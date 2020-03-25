В начале этой недели против бывшего премьер-министра Алексея Гончарука было возбуждено уголовное дело по статье 367 УК за служебную халатность при подготовке мер против эпидемии коронавируса

Дело было зарегистрировано ведомством Назара Холодницкого, Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП), а расследовать его будет Госбюро расследований (ГБР), которое до этого возглавляла Ирина Венедиктова, ныне являющаяся генпрокурором. Максимально Гончаруку грозит по этому обвинению до 5 лет лишения свободы.

В январе-феврале этого года, когда эпидемия еще только подбиралась к границам Украины, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов дважды направлял премьер-министру Гончаруку письма с пометкой «срочно», настоятельно требуя ограничить экспорт из Украины товаров, которые могут понадобиться для противодействия коронавирусу, включая маски и перчатки. Тем не менее, как говорится в сообщении САП, «Кабинет министров Украины тогда фактически проигнорировал вышеуказанные меры, которые не были приняты». Однако следует отметить, что в этих «письмах счастья» секретарь СНБО требовал от Гончарука проинформировать его о результатах до 10 февраля, после чего, не дождавшись ответа, секретарь СНБО тоже не проявил активности в этом направлении. Алексей Гончарук. Биографическая справка © Facebook, Олексій Гончарук

Экс-премьер-министр Гончарук ответил на обвинения, заявив, что на тот момент на Украине еще не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19, поэтому правительство и не предприняло никаких шагов. Таким образом, Гончарук оказался не только «профаном в экономике», как о сам заявлял в прошлом году, но и в сфере подготовки к противодействию эпидемиям. Очевидно, что готовиться к эпидемиям и чрезвычайным ситуациям необходимо до того, как «гром грянет», чтобы не оказаться с пустыми складами в разгар бедствия.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 3 марта, а уже 4 марта Гончарука попросили в отставку. Сейчас он откровенно передергивает, утверждая, что на него пытаются списать эпидемию COVID-19, словно бы речь шла не об игнорировании срочных рекомендаций СНБО.

Все меры в плане противодействия надвигавшейся эпидемии, о которых отчитался Гончарук, фактически не предполагали никаких практических шагов. Было лишь «поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта». Гончарук, по его же словам, разрабатывал алгоритмы действий, созывал совещания, а также «предвидел разные сценарии событий». Иными словами, симулировал деятельность. Необходимые Украине медицинские маски продолжали уходить на экспорт.

Оправдываясь, Алексей Гончарук попутно валит вину на главу таможни Максима Нефедова. Он якобы должен был еще в феврале разработать механизм блокирования экспорта медицинских масок, но не сделал этого, а спокойно выпустил 200 000 масок в Испанию. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта экспорт масок из Украины и за это время частные компании вывезли около 990 тонн масок.

Уже в феврале-марте экспорт масок из Украины давал 200% прибыли, минимум. В некоторых украинских аптеках их стали продавать по 800 грн за 100 штук, при себестоимости всей упаковки 20 грн.

Бывший министр экономики, либертарианец Тимофей Милованов выступил в защиту экс-премьера. Он считает, что запрет вообще не надо вводить, а нужно лишь просто покупать эти товары по рыночным ценам, то есть не дешевле, чем предлагают зарубежные покупатели. Однако по этой логике получается, что страны Европы, которые ввели такой запрет у себя, действовали непрофессионально. В защиту экс-премьера высказались также депутаты фракции «Голос» и «Европейской солидарности», увидевшие в деле против Гончарука «преследование со стороны олигархов». Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Политолог Михаил Чаплыга заявлял в начале марта, что к массовой скупке масок и их экспорту был причастен глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий, который выкупил на харьковском заводе медпрепаратов весь запас медицинских масок.

И даже после введения новым Кабмином формального запрета 11 марта появлялась информация о поставках украинских медицинских масок в страны Европы. Так, например, 21 марта испанский телеканал RTVE показал сюжет о прибытии партии масок и респираторов из Украины — от украинский компании из Харькова «BUK».

В то же время Киевская горадминистрация заявляла 21 марта, что для обеспечения больниц города осталось медицинских масок на 7-10 дней. К счастью, вскоре пришла гуманитарная помощь Китая, который, практически справившись с проблемой у себя, начал отправлять помощь многим странам мира. В ночь с 22 на 23 марта в Украину прибыл самолет из Китая, на борту которого находились медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19. Не исключено, что какая-то часть этой помощи тоже будет продана заграницу.

Как показывает многолетний опыт экспорта леса-кругляка или нелегально добытого янтаря в страны Европы, несмотря на формальный запрет, Украина не в состоянии запретить экспорт чего-либо, если это противоречит интересам европейских и украинских коммерческих структур, пусть даже в ущерб национальным интересам. Если речь идет о 200% прибыли, то любой формальный запрет останется лишь ничего не значащей бумагой.

Руководитель украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава видит серьезное правонарушение в бездействии предыдущего правительства.

«Украина сама производила эту продукцию, а когда она понадобилась, осталась без неё. Правительство не только не сделало запасов, но и, напротив, способствовало их вывозу за пределы страны. Игнорирование премьер-министром рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны является серьёзным правонарушением», — говорит Кава. Коронавирус в Европе: Британия и Польша копируют немецкие меры, в Швеции — практически никаких ограничений © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Несмотря на обещанные Зеленским год назад «посадки», до сих пор все деятели-коррупционеры из обоймы Петра Порошенко находятся на свободе. Следовательно, еще менее вероятным кажется привлечение к реальной ответственности премьер-министра из команды неопытных и некомпетентных «реформаторов», выдвинутой самим президентом Зеленским. Алексею Гончаруку изначально отводилась роль «громоотвода», который можно списать в утиль при падении рейтингов президента и «Слуг народа». Скорее всего, эта роль предполагала определенные гарантии от преследования. Тем не менее, симулировать борьбу с коррупцией необходимо, как и списывать на каких-нибудь предшественников все провалы в противодействии распространению инфекции. Через какое-то время, скорее всего, эпидемия пойдет на спад, а вместе с ней где-то в архивах ГБР будет похоронено и дело о халатности бывшего премьер-министра, тем более что к тому времени и уже и министров нового Кабмина можно будет обвинить в аналогичной халатности.