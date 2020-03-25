По данным на 12:00 25 марта, общее количество заболевших новым коронавирусом COVID-19 перевалило за 400 тысяч человек в 183 странах мира. Пандемия унесла жизни более 18 тысяч человек

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Первые случаи смерти от COVID-19 зарегистрированы в Кабо-Верде, на Гавайях, в Саудовской Аравии, Камеруне и Исландии.

Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Китае (81 тысяча 591 заболевший). В Европе вирус наиболее широко распространился в Италии (число случаев заражения инфекцией здесь достигло почти 70 тысяч). В США более 50 тысяч больных. Также высокие показатели заболеваемости в Испании (почти 40 тысяч), Германии (около 33 тысяч) и Иране (24 тысячи).

В Испании коронавирусом заразились 5,4 тысячи врачей.

По количеству смертей от COVID-19 по-прежнему лидирует Италия — от последствий коронавируса в Аппенинах скончались 6 тысяч 820 больных, далее следует Китай (3 тысячи 160) и Испания (2 тысячи 800).

Впервые у пациента из Исландии нашли сразу два штамма смертельного коронавируса. По предварительным данным, второй штамм коронавируса является мутацией первоначальной версии. Предположительно, мутировавший штамм является более агрессивным, поскольку пациент заразил контактировавших с ним людей именно им.

Власти Италии решили увеличить сумму штрафа за нарушение гражданами карантина, введенного в стране. Нарушителям придется заплатить от €400 до €3 тысяч.

В то же время президент США Дональд Трамп попросил американцев выйти на работу для спасения экономики.

«Нам нужно вернуться к работе. Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не «отключали» из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины», — сказал американский лидер.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что новым эпицентром коронавируса могут стать США.

Чтобы улучшить ситуацию в мире, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» (G20) снять действующие санкции в отношении других. К примеру, нужно пересмотреть вопросы ограничения передвижений между странами, которые могут повлиять на поставки медицинского оборудования, лекарств. Москва поддержала инициативу Гутерриша, предложив сторонам региональных вооруженных конфликтов остановить боевые действия.

Рекомендации врачей

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о двух главных симптомах коронавируса — это тяжелое, осложнённое дыхание с сухим кашлем и высокая температура, насморк при этом заболевании присутствует редко.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил россиян о том, что курение и неумеренное употребление алкоголя могут осложнить болезнь и привести к тяжелым последствиям. Осложняет течение болезни и гипертония. Китайские ученые выяснили, что умершие, у которых был выявлен COVID-19, чаще всего страдали от повышенного давления.

Ситуация в России

В 55 российских регионах зарегистрировано 658 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Только в столице заразились около 300 человек.

Все новые заразившиеся посещали неблагополучные по COVID-19 страны последние 14 дней.

Госпитализированные размещены в специальных инфекционных боксах. Почти 100 тысяч человек остаются под контролем из-за вируса.

Власти Москвы разрешили лечиться на дому тем, у кого коронавирус проявляется в легкой форме. Госпитализировать будут, если температура тела больного поднимается выше 38,5 градуса и наблюдается лихорадка.

В Подмосковье приостановили работу ночных клубов, кинотеатров и детских игровых комнат.

Федерация еврейских общин России заявила о временном закрытии всех синагог в России.

Компания «Аэрофлот» снизила стоимость внутренних перелетов на март, апрель и май. Теперь билеты у этой авиакомпании стоят дешевле или примерно на одном уровне с S7 и «Уральскими авиалиниями», которые также снизили цены.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер против распространения коронавируса.

Министерство экономического развития разрабатывает меры для поддержки предпринимателей. В первую очередь они направлены на поддержку общепита и гостиниц. Вместе с тем Кабинет министров получит новые полномочия в части контроля и надзора за бизнесом.

Правительство России поручило из-за коронавируса организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины из РФ на родину и россиян с Украины. Поезд уйдет из Киева 27 марта, из Москвы обратно — 28 марта. В МИД России отметили, что вывозить будут только тех украинцев, которые этого захотят, это лишь мера содействия.

Украина и коронавирус

На Украине коронавирус зафиксировали уже в тринадцати областях: всего — 113 случаев. Жертвами болезни стали три человека, один человек выздоровел.

В Киеве количество заразившихся возросло до 31 человека.

Под Киевом коронавирусом заразилась беременная женщина, в связи с чем был изолирован целый квартал. Будет проведена неотложная изоляция и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной.

В Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия в Египет и был доставлен в больницу с подозрением на заболевание Covid-19. Мужчина чувствовал недомогание, однако к врачам обратился только 24 марта. Медики прибыли в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии, в больнице ему диагностировали пневмонию.

В Тернопольской области скончался первый больной пациент с коронавирусом.

В Одессе с 25 марта общественный транспорт будет перевозить по спецпропускам ограниченный контингент пассажиров. Такое же ограничение будет введено в Днепре с 27 марта.

Для больных подготовили военные госпитали.

В больницу на окраине Одессы переселяют бывших заключенных с открытой формой туберкулеза: они запугивают медперсонал и не соблюдают карантин.

Заболевшие политики

Украинский политик Валерий Хорошковский лёг в Александровскую клиническую больницу Киева с подозрением на коронавирус. По другим данным, тест на инфицирование коронавирусом уже дал положительный результат.

Ранее коронавирус также подтвердился у внефракционного депутата Верховной Рады Украины Сергея Рудыка. Кроме того, заболевание нашли у депутатов из группы «Доверие» Сергея Шахова и Сергея Вельможного и у депутата от президентской фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко.