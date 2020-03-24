Политики Украины 23 марта как-то очень слаженно заговорили о возможности введения чрезвычайного положения на Украине в связи с распространением эпидемии коронавируса. И если заявления министра здравоохранения Ильи Емеца в большей мере были эмоциональными, но к рассуждениям главы МВД Арсена Авакова пользователи соцсетей отнеслись куда более серьезно

Министр внутренних дел Арсен Аваков накануне опубликовал свой антикризисный план по спасению экономики Украины во время карантина, чем вызвал шквал комментариев в украинском сегменте Facebook. Подобный шаг ясно свидетельствует о реальных намерениях главного полицейского страны. Абсолютное большинство комментаторов убеждены, что Аваков посчитал нынешнюю ситуацию на Украине подходящей, чтобы открыто заявить о своих политических амбициях.

А если вспомнить, что ранее он же обнародовал собственный план «деоккупации Донбасса», то можно без труда заметить, что он претендует на решение чисто политических задач, входящих в исключительную компетенцию президента Украины.

При этом министр внутренних дел предлагает Верховной Раде пересмотреть бюджет страны, значительно (на 200 миллиардов гривен) увеличив его дефицит, а также сократить многие статьи, за исключением сфер обороны и безопасности. Боле того, Аваков предложил перейти на новый, более выгодный для Украины, формат сотрудничества с МВФ.

Одним словом, в бурных водах украинского кризиса все политические силы пришли в движение, пытаясь использовать чрезвычайную ситуацию себе во благо.

Именно в этом видит основные побудительные мотивы политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Фесенко: ЧП — это судорожный ответ на панический вопрос: надо что-то делать © wikipedia.org

«Идея введения ЧП (чрезвычайного положения) — это проявление паники на политико-бюрократическом уровне.

Это судорожный ответ на панический вопрос: надо что-то делать. И лучше перебдеть, чем недобдеть. Похоже, что все-таки ЧП введут как некую чрезвычайную управленческую рамку, которую будут использовать не в полном объеме, регулируя ее в зависимости от ситуации (поднимая или опуская уровень чрезвычайности).

И будет как всегда: хотели как лучше, а получилось как всегда. Правда, поскольку сейчас у этой идеи есть хоть какая-то управленческая целесообразность, определенный эффект будет, хотя и умеренный. Надеюсь, однако, что хватит ума не вводить информационные и политические ограничения», — написал он на своей странице в соцсети.

Корыстный политический интерес в последних заявлениях Авакова усматривает и украинский политик, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга. Он полагает, что слова главы МВД Арсена Авакова не стоит воспринимать как обычное политиканство, за ними стоит план по перехвату власти в стране. Василий Волга: Авакову лично выгодно нагнетать панику в стране © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Идиотизм или холодный расчет? Аваков анонсирует голод.

Зачем он это делает? Делает, конечно, в стандартной манере — будто заботясь о нас с вами, но при этом, как министр внутренних дел, посылает сигнал всей стране: ребята, дело плохо — уже через месяц многие из вас будут пухнуть от голода.

Это тот человек, который является одним из самых главных факторов разрушения Украины, который на протяжении последних шести лет системно уничтожает её. И вот сегодня, вместо того, чтобы быть занятым своей непосредственной работой по обеспечению правопорядка и уменьшению паники, он поступает с точностью до наоборот. Он усиливает панику и провоцирует криминальный элемент.

И я не думаю, что это просто идиотизм. Это похоже на продолжение того действа, в которое многие из нас никак не хотят поверить: а именно в то, что Майдан — это был только первый акт в спланированном уничтожении нашей страны, что все убийства и гражданская война на Востоке — это все звенья одной цепи, к которым сегодня целенаправленно присоединяют еще что-то страшное, маскируя это под карантин», — напоминает Василий Волга.

Политик убежден, что заявление Авакова о голоде — это не идиотизм, а хорошо продуманный план, в котором очень его политический интерес.

«Сегодня стала понятно: ему паника выгодна. Она ему нужна», — подчеркивает он.

А вот бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник написал, что Арсен Аваков сделал прямую заявку как минимум на премьерство, а скорее всего, и на президентство. Олейник: Аваков сделал заявку на премьерство, а возможно, и на президентство © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Министр внутренних дел Арсен Аваков сделал заявку на премьерство. А возможно, и на президента. Он понял, что пришло время выходить на большую политическую сцену, и начал умничать! Хотя, по большому счету он как глава правоохранительного ведомства должен был заниматься вопросами разворовывания государственного резерва, коррупцию и прочее, что сегодня выходит Украине боком уже в условиях чрезвычайных.

Аваков — член правительства и такие предложения мог вносить задолго до эпидемии. Шесть лет он у власти. Ждал своего часа. Время пришло. Аваков нагнетает страхи. Говорит о надвигающемся голоде в стране. Пугает отсутствием средств у населения, живущего от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии.

Понятно, что такая ситуация чревата бунтами. Аваков дает понять, что он способен удержать ситуацию под контролем с помощью правоохранительных органов и националистов», — подчеркивает Олейник.

Украинский политик убежден, что власти склоняются к введению чрезвычайного положения. А в режиме ЧП меньше экономики, больше силы. Резонно в такой ситуации выставить себя на кастинг тому, кто обладает реальным силовым ресурсом. Олейник: Аваков может быть «регентом» при слабом Зеленском © РИА Новости, Нина Зотина

«Кроме всего прочего, Аваков своим заявлением даёт сигнал Западу и украинским бизнес-элитам. Он показывает, что способен взять власть в свои руки самостоятельно путем госпереворота. Только в условиях эпидемии — это будет дворцовый переворот. Выводить людей на Майдан не придется. Страна может проснуться и узнать, что «царя задушили».

Для Авакова реальнее дорога на самый верх в два прыжка. Первый — стать премьером. При нынешнем главе кабинета это легко решаемо. Олигархи помогут» — поясняет политик.

По мнению Олейника, на Авакова работает непрофессионализм нынешних властей.

«Понятно, что в "мирное" время Авакову не светит первая роль в стране. Но сегодня все зависит от договорняка. Если будет договорняк между олигархами и слабым Зеленским, который согласится, что Аваков будет регентом, добровольно ограничит свою "дееспособность"», — напоминает экс-депутат.

Он подчеркивает, что в кризисное время власть или берет всё управление в кулак, или соглашается поделиться властью, ради сохранения собственного поста. Аваков такой момент почувствовал очень точно.

Любопытно, что даже идейные противники сходятся в негативной оценке действий Авакова, хоть и по другим причинам.

Так украинский финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook отметил, что система государственной власти идёт вразнос, когда чрезвычайное положение объявляет министр здравоохранения, а о дефолте говорит глава МВД. Фурса: На Украине нынче каждый министр — президент © Facebook, Сергей Фурса

«Когда Зеленский на инаугурации говорил, что каждый у нас теперь президент, то мало кто ему поверил. А надо было бы.

У нас теперь чрезвычайное положение объявляет министр здравоохранения, о дефолте заговорил министр МВД, а за внешнюю политику отвечает глава Офиса президента. А вы говорите, что политики врут. Универсализм. Каждый у нас президент. Каждый у нас министр финансов. Каждый и никто…» — возмущается Фурса.

С иной точки зрения анализирует причины и последствия слов министра МВД Украины израильский политолог Соломон Манн. Манн: В отношении Европы к Украине произошли драматические изменения © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

«Драматические изменения в отношении Европы к Украине, как мне думается, все-таки произошли. После того как Макрон понял, что, несмотря на его старания, поблажки и обещания, Украина продолжает следовать за США, очевидно, что Франция отказывается от проукраинской политики и будет постепенно отворачиваться от украинского вопроса в пользу узкого ЕС.

Маркером этих изменений для меня служит резко изменившаяся риторика Авакова, который до сего времени представлял Францию и, по всей видимости, недавно был лишен этого статуса. Теперь ему придется выживать самостоятельно, и этим объясняется его давно подготавливаемый альянс с Коломойским, который высказывает те же самые принципы, что и Аваков: дефолт, обособление, отказ от внешних обязательств, сосредоточение казны на подпитке внутреннего денежного обращения и спасении издыхающих групп олигархов.

На фоне заявления Макрона о том, что ЕС может не возобновить безвизовый режим с Украиной и другими странами, не относящимися к ЕС, еще два года, практически единственное достижение майдана — безвиз с Европой — грозит просто рухнуть в никуда.

А это значит, что у разбитого корыта останутся последние апологеты "революции гидности", которые получили лишь разорение, раскол страны, гражданскую войну, внешнее вторжение, отделение Крыма, крушение национальной экономики и всеобщее обнищание граждан взамен на… никому непонятную "гидность"», — убежден израильский аналитик.

Пользователи соцсетей в своих рассуждениях приходят к выводу, что действия Арсена Авакова в период наступившей политической турбулентности были вполне ожидаемыми, так как ему изначально отводили роль серого кардинала при Владимире Зеленском.

По видимости, глава МВД, в чьем подчинении находятся не только полицейские подразделения, но и многочисленные отряды националистов, решил, что время ситуативной поддержки президента подходит к концу и можно начинать собственную политическую игру.