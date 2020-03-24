По данным университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе официальной информации с мест, в США зафиксировано более 35,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли более 470 человек

Торговцы огнестрельным оружием в США сообщают о стремительном росте продаж. Оказалось, что во время пандемии коронавируса стволы стали для американцев таким же горячим товаром, как дезинфицирующие растворы и туалетная бумага.

Оружейники, торгующие в розницу, говорят, что имеют многонедельные задержки заказов из-за ураганного роста спроса на огнестрельное оружие «на всякий случай». Продажи оружия и боеприпасов растут с тех пор, как президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение. Ожидается, что спрос на огнестрел вырастет еще больше к концу марта.

С соответствующими запросами в Национальную систему оперативной проверки криминального прошлого обратились почти 3 миллиона потенциальных обладателей винтовок и пистолетов.

В Калифорнии, Техасе, Нью-Йорке, Огайо и ряде других штатов из тюрем начали отпускать заключенных. Освобождают тех, кто не был осужден за совершение тяжких преступлений, пожилых заключенных, а также тех, которые имеют какие-либо заболевания. Во многих тюрьмах вводится ужесточение режима: запрещают навещать заключенных. Для сотрудников организуют прохождение тестов на коронавирус.

В тюремных заведениях, как считают специалисты, угроза распространения вируса особенно высока. Сейчас в США насчитывается около 2,2 млн заключенных. Коронавирус в Европе: в Италии закрывают предприятия, в Британии — пабы, в Германии — «больше двух не собираться» © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

В минувшее воскресенье президент Трамп объявил, что федеральное правительство привлекает части Национальной гвардии для оказания помощи Нью-Йорку, Калифорнии и Вашингтону — трём штатам, наиболее пострадавшим от нового коронавируса. Число погибших в штате Нью-Йорк достигло 114 человек, превысив штат Вашингтон и составив треть всех смертей в США.

Федеральное правительство будет финансировать 100 процентов расходов на развёртывание подразделений Национальной гвардии для выполнения утвержденных миссий по борьбе с вирусом. При этом в администрации подчеркнули, что развертывание частей Национальной гвардии «не является военным положением».

В дополнение к отправке подразделений Национальной гвардии власти направят в Калифорнию восемь крупных полевых госпиталей на 2000 больничных коек. Четыре таких медицинских станции на 1000 коек будет развернуто в Нью-Йорке, три временных медицинских пункта на 1000 коек — в штате Вашингтон.

В связи с ожидаемой нехваткой мест в больницах, по словам официальных лиц, также будут задействованы два военных госпитальных корабля — один на западном побережье США, а другой на Восточном. Судно Mercy отправится в Лос-Анджелес, а плавучий госпиталь Comfort встанет в порту Нью-Йорка. Коронавирус: украинцев пообещали отправить на картошку, но не всех © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

В это время круизное судно Zaandam, принадлежащее компании Holland America Line, не может высадить пассажиров на берег в порту на тихоокеанском побережье Чили. Сейчас 42 человека, 13 пассажиров и 29 членов экипажа находятся в тяжелом состоянии. Они обратились в корабельный медицинский пункт с симптомами, схожими с гриппом или ОРВИ.

На борту нет тестов на новый коронавирус, который заразил сотни пассажиров по меньшей мере на дюжине других круизных судов по всему миру. На судне находится 1829 человек: 1243 туриста и 586 членов экипажа.

«Из соображений безопасности мы попросили всех гостей оставаться в своих каютах, пока у нас не будет больше информации», — говорится в заявлении компании. Общедоступные зоны на корабле закрыты, питание доставляют в каюты.

Zaandam вышел из Буэнос-Айреса 7 марта и первоначально планировалось завершить рейс 21 марта в чилийском порту Сан-Антонио. После того как мировая круизная индустрия фактически заморозила свою деятельность, компания-оператор надеялась дать возможность пассажирам высадиться 16 марта в порту Пунта-Аренас в Чили. Но портовые чиновники не дали разрешения сойти на берег.

Сейчас судно ожидает в очереди на проход по Панамскому каналу, чтобы 30 марта вернуться в Форт-Лодердейл, штат Флорида. Коронавирус разогнал киевский гей-парад © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке фьючерсы на Dow Jones сразу же упали на 954 пункта, или на 5 процентов, вызвав остановку торгов из-за резкого падения. Вслед на ними последовали фьючерсы на S&P 500, которые упали на 5% и привели к остановке торгов.

В американском сенате законодатели-демократы заблокировали пакетный законопроект о стимулирующих мерах в период эпидемии коронавируса, чтобы остановить стремительный спад экономики.

Инвесторы с Уолл-Стрит серьезно нервничают, так как республиканцы и демократы не могут прийти к соглашению по этому законопроекту. Обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях о том, каким образом будут приниматься решения по предоставлению кредитов и другой помощи для крупных компаний.

Специалисты предсказывают, что уровень безработицы в США во втором квартале может резко вырасти до 30 процентов. Это будет еще хуже, чем то, что пережила страна во время Великой Депрессии.

Между тем в соседней Канаде министр здравоохранения Патти Хайду предупредила граждан: оставайтесь дома или иначе последуют жесткие меры. Она вновь призвала всех соблюдать социальное дистанцирование, особенно тем, кто возвращается домой из путешествий и дальних поездок. Украина и Канада готовят договор о трудоустройстве молодежи за рубежом © РИА Новости, Владимир Баранов | Перейти в фотобанк

«Если нужно будет принять более решительные меры, мы это сделаем», — заявила Хайду в воскресенье, сообщает местное издание The Global News. — У нас есть меры, которые могут включать в себя денежные штрафы вплоть до уголовных наказаний».

В Канаде зарегистрировано почти 1400 случаев заболевания и 19 случаев смерти, связанных с новым коронавирусом. В провинциях Альберта, Манитоба, Онтарио, Квебек и Саскачеван власти объявили, что людей, которые не соблюдают правила социального дистанцирования, ожидают штрафы или даже аресты.

Накануне премьер-министр Джастин Трюдо, который находился в самоизоляции после того, как у его жены обнаружили позитивный результат на вирус, заявил, что страна еще не достигла той точки, когда нужно объявить чрезвычайное положение.

Однако Канада стала первой страной, официально заявившей, что не будет посылать команду на летние Олимпийские и Параолимпийские игры в Токио, если они не будут отложены. Коронавирус атакует: украинцев старше 65 лет назвали трупами © Olivier Galibert / flickr

«Речь идет не только о здоровье спортсменов, речь идет о здоровье населения», — говорится в заявлении канадского Олимпийского комитета. С COVID-19 и связанными с ним рисками это не безопасно для спортсменов, а также для здоровья и безопасности членов их семей и всего канадского сообщества, отмечается в документе.

В понедельник аналогичную позицию занял Олимпийский комитет Австралии. Спортивные чиновники также выразили обеспокоенность по поводу безопасности игроков и их способности путешествовать и тренироваться.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в письме спортсменам пообещал, что окончательное решение будет принято в течение ближайших четырех недель.

А премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в понедельник в парламенте в Токио, впервые заявил: игры, возможно, придётся отложить.