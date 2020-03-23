Санитарный коллапс: одесский Привоз работает, несмотря на карантин

В Киеве продуктовые рынки с 16 марта закрыты на карантин, однако Одесская мэрия пока не решилась остановить торговлю на Привозе и ряде других рынков города. Что из этого вышло и рискует ли Привоз снова стать рассадником заразы, рассказывает Украина.ру

С 16 марта в Одессе в рамках карантинных мероприятий закрылись все заведения и непродуктовые магазины, которые могут способствовать распространению эпидемии коронавируса. Закрыты места массового скопления людей: рестораны, кафе и дискотеки. Прекратили работу фитнес-центры и кинотеатры.

Но городские рынки продолжают работать в обычном режиме. Напомним, что одесский рынок, как и любой другой, среди прочих объектов городской торговли отличается стабильным антисанитарным состоянием и большой плотностью покупателей. Понятно, что Привоз и подобные ему одесские рынки — Новый, Южный и Северный — идеальные места для распространения болезни.

Дела идут, и жизнь легка

Администрация Привоза рапортует о профилактике коронавируса среди работников и тотальной дезинфекции рынка. Это часть глобальной стратегии: после введения карантина руководство рынка начало пиар-кампанию по продвижению его как безопасного места для покупок. Так, по заявлениям в некоторых СМИ, всем торговцам, начинающим работу с 04.00 утра, выдают маски и перчатки, измеряют температуру и дезинфицируют руки. Охрана рынка дважды в день делает обход с бесконтактными термометрами, а один раз в день все торговые ряды обрабатывают дезинфицирующим раствором. Закрытый город и дефицит в аптеках. Как живёт Одесса на карантине © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Однако если вспомнить историю Одессы, Привоз уже был очагом смертельной болезни. Во время эпидемии в 1902 году рынок стал рассадником чумы. Оказалось, что все заболевшие имели отношение к Привозу. Дезинфекция, проводившаяся в те времена при помощи карболки и известки, не помогла, крысы продолжали разносить чуму по Одессе, и городским властям пришлось выжечь большую часть построек на рынке.

Учитывая исключительную важность Привоза как для экономической, так и для эпидемиологической безопасности Одессы, издание Украина.ру решило проинспектировать торговые ряды и павильоны исторического рынка Одессы.

Хлоркой там не пахнет

Первой точкой стал новый рыбный ряд Привоза.

Рыбный корпус, расположенный в новом павильоне вдоль улицы Пантелеймоновской, реализует мороженую и охлажденную рыбу. На первый взгляд корпус не вызывал нареканий. Пол рынка был чист, но запах выдавал, что ни полы, ни прилавки не дезинфецировали уже несколько часов.

В замкнутом пространстве запах хлорки или других антисептиков держится очень долго, а при системной дезинфекции и вовсе не выветривается. Но в этом корпусе дезинфекцией не пахло.

Не было в рыбном корпусе и санитайзеров, которые мэрия обязала выставить для бесплатного пользования посетителям во всех торговых точках города. Маски на лицах продавцов были редким исключением, а те, что были, просто болтались на шее.

Товар, выставленный в открытых холодильных витринах, не был закрыт пленкой, что очень опасно для покупателей — могут осесть вирусы.

Надежно защищена была только бронзовая «тетя Соня», гордо стоящая со связкой бычков посреди зала. С одесским сарказмом на статую надели дефицитную медицинскую маску.

Мусор, грязь и толпы

Однако в сравнении с тем, что происходило на остальной территории рынка, рыбный корпус казался островком чистоты и санитарии. Огромное пространство крытых рядов привоза было заполнено большими массами людей. Найти в этой толпе человека в медицинской маске было непростым делом. В основном оберегали себя посетители молодого и среднего возраста — редкая ныне для Привоза возрастная категория.

Остальные посетители, по большей части пожилые люди, требования безопасности игнорировали вовсе. Тесные толпы медленно перемещались от одного торгового ряда к другому. Если в этот момент среди покупателей находился хотя бы один инфицированный, спустя 14 дней инкубационного периода счёт заражённых на Привозе пойдёт на сотни. С градусником на коронавирус: неправильно организованный досмотр в портах Одессы грозит Украине эпидемией © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Видимо, не считают коронавирус угрозой и сами продавцы. Встретить медицинскую маску на их лицах можно было только в одном случае из двадцати, а перчатки отсутствовали вовсе.

Однако, по официальной информации администрации, на рынке приняты все меры по борьбе с эпидемией, продавцам категорически запрещено вести торговлю без масок и перчаток, а торговые площади регулярно дезинфицируются. Качество этой дезинфекции было налицо: под ногами покупателей и продавцов смешалась жижа из грязи и мусора, зловоние пищевых отходов намекало на то, что хлорки здесь не бывало в помине.

На некоторых лотках овощи продавались чуть ли не с земли, и вся продукция рынка не была закрыта защитным полиэтиленом. В условиях эпидемии употреблять в пищу продукты, продающиеся в таких условия, просто опасно, ведь даже поверхностная обработка антисептиком не спасет от вируса, засевшего в дефектах овощей.

Довершали картину санитарного бедствия снующие между торговых рядов бомжи и попрошайки. Пропагандируемый администрацией карантин ничего в их жизни не изменил.

Молочка для смелых

В мясном и молочном корпусах Привоза наблюдался такой же санитарный коллапс.

Маски, декоративно надетые продавцами, просто болтались у них на шее, едва покрывая подбородок. Товар, небрежно разложенный на открытых прилавках (в молочном корпусе это сметана, сыры и творог), не был ничем защищен, кроме честного слова администрации и продавцов. Молочная продукция, лежащая целый день на голом прилавке, впитывала витающую в воздухе инфекцию. Здесь не помогла бы даже дезинфекция, ведь творог, сыры и колбасы употребляются в пищу без термической обработки.

Зная об опасности заражения, есть такую продукцию может только очень смелый человек.

После посещения легендарного Привоза у автора осталось стойкое убеждение, что в нынешнем состоянии рынок может снова стать рассадником не только COVID-19, но и бубонной чумы, как это было 118 лет назад.

Одесский Привоз при стечении неблагоприятных факторов имеет все шансы стать вторым Уханем.