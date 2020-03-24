По данным на 15:00 24 марта, во всем мире коронавирусом COVID-19 заразились 384 тысячи человек. К этому времени от заболевания умерли почти 17 тысяч человек, 102 тысячам удалось выздороветь. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джона Хопкинса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в режиме реального времени

Несмотря на то, что крупнейшую вспышку заболевания зарегистрировали именно на территории Китая, страна успешно выходит из карантина: из 81,5 тысячи зараженных коронавирусом выздоровели уже 73,2 тысячи. При этом за время пика эпидемии в стране скончались 3,2 тысячи человек.

По количеству жертв COVID-19 Китай опередила Италия — 6 тысяч смертей, 64 тысячи зараженных, 7,4 тысячи выздоровевших. На третьем и четвертом местах по количеству случаев коронавируса разместились США (46,4 тысячи) и Испания (35,2 тысячи).

Ситуация на Украине

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Лидируют два региона — Киевская (29 случаев) и Черновицкая области (25 случаев).

Ранее стало известно, что среди инфицированных оказались несколько депутатов Верховной Рады. Одного из них, нардепа от «Слуги народа» Руслана Горбенко, по словам экс-депутата Игоря Мосийчука, перевели в реанимацию — ему потребовалась вентиляция легких. Мосийчук также отметил, что родственникам депутата пришлось по всему городу искать необходимые лекарства.

Также коронавирус, по словам Мосийчука, выявили у депутата Верховной Рады Сергей Рудика — он уже госпитализирован.

В сложившейся на Украине ситуации депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук предложила на время карантина передать Кабмину полномочия законодательного права. Депутат напомнила, что в период тяжелого экономического кризиса, когда Леонид Кучма был премьером, его распоряжения и подзаконные акты имели силу закона.

Час в день для пенсионеров

Крупнейшая сеть супермаркетов на Украине также планирует перестроить работу во время эпидемии коронавируса: теперь магазины сети АТБ с 9:00 до 10:00 будут принимать исключительно пенсионеров и людей, находящихся в группе риска.

Как поясняют представители сети, в это время другим покупателям разрешается присутствовать в торговом зале, только если в магазине нет пенсионеров, людей пожилого возраста, ветеранов и инвалидов.

Производство тест-систем

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на Украине зарегистрированы три отечественных производителя тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции.

Продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией института Национальной академии наук Украины.

В ближайшее время, по словам Ляшко, Украина выйдет на серийное производство тест-систем.

Подпольные маршрутки

Чрезвычайное положение. Что это такое и с чем его «съедят» украинцы © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Напомним, что с 23 марта общественный транспорт Киева стал перевозить только медиков, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов, аптек и работников стратегически важных предприятий.

Ситуация в России

По данным на 15:00 в России зарегистрированы 495 случаев заражения коронавирусом, 22 пациентам удалось выздороветь.

Как сообщил оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, умершая в больнице в Коммунарке пожилая пациентка не была заражена COVID-19 — женщина скончалась от онкологии.

По данным медиков, результат анализа на коронавирус, сделанного прижизненно, показал отрицательный результат. Ее внутренние органы и ткани были поражены метастазами.

Отмечается, что женщина поступила в больницу в Коммунарке после контакта с дочерью, которая недавно вернулась из-за границы.

Ситуация в ближнем зарубежье

«Ситуация не так плоха, как у некоторых наших соседей». Политолог Искандарян о карантине в Армении © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк Керсти Кальюлайд обвинила Евросоюз в том, что во время пандемии коронавируса он не справляется со своей главной задачей — обеспечивать функционирование единого европейского рынка.

На втором месте среди стран ближайшего зарубежья оказалась Армения с 235 случаями заражения коронавирусом. Как рассказал в комментарии изданию Украина.ру директор Института Кавказа Александр Искандарян, во время эпидемии, вместе с режимом чрезвычайного положения, в стране введены элементы цензуры: не разрешается во избежание паники выдавать сведения о распространении коронавируса не из официальных источников.

Также ситуация усугубляется в Литве (187 случаев заражения): там на коронавирус теперь будут проверять всех медицинских работников и людей, старше 65 лет, имеющих симптомы ОРВИ.