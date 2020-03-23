К 23 марта Украина оказалась в шаге от режима чрезвычайного положения. При этом общество может встретить этот режим с пониманием: в стране распространяется паника по поводу пандемии коронавируса. Выгодна эта паника и политикам

Количество инфицированных новым коронавирусом к ночи 22 марта на Украине достигло 73 человек, сообщил украинский Минздрав. Минздрав Украины рассказал, где украинцы смогут сделать экспресс-тест на коронавирус © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«На Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев», — отмечалось в сообщении.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, 20 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, еще по одному — во Львовской, Киевской и Черкасской областях, три — в Ивано-Франковской области.

При этом за сутки до этого — 21 марта — в стране было зафиксировано лишь 47 случаев инфицирования. Три из них смертельные. Среди погибших — 33-летняя женщина.

По данным украинского МИД, в шести разных странах мира на излечении находятся 16 украинцев. Еще шестеро — выздоровели: четверо из них были в Японии и по одному — в Италии и Польше. При этом трое украинок умерли за границей.

В целом же в страну вернулись десятки тысяч граждан Украины. Среди них были и те, кто привез с собой инфекцию из-за границы, что уже породило в стране панику, использовать которую пытаются некоторые политики.

Города и сёла в осаде

За два дня до того, как стали известны новые данные о количестве зараженных коронавирусом, один из городов Украины — Черновцы — начал выстраивать блокпосты. Такое распоряжение дал мэр города Алексей Каспрук после того, как было выявлено десять новых случаев заражения только за одни сутки.

«Управлению патрульной полиции в Черновицкой области организовать с 20.03.2020 до стабилизации в г. Черновцы эпидемиологической ситуации полное перекрытие движения транспорта на въезд/выезд в г. Черновцы», — говорилось в распоряжении мэра.

При этом он поручил коммунальному предприятию перекрыть дорогу бетонными блоками. Тем временем СМИ должны были проинформировать граждан о сложившейся ситуации.

Впрочем, готовились к вирусу во всей Черновецкой области. Так, был введен особый режим въезда и выезда из сел Топоровцы и Коленковцы.

«Сюда можно завозить только продукты питания и медикаменты. Жителям разрешено выезжать за границы этих населенных пунктов только по неотложным делам — если нужна медицинская помощь или на работу в учреждения, которые обеспечивают жизнеспособность других городов и сел. В других случаях жители Топороцев и Коленковцев должны оставаться дома на обсервации», — говорилось в сообщении Черновицкой ОГА.

Причина — количество зараженных в этих населенных пунктах. К тому времени в Коленковцах оно составило 11 человек. Как писали украинские СМИ, кашляли в этом селе «в каждой хате». На дороги и улицы области вывели технику с обеззараживающими составами.

Такие приготовления, а также информация о пандемии во всем мире не могли не вызвать панику среди украинского населения.

Так, появились старые добрые байки о вертолетах, которые по ночам распыляют над Украиной некие препараты. Пошли и другие панические слухи: например, что в больницах принимают только инфицированных коронавирусом. Опровергать эти и другие «новости» взялась Служба безопасности Украины.

«Друзья, сейчас существует много мифов касательно ситуации с COVID-19. И мы собрали для вас информацию о реальном состоянии дел. Распространяйте ее среди своих знакомых и родных. Также напоминаем, что граждане, которые сознательно дестабилизируют информацию в соцсетях, уже привлекаются к ответственности. Доверяйте только информации из официальных источников, берегите себя и своих близких», — сообщила пресс-служба СБУ.

Позже она же рассказала о сознательно распространяемых фейках о коронавирусе.

Тем временем с полок украинских супермаркетов исчезали крупы и ряд других товаров. «Наши, местные очаги»: борьба с коронавирусом на Украине перешла в новую фазу © REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Паникой попытались воспользоваться и политики.

Закручивание гаек и отсрочка платежа

В то время как во всём мире пытаются подсчитать убытки, вызванные коронавирусом (а речь, среди прочего, идет и о внушительном вреде для международной и локальной экономики), Украина может воспользоваться сложившейся ситуацией.

«Главная проблема Зеленского заключалась в том, что он не мог возобновить отношения с МВФ. Без кредита МВФ Украина неизбежно должна была объявить дефолт, что означало для президента быстрый и позорный уход из политики. Но для возобновления кредитования со стороны МВФ необходимо было принять «антиколомойский» закон.

Сейчас уже понятно, что Зеленский не может пойти на это в силу, видимо, каких-то особых деликатных отношений с ИВК (Игорем Валерьевичем Коломойским. — Ред.). Зеленский оказался в ловушке, извивался как червь на сковородке. Казалось, что его политический крах неминуем. Но… пришло спасение! В виде коронавируса. Это и есть благоприятная конъюнктура, которая позволяла решить проблему с МВФ.

Президента быстро убедили, что надо ввести драконовские меры, раздуть панику, положить на лопатки экономику и начать шантаж МВФ. Не бросит же он молодую демократию, которая мужественно ведет борьбу с коронавирусом! Все это было мастерски и быстро исполнено в течение 10 дней. После чего власть стала бомбить МВФ в режиме 24/7 с требованием оказать экстренную финансовую помощь. Ситуация будет нагнетаться, пока МВФ не сломается», — отметил украинский экономист и политолог Андрей Головачёв.

По его словам, МВФ сейчас оказался в нелегком положении.

«Он прекрасно понимает, что его грамотно разводят, но полностью отказать сейчас Украине он, видимо, не сможет. Поэтому я допускаю, что Украина получит какой-то экстренный транш под символические обязательства. Вот это и есть ситуативный маркетинг!» — указал Головачев.

Но есть и политики, которые пытаются использовать происходящее с целью укрепить свое влияние на происходящее на Украине. Среди таких — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, люди которого лоббируют введение чрезвычайного положения в стране. Одним из таких лоббистов является его заместитель, экс-нардеп Антон Геращенко. Борьба всего хорошего со всем плохим и потеря власти — итоги совещания у Зеленского © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Если мы увидим по динамике, что такими ограничительными карантинными мерами, которые есть сейчас, нам не удаётся остановить развитие вируса <…> если мы увидим, что таких случаев (смерти и заражения. — Ред.) сотни и ближе к тысяче, то, наверное, тогда президент и Совет национальной безопасности и обороны может принять решение о введении режима чрезвычайного положения. Такой режим сейчас действует во Франции, Испании, Италии, Австрии. И при этом режиме принимаются акты, которые ограничивают выход людей на улицу», — заявил Геращенко вечером в пятницу, 20 марта.

Он заявил, что эти меры нужны, и вспомнил об истории с испанским гриппом сто лет тому назад.

Такой режим усилит позиции Авакова и сделает его ведомство одним из ключевых на Украине.

В общем, спекулируют на сложившейся ситуации многие. А вот страдают — рядовые украинцы, у которых нет ясности по поводу своего будущего.