По данным на 15:00 23 марта в мире зарегистрировано 343,4 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Выздороветь удалось 98,8 тысячи пациентов, 14,7 тысячи погибли

Лидером по количеству случаев заражения по-прежнему остается Китай — там зафиксировано более 80 тысяч случаев заражения и более 3 тысяч смертей. При этом вылечились от коронавируса уже почти 73 тысячи человек, а в некоторых городах уже и вовсе не осталось активных носителей заболевания, что позволяет стране постепенно выходить из тотального карантина.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Не менее 35 лабораторий по всему миру пытаются создать вакцину от коронавируса. За прошедшую неделю несколько из них объявили о планах начать клинические испытания. В США заявили, что предоставят ученым, разрабатывающим вакцину, доступ к мощнейшим в мире вычислительным ресурсам суперкомпьютеров.

В то же время сообщается, что музыкальный конкурс «Евровидение-2020», который должен был состояться этой весной в Нидерландах, но был отменен из-за коронавируса, может пройти в режиме онлайн. Однако не в формате конкурса, а лишь для того, чтобы «помочь объединить и развлечь аудиторию по всей Европе в эти сложные времена».

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине официально зарегистрировано 73 случая заражения коронавирусом — за прошедшие сутки заболевание выявили у 26 человек. Три случая оказались летальными, один человек уже выздоровел и был выписан из больницы.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице официально выявлено 24 случая заболевания коронавирусом. Из 14 новых лабораторно подтвержденных случаев 8 больных — женщины (от 25 до 49 лет) и 6 мужчин (от 23 до 56 лет).

О дивный новый мир. Как мы будем жить после коронавируса © REUTERS, Toby Melville/File Photo | REUTERS, Toby Melville/File Photo | Перейти в фотобанк

Из-за коронавируса в режиме онлайн в понедельник, 23 марта, прошло заседание согласительного совета Верховной Рады Украины. В кабинете парламента присутствовал лишь спикер ВР Дмитрий Разумков, но и у него на лице была надета медицинская маска.

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в стране. По его словам, если бы чрезвычайное положение было введено раньше, то удалось бы избежать такого стремительного распространения болезни. Он также выразил мнение, что медикам, которые сражаются с коронавирусом, необходимо оплачивать работу по часам.

При этом народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский анонсировал отставку Емца со своего поста до конца дня. Однако никаких подробностей, а тем более официальных подтверждений пока не было.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились 438 человек, за последние сутки был выявлен 71 случай заболевания, 17 человек уже выписаны из больниц.

Власти Москвы и Подмосковья объявили новые меры по борьбе с коронавирусом: пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать режим домашней самоизоляции и выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости (в магазин или аптеку), им также обещаны единовременные выплаты.

В настоящее время в России два центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над созданием препарата для борьбы с коронавирусом. Агентство перешло на трехсменную работу, чтобы в максимально короткие сроки страна получила тесты и препараты.

Ситуация в ближнем зарубежье

Самая тревожная ситуация в связи с распространением коронавируса сложилась в Армении: там заболевание диагностировали у 194 человек, выздоровели пока лишь двое. Пенсионеров и людей из группы риска просят оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу.

Власти также попросили местные магазины два часа в день обслуживать только пенсионеров, чтобы они не контактировали с людьми из другой возрастной категории, для которых заболевание может проходить даже бессимптомно.

Власти Казахстана пообещали ежемесячно выплачивать минимальную заработную плату людям, которые из-за карантина оказались без работы и средств. Кроме того, президент республики Касым-Жомарт Токаев пообещал, что государство поможет среднему и малому бизнесу, а также призвал не лишать людей рабочих мест.

Согласно последним данным, в стране зафиксировано 60 случаев заражения коронавирусом.

В это же время президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пожертвовал на борьбу с коронавирусом собственную месячную зарплату — 53 тысячи сомов (51,2 тыс. рублей) — деньги уже поступили на специально созданный счет. По данным на 15:00 23 марта, в Киргизии зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом. Большинство заразившихся вернулись из Саудовской Аравии и Кувейта, где совершали паломничество к мусульманским святыням.