«Мы точно будем частью этой истории». Украинские спортсмены отреагировали на перенос Олимпийских игр

Олимпийские игры - 2020 перенесли 2021 год. Члены национальной сборной Украины расстроены, что в этом году не смогут выступить на Олимпиаде в Японии. Но не теряют оптимизма, поскольку времени на подготовку стало больше

24 марта глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились перенести летние Игры, которые должны были пройти 24 июля — 9 августа 2020 года, на следующий год, но не позднее лета.

Это четвёртый раз в новейшей истории, когда главные спортивные соревнования проведут не в намеченные сроки: Олимпиаде в Берлине в 1916 году помешала Первая мировая война, а Вторая мировая — Играм 1940 года (их должна была принимать Япония, но Токио отказался, хозяйкой согласилась стать финская столица Хельсинки) и 1944-го в Лондоне. Впрочем, аналогии между теми временами и нынешними неуместны, от этого предостерегает и Бах.

«Сравнивать всегда опасно, поскольку это можно по-разному интерпретировать, считаю, что неправильно сравнивать перенос Игр с отменой в связи с войнами. Людские страдания во время войн вообще сложно с чем-то сравнить, что мы можем сказать, так это то, что столкнулись с беспрецедентным случаем для всего человечества, которое ранее не сталкивалось с распространением такого вируса. Но что я могу сказать точно, так это то, что олимпийское движение впервые столкнулось с переносом Игр», — заявил он.

В первую очередь эта новость касается спортсменов, которые не перестают готовиться к главным в своей жизни стартам даже в условиях карантина. Они тренируются дома с подручным инвентарём и на своих страницах в соцсетях делятся видео с упражнениями, чтобы их болельщики тоже не теряли спортивную форму.

Вот как на перенос Олимпиады-2020 отреагировали члены национальной сборной Украины.

Олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года Ольга Харлан, которая на церемонии закрытия Игр-2016 в Бразилии (где завоевала бронзу в личном первенстве и серебро в командном) несла флаг Украины, написала в Instagram: «Что есть, то есть… Движемся к Токио-2021. Наша мечта отложена на 1 год, но, по крайней мере, совсем не отменена (давайте найдём здесь в этом что-то положительное). Мы обязательно будем сильнее и терпеливее! Главное, что мы все должны заботиться о себе и своих семьях!»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев нашёл в этой новости нечто уникальное.

«Впервые в истории Олимпийские игры будут перенесены и проведены в нечётный год. Но мы точно будем частью этой истории. Всем спортсменам — терпения, здоровья и удачи в подготовке к #tokyo2021», — написал он в Instagram.

Эту запись лайкнул российский гимнаст Никита Нагорный, с которым Верняев осенью прошлого года выступал в одной команде на соревнованиях немецкой Бундеслиги. У них есть совместные фотографии в соцсетях, периодически они комментируют посты друг друга.

Капитан сборной Украины по каратэ Станислав Горуна не видит ничего страшного в изменении календаря соревнований.

«Олимпийские игры перенесены. Мы шли к ним 17 лет, подождём ещё один год! Всем здоровья!» — написал он в Instagram.

Однако его оптимизм разделяют не все, в частности тренеры, ведь есть спортсмены, которые собирались завершить карьеру в 2020 году, после Олимпиады в Токио. Теперь перед ними встал непростой выбор — либо уходить сейчас, либо остаться ещё на год.

На эту тему в комментарии изданию Tribuna.com высказался серебряный призёр Игр-2016 по греко-римской борьбе, а ныне депутат Верховной Рады Жан Беленюк: «С одной стороны, ты понимаешь, что это адекватная мера МОК из-за пандемии коронавируса. Главное — это здоровье спортсменов и болельщиков со всех уголков планеты.

С другой стороны, и себя жаль, и спортсменов, которые так долго готовились. Но главнее всего, что Олимпийские игры не отменяют, а просто переносят. Это повод для всех спортсменов показать свой характер. Даже те, кто хотели завершать карьеру после Олимпиады, останутся в спорте ещё на год, чтобы пройти это испытание. Такие обстоятельства вынуждают меня ещё как минимум на год остаться в спорте.

Я такой человек, который считает, что всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это вызов, который нужно принять и выйти из него победителем. Какой-то катастрофы в этом нет. Будет больше времени для подготовки. Ещё никто не выигрывал Олимпийские игры в непарный год. Когда встретятся два олимпийских чемпиона, то можно будет сказать: «Ты выиграл Олимпиаду в парный год, так выигрывают все, а я стал чемпионом в непарный год, поэтому я круче».

Прокомментировал перенос олимпиады и глава Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, олимпийский чемпион по прыжкам с шестом 1988 года: «Сегодня мы переживаем непростые времена — весь мир борется с распространением пандемии COVID-19. Каждый из нас должен оберегать своё здоровье, здоровье родных и близких, здоровье окружающих, ведь жизнь человека превышает всё.

Я сам был спортсменом, и мне хорошо понятны мысли и ожидания атлетов и тренеров, которых беспокоит вопрос проведения Олимпийских игр в Токио. Олимпийские игры обязательно состоятся в то время, когда ничего не будет угрожать здоровью всех участников, болельщиков, организаторов, всех людей!

А сейчас у нас у всех есть возможность для самосовершенствования. Нам необходимо верить и идти к своей цели. Уверен, что мы преодолеем все вызовы, пройдём испытание и победим! Мы вместе — одна большая олимпийская семья!»