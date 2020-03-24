Во вторник, 24 марта, второй главной темой на Украине (после коронавируса) остаётся возможность введения в стране чрезвычайного положения. Его могут ввести в дополнение к тем карантинным мерам, которые уже приняты. Вопрос этот имеет политическое звучание, поскольку предполагает расширение прав силовиков, но требует утверждения Верховной Радой

Собственно, значительная часть мер, которые предполагаются в рамках ЧП, на Украине уже введена — карантинные меры вводятся поэтапно с 11 марта.

Принятые меры

Первые меры по введения карантина были приняты киевскими властями и правительством ещё 11 марта.

Речь шла о введении трёхнедельного карантина в учебных заведениях, ограничении культурных мероприятий (как-то странно — отменены сеансы в кино, но не в театрах), запрет публичных мероприятий численностью участников более 200 (в столице — 60) человек.

Кроме того, выделены дополнительные средства для преодоления инфекции.

С одной стороны, эти меры были явно чрезмерными (на тот момент в стране был зарегистрирован один заболевший), а с другой — явно необязательными (14 марта в Киеве прошли два «марша украинских добровольцев», однозначно подпадавших под действие карантина).

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Зеленский встретился с группой олигархов, на которой он попросил помощь в борьбе с эпидемией. Помощь была предоставлена, а олигархи взяли на себя ответственность за области.

17 марта Верховная Рада приняла отдельный закон о противодействии эпидемии. Вводится несколько групп мер.

— Финансово-экономические: упрощение процедур закупки лекарств и медоборудования, снижение налогов, премии врачам, перевод работников на удалёнку;

— Карантинные: прекращение работы метро и междугороднего транспорта, ограничения в работе городского транспорта, закрытие всех развлекательных учреждений, кафе, ресторанов, ярмарок, рынков и заведений общественного питания;

— Правовые: введение административной и, внезапно, уголовной ответственности за нарушение карантина;

— С 22 марта в Киеве остановлен общественный транспорт (им можно пользоваться только по спецпропускам, но и по ним проезд платный, а сами спецпропуска изначально можно было только купить), а улицы начали патрулировать армия, полиция и «Муниципальная стража» (состоящая, преимущественно, из членов неонацистских организаций). Ещё до этого блок-посты появились вокруг ряда населённых пунктов (например — Черновцов).

Чрезвычайная ситуация

Несмотря на слухи о введении чрезвычайного положения (на нём настаивает министр внутренних дел Арсен Аваков), в ряде регионов (на 23 марта — шесть областей и Киев) был введён режим чрезвычайной ситуации — «медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня».

Чрезвычайное положение. Что это такое и с чем его «съедят» украинцы © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Собственно, возможности местных властей и местного самоуправления по борьбе с эпидемией незначительны, а сейчас и вовсе возникла странная ситуация. Например, в рамках поддержки бизнеса Верховная Рада отменила налог на землю.

С одной стороны, это касается не малого бизнеса, который мгновенно оказался в критической ситуации, а крупных предприятий.

С другой стороны, этот налог формирует бюджеты местного самоуправления, которое оказалось на пустых щах — у них даже денег на зарплаты не хватает. А будут ли олигархи тратиться на противоэпидемические меры — большой вопрос.

Скорее уж они, как считает, например, одесский журналист Юрий Ткачёв, попытаются взять под контроль региональные власти.

Чрезвычайное положение

ЧП, введение которого обсуждается как минимум с 16 марта (тогда президент впервые заявил о возможности его введения), предполагает три группы мер.

Обязательные:

— Ограничение свободы передвижения (введён частично — проезд на личном транспорте всё ещё свободный).

— Усиление охраны общественного порядка (введён частично — в ряде регионов и населённых пунктов).

— Запрет проведения массовых мероприятий (введён).

— Запрет забастовок.

— Принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Дополнительные:

— Эвакуация людей из мест, опасных для проживания (эвакуируйте людей с Украины…).

— Квартирная повинность для юридических лиц для временного размещения эвакуированных и военных подразделений.

— Временный запрет строительства, не связанного с ЧП.

— Карантин (уже в основном введён).

— Особый порядок распределения продуктов питания.

Чрезвычайное положение на Украине: мнения "за" и "против" © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

Особые:

— Введение комендантского часа.

— Проверка документов и досмотр граждан (частично реализована — например, в Киеве при входе в общественный транспорт).

— Ограничение продажи и изъятие оружия. Под ограничения попадают спиртные напитки (кстати, в европейских странах, где введено ЧП, резко выросло потребление алкоголя).

— Запрет деятельности политический партий.

— Контроль над СМИ.

Как видно, большая часть мер, предусмотренных режимом ЧП, так или иначе введена. Во всяком случае — в Киеве. Введение всех остальных не обязательно — власть может выбирать именно те мероприятия, которые подходят к профилю данного ЧП.

Политическая борьба вокруг ЧП

Сейчас за введение ЧП и всемерное усиление карантина выступают Арсен Аваков и министр здравоохранения Илья Емец. Против — премьер-министр Денис Шмыгаль.

Интересы первого совершенно очевидны. В условиях ЧП растёт роль силовиков и, в первую очередь, его «суперминистерства», объединяющего, помимо полиции, также силы по ликвидации чрезвычайных ситуаций и армейские подразделения (Нацгвардия).

Соответственно, с повестки дня снимается вопрос о деконструкции «суперминистерства» (а Министерство обороны настаивает на выводе из МВД Нацгвардии) и об отставке самого Авакова.

Экономический ущерб его не интересует. Более того — в условиях ещё большего обнищания населения влияние МВД только растёт — кто будет заниматься раздачей продовольствия голодающему населению? А ЧП по эпидемии плавно перерастёт в ЧП из-за голода…

В общем, режим ЧП превращается в режим фактической диктатуры МВД, которая плавно может перейти в юридическую: никаких особых препятствий для того, чтобы убрать президента и разогнать Раду не наблюдается.

Кость Бондаренко сказал, что начнется, если на Украине введут чрезвычайное положение © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Частные подробности вроде диктатуры МВД и экономической катастрофы его, видимо, не интересуют. Или, напротив, интересуют — если он о чём-то договорился с Аваковым.

Шмыгаль, естественным образом, опасается ЧП, поскольку он теряет власть, не теряя ответственности. Впрочем, его точка зрения уже вряд ли кого-то интересует. Очевидно, что Шмыгаль — временный технический премьер, задача которого состоит как раз в том, чтобы понести ответственность за неэффективность карантинных мер. А вот вслед за ним на пост премьера придёт либо Аваков, либо человек, назначенный Аваковым.

Непонятным является участие во всей этой возне Игоря Коломойского. Именно его человек Александр Дубинский сообщил о грядущей отставке Емца, причём — в форме компромата на министра. Получается, что олигарх выступает против ЧП.

Впрочем, по идее, против ЧП должны быть все олигархи (Шмыгаль в данном случае может представлять и точку зрения Рината Ахметова) — для них нынешний режим вполне достаточен. В случае же введения ЧП их влияние на ситуацию в стране и регионах снижается, а режим ЧП наносит удар по их бизнесу.

В общем, сейчас вопрос введения ЧП решается в формате переговоров между олигархами и Аваковым. Если он сможет предложить им что-то более существенное, чем уже данное Зеленским, вопрос будет решён в пользу ЧП.