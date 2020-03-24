По данным на 12:00 24 марта, в мире зафиксировано больше 379 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-2019, почти 17 тысяч человек скончались из-за болезни, около 102 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, отслеживающего распространение пандемии

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также в топ-10 стран по количеству заболевших входят Италия (63 тысячи 927 человек), США (43 тысячи 734), Испания (35 тысяч 136), Германия (29 тысяч 56 заболевших), Иран (23 тысячи 49 человек), Франция (19 тысяч 856), Южная Корея (9 тысяч 37 заразившихся), Швейцария (8 тысяч 795), Великобритания (6 тысяч 650). Больше 4 тысяч заразившихся зафиксировали также в Нидерландах и Австрии.

Наибольшее количество смертей от коронавируса зафиксировано в Италии (свыше 6 тысяч умерших), на втором месте по этому показателю Китай (более 3 тысяч), за ним следует Испания (почти 2,5 тысячи).

Ситуация в России

В России было объявлено о 438 случаях заболевания коронавирусом. 17 человек уже выздоровели. Летальных исходов не зарегистрировано.

Наибольшее количество зараженных — в Москве (262), Московской области (35) и Санкт-Петербурге (16).

По данным источника в столичном департаменте здравоохранения, Москву будут массово проверять на коронавирусную инфекцию. Планируется, что до конца следующей недели в столице будут проводить 10 тысяч тестов в сутки. Для этого в городе открывают девять лабораторий для тестирования.

Украинские реалии

На Украине лабораторно подтвердили 84 случая заражения Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки зафиксировано 11 новых случаев: 10 из них — из Киевской области, один — из Тернопольской. В частности, среди инфицированных — еще два депутата Верховной рады: Александр Лукашев из «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Руслан Горбенко из «Слуги народа».

А в Ивано-Франковской области в больнице умерла женщина, у которой подозревали коронавирус. Данные анализов пока не подтверждены.

В Минздраве украинцам дали несколько советов о том, как сохранить психическое здоровье из-за нехватки общения и физической активности во время карантина. Ведомство порекомендовало бороться с замкнутостью при помощи онлайн-общения. В случае депрессии из-за недостаточной физической активности, по утверждениям МОЗ, нужно тренироваться дома, найти новое хобби или просто заниматься самосовершенствованием.

Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации еще в четырех областях страны: Черкасской, Донецкой, Тернопольской и Львовской.

С 12 часов 24 марта украинцам запретили покидать пределы страны с туристической целью, согласно решению Кабмина. Также закрываются все аэропорты страны, кроме «Борисполя», который будет принимать чартерные рейсы с возвращающимися на родину украинцами.

Президент Украины Владимир Зеленский отложил сроки весеннего призыва в армию в 2020 году. Призыв, который изначально должен был пройти в апреле-июне, перенесён на май-июль.

Заболел ли глава Минздрава Емец коронавирусом?

На Украине разгорелся скандал: по словам депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Александра Дубинского, глава Минздрава Украины Илья Емец сфальсифицировал положительный тест на коронавирус, чтобы уйти в отставку. Илья Емец. Биографическая справка © Cardio ua / wikimedia

Все, кто контактировал с главой Минздрава, сдали тесты на коронавирус, и они оказались отрицательными.

«После чего тест взяли у него самого, тоже ничего не нашли, и спросили — "а что это было?". Он сказал: я просто хочу уйти», — добавил Дубинский.

Емец неоднократно призывал ввести чрезвычайное положение в стране, однако премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит для этого оснований.

Почему Украина отказывается ввести ЧП?

Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив рассказала, что правительство не готово остановить большую часть экономики Украины для введения чрезвычайного положения.

«Когда мы говорим о чрезвычайном положении, 70% нашей экспортной выручки — аграрии и металлурги. Можно ли их остановить? Конечно, нет! Можно ли остановить критическую инфраструктуру? Нет!» — заявила она.

По словам премьер-министра Шмыгаля, на данный момент необходимости вводить ЧП в Украине нет, по крайней мере на этой неделе. При этом премьер допустил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ближайшие две недели может измениться, поскольку в страну в последние дни массово возвращаются украинцы из-за рубежа.

Работа в дистанционном режиме

Верховная Рада, которая должна будет одобрить президентский указ о введении ЧП (если такой появится), готовится к работе в дистанционном режиме/

В парламент внесен законопроект, в соответствии с которым депутаты смогут обсуждать законопроекты и голосовать в режиме видеоконференции.

На данный момент информации о дате возможного внеочередного заседания Рады нет.