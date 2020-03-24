В четверг, 26 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании может ввести режим чрезвычайного положения. Мнения правительства разделились: кто-то из министров считает эту меру жизненно необходимой, кто-то выступает резко против

23 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что он не видит необходимости вводить в стране чрезвычайное положение.

«На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине выглядит достаточно умеренным по сравнению со многими странами Европы», — заявил вечером 23 марта в эфире телеканала ICTV Шмыгаль.

Тем самым Шмыгаль фактически пошел против мнения некоторых членов правительства.

«Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения. Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус», — говорилось в распространенном 23 марта заявлении Министерства здравоохранения.

Похожей точки зрения, если верить ряду украинских СМИ, придерживается и президент Украины Владимир Зеленский. Так, согласно информации «Украинской правды», работающий при участии президента в эти дни Координационный совет по противодействию распространению коронавируса рассматривает возможность введения чрезвычайного положения по инициативе Кабмина. На Украине подсчитали убытки от коронавируса © CC0, Pixabay

«По закону, предложение президенту по введению ЧП должен направлять Совет национальной безопасности и обороны. Но в случае пандемии это может сделать и правительство. Именно такой вариант на Банковой считают приоритетным, хотя возможен и вариант с СНБО», — указывалось в публикации издания.

Таким образом глава Минздрава Емец играет на руку Офису президента, в то время как премьер Шмыгаль вольно или невольно подыгрывает парламентской оппозиции, которая категорически против радикальных мер.

«Касательно перспектив введения чрезвычайного положения и дистанционного голосования — а есть большая вероятность их введения — то «Европейская солидарность» категорически против, ведь мы видим в этом чрезвычайные риски для страны и демократии. Считаем, что сегодня Зеленский и правительство имеют все полномочия принимать необходимые решения: через механизм принятия отдельных законов и СНБО», — написала в Facebook 23 марта народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

По иронии судьбы, именно лидер её политсилы — пятый президент Украины Петр Порошенко — в 2018 году всеми правдами и неправдами старался ввести по всей стране режим военного положения, в чем-то напоминающий режим чрезвычайного положения.

Что же означает чрезвычайное положение и чем оно может быть чревато для Украины, читайте ниже.

Не ситуация, но положение

На сегодняшний день чрезвычайная ситуация (не положение!) объявлена в нескольких регионах Украины: Черновицкой, Житомирской, Киевской областях и в Киеве. Чрезвычайная ситуация — это обстановка, в то время как чрезвычайное положение — это правовой режим, который может вводиться на всей территории страны или в отдельных регионах и предоставляет органам государственной власти и местного самоуправления особые полномочия.

Чрезвычайная ситуация определяется Кодексом гражданской защиты Украины, а режим чрезвычайного положения регулирует Конституция Украины и соответствующий закон. При этом если во время чрезвычайной ситуации ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина не допускаются, то во время чрезвычайного положения такие права могут быть временно ограничены.

Среди таких прав и свобод:

— свобода передвижения;

— свобода собраний; Коронавирус убил известного французского философа и итальянскую подругу Пикассо © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

— право на забастовку;

— право на частную собственность (возможно отчуждение или изъятие имущества у юридических лиц).

Что касается ситуации с коронавирусом, то украинцев может ждать эвакуация из мест, опасных для проживания, установление повинности по приему перемещенных лиц, а также лиц, задействованных в борьбе с эпидемией. Кроме того, могут установить режим карантина, режим особого распределения продуктов питания и первой необходимости, изменить режим работы организаций и учреждений, переориентировать их на производство продукции, необходимой в условиях чрезвычайной ситуации, а также начать использовать ресурсы предприятий и организаций. Кроме того, могут запретить строительство объектов и предприятий, чья деятельность на связана с борьбой с эпидемией.

Режим чрезвычайного положения может быть введен по всей территории Украины не более чем на 30 суток, а на отдельных ее территориях — не более чем на 60 суток. В то же время чрезвычайная ситуация не ограничена по времени.

Процедурный вопрос

Согласно украинскому законодательству, для введения этого режима нужно предпринять несколько шагов.

Первый — предложение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) или правительства президенту ввести чрезвычайное положение по всей Украине или в отдельных ее областях. Именно поэтому позиция Шмыгаля сегодня довольно важна. Шмыгаль не видит нужды для введения на Украине режима чрезвычайного положения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Второй шаг: президент издает указ о введении чрезвычайного положения, после чего срочно обращается к Верховной Раде.

После этого украинский парламент должен немедленно, не менее чем в двухдневный срок, собраться, чтобы рассмотреть президентский указ.

Верховная Рада может либо поддержать инициативу президента, либо, напротив, отклонить ее. С учетом того, что у Зеленского пока в парламенте есть монобольшинство, да и нести на себе ответственность за смерти во время эпидемии вряд ли захочет какая-либо из политсил, скорее всего, Рада предложение о введении режима ЧП поддержит.

После этого указ о введении режима чрезвычайного положения обнародуется в СМИ.

При этом в указе четко должно быть прописано обоснование введения режима ЧП в стране, границы территории, на которой действует такой режим, время и срок действия режима чрезвычайного положения, перечень чрезвычайных мер и прав, которые будут ограничены, а также срок действия этих мер и ограничения прав. Кроме того, в этом документе должны быть указаны исполнители мер во время режима чрезвычайного положения, а также их полномочия.

Впрочем, Рада вполне может и не поддержать инициативу, исходящую, как утверждают украинские СМИ, из Офиса президента. Во-первых, против этого выступает парламентская оппозиция. Кроме того, скептично относятся к введению чрезвычайного положения те «слуги народа», которых относят к группе олигарха Игоря Коломойского. Возможно, именно поэтому 18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль поручил украинскому Минюсту разработать такой законопроект, который позволит Зеленскому вводить режим чрезвычайного положения единолично.

Впрочем, за этот закон еще должны проголосовать.

Таким образом, интрига по поводу того, будет ли на Украине введен режим ЧП или нет, все еще сохраняется. В любом случае, страна нуждается в продуманной политике по борьбе с пандемией COVID-19.