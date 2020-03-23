Украинские власти борются с эпидемией коронавируса строгим карантином и объявлением режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах. В то же время в стране настала золотая пора для барыг-спекулянтов и аферистов, которые успешно зарабатывают на возникших проблемах

Масочная лихорадка

Как только по миру покатилась волна пандемии, остро встал вопрос дефицита медицинских масок. Еще в начале февраля другие страны начали выкупать их у Украины.

Как рассказывал директор сети магазинов «Медтехника+» Алексей Давиденко, всего за несколько дней у него хотели купить 45 миллионов штук медицинских масок — примерно пятилетний запас потребления в Украине. Как объяснил бизнесмен, Китай и ОАЭ готовы покупать одноразовые маски по цене $1 за штуку.

В миллионных количествах, при себестоимости 0,03 цента, это 3600% заработка.

По словам Давиденко, спрос тогда вырос из-за нехватки медицинских масок в странах, где уже выявили коронавирус. А в других государствах, куда вирус еще не успел добраться, ввели запрет на экспорт масок.

Такой запрет ввели и на Украине, но опоздали: спекулянты успели скупить все наличные маски в аптеках и на складах. В обычное время маски стоили в среднем 50 копеек (около 1,3 рубля), за несколько дней цена поднялась до 1-2 гривен, а в середине февраля их продавали уже по 8 гривен за штуку (около 22 рублей).

Сегодня в аптеках маски продают в среднем по 20 гривен (около 54 рублей). Перекупщики, скупившие медмаски, переправляют их контрабандой в Европу, где одну маску можно продать за 1-2 и более евро. Другие перепродают их на Украине: за тот же доллар за штуку и больше.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

И это — самые дешевые маски. За изделия многоразового использования запрашивают от 100 грн (около 270 рублей) и больше за штуку.

Естественно, появились и мошенники: они берут предоплату за маски, получают деньги и исчезают.

Антисептик по цене виски

Не менее дефицитным товаром стали и антисептики для дезинфекции рук. Сегодня их не отыскать не только в аптеках, но и в хозяйственных магазинах. Те, что остались на складах, подорожали в три-четыре раза.

Если в среднем один препарат «Септофан ХД спрей» (спиртовой) для дезинфекции рук раньше продавался за 150 гривен (405 рублей), сегодня за него хотят получить 600 гривен (1620 рублей). В выигрыше оказались мелкие предприниматели, торговавшие бытовой химией.

Любопытно, что одна из владелиц маникюрного салона, который пришлось закрыть из-за карантина, призналась, что распродает запасы: одноразовые перчатки, медмаски, антисептики, чтобы хоть как-то заработать во время простоя.

Женщина признаётся, что цену «накрутила», как и все, кто сейчас торгует дефицитным товаром.

Перевозчики ломят цену

Почти полторы тысячи украинцев нарушили карантин, несмотря на угрозу тюрьмы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Больше всего им удалось заработать в первые дни после отмены сообщения между городами. К примеру, если из Винницы в Киев можно было на попутке попасть за 200 гривен (около 550 рублей), то после введения карантина самые предприимчивые предлагали подвезти пассажира за 3000 гривен (8100 рублей).

А из Мариуполя в Киев предлагали довезти за 5000 гривен (около 13 500 рублей).

Такое небывалой наглости мог бы позавидовать даже украинский олигарх и владелец авиакомпании МАУ Игорь Коломойский, которого критикуют за поднятие цены на перевозку пассажиров после закрытия воздушной границы. Сейчас МАУ предлагает забрать застрявших на Кипре украинцев, но за билет они должны заплатить не 60 евро, как раньше, а 180 евро. Туристы размышляют, стоит ли так дорого платить за возвращение домой.

В свою очередь таксисты-частники тоже подняли цену, особенно в Киеве после закрытия метро и возникшего транспортного коллапса. Однако подняли пока не критично: в среднем на 50 гривен (135 рублей).

Развести украинцев любыми способами

Еще один тренд — попытка заработать на борьбе с коронавирусом. Интернет пестрит товарами, которые якобы могут вылечить от вируса. Например, житель Харькова продавал чудодейственные браслеты-амулеты, которые «помогут» не только от коронавируса, но и сглаза. Продавец их заговаривает лично. Стоимость «целебного» браслета — 399 гривен (1080 рублей).

Сколько потеряет экономика Украины из-за коронавируса © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

Предприимчивый житель Днепра за 2500 гривен (6750 рублей) вообще предлагал купить лекарство от коронавируса, но после многочисленных жалоб объявление мошенника было снято.

Как отмечает экономический эксперт Александр Охрименко, на карантине на Украине еще удастся заработать:

— валютным спекулянтам, которые уже вздули курс наличного доллара почти до 30 грн/доллар;

— поставщикам и торговцам продуктами;

— аптечным сетям;

— сотрудникам сервисов по доставке продуктов, где эта услуга распространена;

— таксистам, ибо в связи с закрытием метро в Киеве, Харькове и Днепре и ограничением числа пассажиров в общественном транспорте (не более 10 человек) их услуги будут востребованы.

К сожалению, правительство и силовые органы не предпринимают решительных мер, чтобы урезонить тех, кто зарабатывает на стучащейся в двери беде.