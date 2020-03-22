По состоянию на 22 марта коронавирусом COVID-2019 во всем мире заразились 307 тысяч 280 человек, из которых больше 13 тысяч умерли. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк заболевших по-прежнему удерживает Китай (81 тысяча 348 случаев), на втором месте — Италия (53 тысячи 578 инфицированных, при этом она первая по количеству погибших — 4 тысячи 825), затем следуют США с 26 тысячами 747 подтвержденными случаями.

В десятку стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу также входят Испания (25 тысяч 496), Германия (22 тысячи 364), Иран (20 тысяч 510), Франция (14 тысяч 485), Южная Корея (8 тысяч 897) и Великобритания (5 тысяч 067).

Карантин на Украине

На Украине, согласно последним данным, заражены 47 человек, трое скончались и один выздоровел.

Первой по числу случаев инфицирования коронавирусом остается Черновицкая область. От начала распространения эпидемии в Украине там заболели 25 человек.

Киев ввел жесткие карантинные меры, которые включают в себя запрет на междугороднее и межобластное сообщение, ограничения на поездки в общественном транспорте (не более 10 пассажиров в салоне). В каждом транспортном средстве должны присутствовать по два представителя полиции Киева и по одному — «Муниципальной стражи». Они обязаны обеспечить общественный порядок на остановках и в самом транспорте.

С понедельника, 23 марта, в Киеве общественным транспортом смогут воспользоваться только работники экстренных служб, продовольственных магазинов и аптек.

На период карантина временно запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. А с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должны следить за тем, чтобы на 10 квадратных метров находилось не более одного потребителя.

В Черновцах с 23 марта вводится обязательный масочный режим. По словам мэра города Алексея Каспрука, власть будет контролировать, чтобы на рынки, супермаркеты, магазины и другие работающие объекты не допускались посетители без масок.

В Тернополе с 23 марта также прекращает работу общественный транспорт. В местном штабе борьбы с коронавирусом сообщили, что специальные перевозки останутся только для медиков, коммунальщиков, правоохранителей и других служб, которые обеспечивают жизнь города в условиях карантина.

Киев временно приостановил работу пунктов пропуска в Донбассе. Несмотря на это география заболевания ширится. Чрезвычайная ситуация объявлена в Киеве и восьми областях. Уже с 24 марта Верховная Рада может ввести чрезвычайное положение по всей стране.

Коронавирус у двух народных депутатов

Народного депутата Сергея Шахова, у которого обнаружили коронавирус на этой неделе, госпитализировали в Александровскую больницу Киева. Он пояснил, что рентген показал у него незначительную пневмонию.

По словам Шахова, заражение коронавирусом подтвердили у еще одного народного депутата, его коллеги Сергея Вельможного.

Связанный с пандемией кризис

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что связанный с пандемией коронавируса кризис может оставить без работы до полумиллиона украинцев.

По его словам, наиболее уязвимы неформально занятые работники: на Украине таких насчитывается примерно 20% от всех сотрудников, или 3,4 миллиона человек.

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили также предрек приближение очень сильного экономического кризиса, к которому, по его словам, Украина, в отличие от России, не готова.

Политик пояснил, что у российской стороны есть «финансовая подушка», благодаря которой стране удастся спокойно пережить низкие цены на нефть. При этом Украина попадет в «зону полной турбулентности».

«Не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов», — сказал политик.

Россия и коронавирус

В России число заболевших выросло до 306 человек. Новые случаи заражения обнаружены в 18-ти регионах: 17 — в Подмосковье, шесть — в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области, три — в Свердловской, по два — в Тульской и Калининградской областях и Санкт-Петербурге, а также в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.

По одному случаю отмечено в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.

Всех заболевших госпитализировали в инфекционные боксы. Установлено, что в последние две недели они посещали страны, неблагополучные по коронавирусу.

За все время из больниц выписаны 16 выздоровевших — 13 россиян, двое китайцев и один гражданин Италии.

Крым и коронавирус

Более 400 крымчан находятся под медицинским наблюдением, 35 человек госпитализированы из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил бросить все силы на установление лиц, контактировавших с крымчанином, у которого выявили первый случай коронавирусной инфекции в Республике.

Кроме того, глава республики поручил проработать внесение изменений в законодательство и предусмотреть уголовное наказание за несоблюдение карантинных мер. Также он предложил надевать электронные браслеты на граждан, которые не соблюдают карантин.