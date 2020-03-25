Независимо от того, насколько оправданны меры по карантину, большинство людей попали в сложную ситуацию. В первую очередь это касается, разумеется, стариков. И в этой связи общество не могло не начать самоорганизовываться

Примеров довольно много, хотя далеко не все из них попадают в СМИ. Ну кто обратит внимание на то, что жильцы какого-то дома, идя в магазин, берут продукты не только себе, но и соседям-пенсионерам, чтобы они по холоду и потенциально инфекционным местам не шлялись? И многие даже делают это за свой счёт…

Думается, количество таких случаев измеряется сотнями тысяч, но вряд ли участники этого движения сами отдают себе отчёт в важности того, что они делают. Когда мы попытались взять интервью у женщины из Киева, которая привозит продукты своей пожилой соседке, она отреагировала недоумённо: «Я ведь всегда так делала, даже и до карантина — у меня ж машина, а в "Ашане" всё дешевле».

Израильский политолог: Эпидемия заставит общество стать ответственнее © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

Инициатором этой кампании стал владелец холдинга Global Spirits (ТМ «Хортица») Евгений Черняк. Правда, информации о том, что аппараты, на которые собраны деньги, куда-то поступили, ещё нет. Зато известно, что 20 марта Киевская больница скорой помощи получила два аппарата ИВЛ от фонда Порошенко. Всего фонд планирует восстановить десять аппаратов (т.е. речь идёт о ремонте старых, а не о закупке новых).

Следует отметить, что нам приходилось критиковать и Порошенко, и Черняка, и мы не сомневаемся, что на этих операциях они ещё подправят своё материальное благосостояние. Но если благодаря этим аппаратам удастся спасти хоть одного человека — спасибо им большое.

В социальных сетях зародилось движение «Подвези медика на работу», получившее юмористическое название «Corona taxi». Тысячи людей через вайбер и вотсап либо предлагают возможность проехаться на своём автомобиле, либо просят помощи для проезда.

Интересно, что касается это не только городов, где медики всё же могут проехать на работу и общественным транспортом (в Киеве их документов достаточно для проезда), но и междугородных сообщений. Не секрет ведь, что многие медики (особенно это касается младшего медицинского персонала) ездят на работу за много десятков километров — в большие города, где проще найти работу.

Разумеется, особенно массовой «Corona taxi» не стала, мы ведь помним, как в 2009 году, во время эпидемии «свиного гриппа», от врачей шарахались как от прокажённых и даже не пускали в квартиру медиков, которых сами же вызвали…

Достойные примеры самоорганизации демонстрируют и сами врачи. В социальных сетях появилось несколько групп медиков, которые готовы консультировать пациентов в мессенджерах, вроде тех же вайбера и вотсапа. Их цель — разгрузить поликлиники и снизить уровень паники.

Разумеется, среди медиков есть разные люди. Например, группа «свидомых» (национально сознательных) предлагает среди прочего поругать Зеленского и Путина, а также постит «смешные шутки» о том, что появление заболевших коронавирусом депутатов объясняется получением томоса — теперь, дескать, молитвы граждан доходят до Бога (только почему-то с опозданием на год — томос всё же у них не той системы).

По информации телеграм-канала «Легитимный», «в Офисе президента продолжают обсуждать тему с созданием всеукраинского волонтерского движения по борьбе с коронавирусом. Ходят также слухи, что именно президенту предлагают возглавить волонтерское движение» (вообще довольно интересно, когда «Легитимный», хвастающийся своими «инсайдами», ссылается на слухи…). К счастью, «в ОП нет кадров, кто может это всё организовать».

Киев за свой счет закупит горожанам медицинские маски – Кличко © Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

И, тем не менее, остаётся только порадоваться тому, что украинское общество не утратило способности к самоорганизации. Пусть даже сопротивляться ему приходится в основном собственному государству — это ведь оно медреформу проводит.