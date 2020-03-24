По данным портала coronavirus-monitor.com на 21:00 24 марта, в мире зафиксировано более 399 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019, 17,9 тыс. человек скончались

Распространение заболевания началось в Китае, и именно в этой стране до сих пор зафиксировано самое большое число зараженных — 81,4 тыс. человек, из которых умерли 3,2 тыс. Эти числа остались практически неизменными за прошедшие сутки.

Между тем по количеству жертв болезни КНР уже более чем в два раза обогнала Италия, где около 69 тыс. зараженных и 6,8 тыс. умерших.

Рост заболеваемости в США идет стремительно. Страна прочно закрепилась на втором месте с 46,1 тыс. заболевших и 583 скончавшимися от коронавируса. Днем ранее зараженных было 35,4 тыс., а умерших — 464.

Далее в пятерке лидеров идут Испания (39,6 тыс. зараженных, 2,8 тыс. скончались) и Германия (31,5 тыс. и 144).

Коронавирус как принуждение к миру

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал мир прекратить все войны, объединившись перед пандемией коронавируса COVID-19.

Генсек ООН назвал коронавирус общим врагом всего человечества.

Гуттериш отметил, что особо тяжелый удар болезнь наносит по уязвимым группам населения, а также по регионам и государствам, ослабленным войнами.

«Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщему прекращению огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни», — сказал он.

Дружить с Россией и Китаем сам Брюссель велел: как коронавирус меняет конфигурацию Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Следует отметить, что до заявления генсека ООН мир нередко относился к коронавирусу недостаточно серьезно. Особенно наиболее зажиточная часть населения.

Пир во время коронавируса

Развлечение под названием «пивной пинг-понг», при котором шарики для пинг-понга ловят ртом и потом передают партнерам по игре изо рта, а в рот без помощи рук, практиковалось на элитном курорте Ишгль в Австрии в то время, как бармены, участвовавшие в игре, были заражены коронавирусом.

Журналисты отмечают, что коронавирус распространился за пределы Австрии в целом и провинции Тироль в частности по причине того, что развлечения для туристов, опасные в ходе эпидемии, продолжались.

В частности, местные власти выяснили, что в клубах и барах элитного курорта, где отдыхают в том числе политики и знаменитости, посетители заведений играли в «пивной пинг-понг».

7 марта у одного из барменов ресторана «Кицлоке» был подтвержден коронавирус, однако в медцентре Тироля продолжали заявлять, что поводов для беспокойства нет, сообщил американский канал. Впоследствии выяснилось, что зараженный контактировал как минимум с 22 людьми. Комментарии, как говорится, излишни.

Коронавирус на Украине: каждый за себя

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица стала заложником действий центральных украинских властей, сделавших город эпицентром распространения коронавируса и предоставивших ему разбираться с проблемой собственными силами.

Градоначальник напомнил, что в последние дни в столицу спецрейсами из-за рубежа прибывают десятки тысяч украинцев. Преимущественно в аэропорт «Борисполь», меньшая часть — на железнодорожный вокзал столицы.

«Я хочу подчеркнуть, в чем тревожность сегодняшней ситуации… Сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу… Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел Украины. А с проблемой потенциально инфицированных людей на улицах и угрозой быстрого распространения инфекции столица остается один на один», — заявил мэр.

Станет ли МВФ для Украины панацеей от коронавируса © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк

«Ни один вирус не является холодолюбивым или теплолюбивым сам по себе. Этот коронавирус погибает при температуре 56 градусов Цельсия и выше в течение 30 минут воздействия. Конечно, человеческое тело не переносит повышение температуры выше 36,6 градуса без последствий для здоровья», — заявил он.

Также Аристов добавил, что на улице основной фактор влияния на вирус — уровень ультрафиолета, а также напомнил, что в большинстве случаев вирус передается не контактным, а воздушно-капельным путем. В связи с этим в помещениях, где люди кашляли и в воздухе застыла пыль с вирусами, риск заражения будет и летом, подчеркнул эксперт.

Россия: Terra incognita

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и попросил поручить руководителю Администрации президента Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.

«Я даже просил бы, может, дать поручение Вайно (руководителю Администрации президента. — Ред.), чтобы он дал полпредам поручение, чтобы вместе навалились на эту историю и начали жестко контролировать. Потому что не все регионы понимают. Он (глава региона. — Ред.) видит — один у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает», — сказал Собянин.

После совещания Путин посетил медицинский центр в московском поселке Коммунарка в спецодежде «необычного цвета». Глава государства был в желтом медицинском комбинезоне. Видео визита Путина в необычном медкостюме опубликовали в инстаграме kremlin_russian.

При этом меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции будут действовать еще около полугода, сказал директор финансового Центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов. «Это такая честная оценка. И к осени, наверное, все рассосется», — приводит его слова РИА Новости 24 марта.

По его словам, россиянам нужно свыкнуться с тем, что в стране временно закрывают места большого скопления людей, такие как бассейны, фитнес-центры, аквапарки, часть кафе и ресторанов, а граждан отправляют на удаленную работу или карантин после прибытия из-за границы. Шибанов призвал соотечественников не паниковать из-за временных трудностей с ведением бизнеса.

Паника в Казахстане, Индия на замке

Хотя власти Казахстана дали понять, что будут активно противодействовать распространению коронавируса, увеличилось количество заболевших, а вместе с ними усилились панические настроения. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру.

«Нур-Султан и Алматы сейчас закрыты на карантин, туда даже въезд запрещен. То есть власти максимально жестко пытаются контролировать ситуацию, стараясь не допустить его распространения по стране. Хотя он потихоньку все равно распространяется», — констатировал эксперт.

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Карантин в крупных городах Казахстана уже бьет по нашей экономике © camonitor.kz

Помимо Нур-Султана и Алматы были зафиксированы случаи коронавируса в Алматинской области, Актюбинской области и Караганде, что тоже подогревает панические настроения, заключил политолог.

Тем временем Индия настолько напугана коронавирусом, что всю страну с населением 1,3 млрд человек закрыли на карантин.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что с 25 марта страна переходит на полную изоляцию в связи с распространением коронавирусной инфекции, строгие ограничения продлятся 21 день.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, общенациональная блокировка будет действовать в течение 21 дня — 3 недель… Чтобы спасти Индию, каждому гражданину страны будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой», — пояснил Моди в обращении к жителям страны.

На момент выхода публикации в Индии было выявлено 492 заболевших, 10 из них скончались. Степень страха перед коронавирусом в Индии очень высока.

Так, на День весны в Индии сожгли чучело «демона коронавируса». Ранее вместо него сжигали макет демоницы Холики — противницы верховного божества Вишну. Фактически коронавирус в Индии попал в разряд если не темных божеств, то уж злых сил точно.