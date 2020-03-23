Введённый на Украине карантин по идее должен был бы коснуться Верховной Рады – по Украине в целом запрещено собираться более чем 200 гражданам, а в Киеве даже не более 60. В Раде же постоянно находится свыше 1000 человек (депутаты, помощники, охрана, обслуживающий персонал). Однако Рада не распущена. Но вокруг её работы ведётся борьба

Почему не распущена Рада, в общем-то понятно — президенту нужно, чтобы она работала.

Во-первых, необходимо принятие оперативных законодательных и других актов, направленных на борьбу с эпидемией.

Например, именно Рада утверждает президентский указ о введении чрезвычайного положения. Пока что от его введения отказались — вводится режим чрезвычайной ситуации в отдельных областях, однако это не означает, что до ЧП не дойдёт в принципе. Ходят слухи, что чрезвычайного положения требует министр здравоохранения Илья Емец, угрожая в противном случае уйти в отставку.

Коронавирусный переворот. Как пандемия изменила политический расклад в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во-вторых, президент и правительство ведут переговоры с МВФ, который требует принятия законодательного решения о невозможности возвращения «Приватбанка» (или денег за него) Игорю Коломойскому и рекомендует всё же открыть рынок земли. Осмысленность таких действий именно в нынешней ситуации сомнительна, но стране нужны деньги на противоэпидемические мероприятия и чтобы избежать дефолта. Потому Рада должна быть в готовности к принятию этих или иных затребованных фондом актов.

Кстати говоря, парламент Италии тоже не распущен, причём примерно из тех же соображений. Правда, Италия не ведёт переговоры с МВФ о получении кредитов, но ей тоже рекомендуют повысить, например, пенсионный возраст (пониженный в прошлом году).

Проблема заключается в том, что спикер Дмитрий Разумков выступает за роспуск парламента. А с его позицией нужно считаться — он один из немногих политиков, всё ещё имеющих высокий рейтинг доверия в стране.

Его точка зрения вполне логична — после того, как с депутатов была снята неприкосновенность, инфекция не щадит никого. Коронавирус зафиксирован уже у трёх депутатов, сообщается, что под подозрением находится ещё один или два, а также парламентский корреспондент одного из СМИ.

Разумков, очевидно, чувствует на себе некоторую ответственность за депутатов, и рассуждения Никиты Потураева на тему "одни помрут — другие придут" его совершенно не вдохновляют.

Сейчас власти изыскивают возможности как-то порешать вопрос с работой Рады. Вариантов в основном два.

Вариант №1: организовать работу Рады так, чтобы исключить или предельно сократить прямой контакт между депутатам.

Обсуждался вариант заочного принятия законов. Даже проведён натурный эксперимент: 23 марта проведено заседание согласительного совета в формате видеоконференции. Однако расширять этот опыт на принятие законов Разумков не хочет, ссылаясь на требование Конституции принимать законы в сессионном режиме.

Телеграм-канал «Белый рыцарь» сообщил, что под проведение очередного заседания законтрактован Республиканский стадион, на котором депутатов можно рассадить на достаточном расстоянии друг от друга, к тому же ещё и свежем воздухе, что само по себе снижает риск заражения (правда, организаторы нынешнего карантина об этом не подозревают).

Теоретически такая организация работы Рады может иметь место — проводила же Рада заседания в «Украинском доме» во время парламентского переворота 2000 года. Практически же возникнут определённые проблемы и, в первую очередь, в вопросах охраны здоровья — на том самом свежем воздухе 23 марта в Киеве +2 градуса. Прохладненько как-то. Особенно — сидеть. Возможно, поэтому порядка трёх десятков депутатов от «Слуги народа», по данным телеграм-канала «Резидент», отказались присутствовать на следующем заседании парламента, ссылаясь на плохое самочувствие.

Вариант №2: расширить полномочия правительства и президента (временно, конечно — на время карантина).

Это, разумеется, нарушение принципа разделения властей, но:

а) сейчас этого никто не заметит;

б) на Украине такого рода опыт был — в 1992-93 годах законодательные функции (в форме принятия декретов) в интересах оперативного управления экономикой были предоставлены правительству Леонида Кучмы.

Рада провела согласительный совет онлайн © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Можно, конечно, разогнать Раду и назначить Владимира Зеленского пожизненным диктатором с абсолютными полномочиями. Но это как раз заметят, причём не только Запад, но и Арсен Аваков, который тоже не против того, чтобы стать диктатором.

В общем, вокруг работы Рады идёт большая игра. Чем и когда она закончится, мы не знаем. Вполне вероятно, тем, что все депутаты поголовно подхватят «корону» и вопрос рассосётся сам собой.