-школа UCLA Anderson говорит о 6,5% во втором квартале и 1,9% в третьем. Эксперты Bank of America предупреждают, что дальнейшее восстановление экономики напрямую зависит от эффективности государственной политики. Коронавирус затронул и президентские выборы в США © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Экономический рост Трамп всегда называл своим главным достижением за время президентства, да и американские избиратели, которые намерены голосовать за его переизбрание, в опросах называли этот фактор ключевым для себя. Теперь главе государства придётся приложить всё своё бизнес-мастерство, чтобы сохранить благополучие своей страны и поддержку населения.

Для республиканцев желательно как можно быстрее внедрить меры по смягчению последствий эпидемии, чтобы они сработали в ближайшие месяцы и не вызывали у американцев никаких сомнений. Впрочем, в случае каких-либо промедлений Трамп может обрушиться с критикой на демократов и переложить ответственность на них, мол, почему в такую трудную минуту сразу не проголосовали за пакет мер, а попытались продвинуть свои инициативы по экологии, в частности? Это в его духе.

Тем не менее, реальную угрозу для США и всего мира сейчас создаёт Трамп. Изоляция — то малое, что могут сделать люди в разных странах, чтобы сдержать коронавирус, с которым медики борются 24 часа в сутки. Китайские врачи работали в операционных по 12 часов, не отлучаясь ни на минуту (даже в туалет, использовали памперсы), а президент-бизнесмен готов перечеркнуть все эти усилия, выведя граждан в офисы и на предприятия.

Все государства несут убытки, не только Штаты, но все понимают, что иначе преодолеть новый вызов нельзя.