Пандемия коронавируса определяет содержание мировых СМИ. Паника и недостаток информации заставляют людей в разных странах изыскивать самые странные способы защиты от невидимого врага. Этому есть объяснение, ведь лекарства от коронавируса пока не существует

Однако некоторые способы "борьбы" с коронавирусом могут оказаться губительнее самого коронавируса.

Алкоголь не лечит

«К сожалению, страх затуманивает разум ввиду отсутствия специфического противовирусного средства для лечения или профилактики коронавируса COVID-19, поэтому по всему миру стали появляться странные рекомендации по борьбе с коронавирусом, которые не были одобрены какой-либо медицинской организацией», — отмечает египетское издание Sasapost.

Так, десятки иранцев погибли от отравления метиловым спиртом, который они использовали в качестве защиты от коронавирусной инфекции. «Стоит отметить, что торговля алкогольными напитками в Иране строго запрещена с момента основания Исламской республики в 1979 году. Исключение составляют только немусульмане и иностранцы. Кроме того, употребление алкогольных напитков (не поддельных) не лечит и не предотвращает заражение коронавирусной инфекцией», — пишет издание. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В статье описываются и ещё более странные методы борьбы с вирусом: моча священной коровы, разбавленный раствор мышьяка, натураьные масла, раствор коллоидного серебра, солёная вода… Конечно, упомянут и чеснок (от него, по крайней мере, не будет вреда).

«Не установлено, действительно ли такие домашние средства, как чеснок и соленая вода уничтожают вирус. Эти представления о лечение простудных и кишечных заболеваний передаются из поколения к поколению», — отмечает издание.

Неприкосновенные лица

National Public Radio (США) собрало советы экспертов о том, как защититься от коронавируса. Врачи советуют мыть руки, дома и в общественных местах протирать твердые поверхности антисептиками и ни в коем случае не трогать лицо.

Проведенное на этой неделе исследование говорит о том, что на твердых поверхностях, таких как пластик и нержавеющая сталь, вирус живет до 72 часов, а на картоне до суток, сообщает автор статьи Эллисон Обри, добавляя, что результаты этих исследований будут обнародованы в ближайшее время.

Не принимавший участие в исследовании инфекционист Дэниэл Курицкес отмечает, что ультрафиолетовые лучи являются мощным обеззараживающим средством, а солнце дает большое количество ультрафиолетового света, — говорит специалист по инфекционным болезням Дэниел Курицкес: «Прямой солнечный свет помогает быстро снижать эффективность вирусного заражения на поверхностях». Коронавирус - однажды в Америке. Вор в США украл 8 тонн туалетной бумаги © Martijn van Veelen / flickr.com

По словам специалиста, заражение происходит тогда, когда вирус попадает вам на руки, а вы трогаете глаза, нос и рот. «Наибольшую тревогу должны вызывать кухонные принадлежности, тарелки и чашки, к которым прикасается большое количество людей, скажем, в кафетерии», — говорит Курицкес. В общем, мойте руки, не прикасайтесь к лицу, протирайте поверхности… особенно поверхность своего смартфона, ведь его мы часто подносим к лицу.

Коронавирус и Grechka

Пока Америка и Европа ищут способы эффективной очистки поверхностей, а Восток принюхивается к метиловому спирту, умудрённые историческим опытом россияне запасаются продуктами. Более всего — одним продуктом.

«Россияне, напуганные эпидемией коронавируса, начали делать запасы проверенного национального продукта, который помог им пережить многочисленные кризисы в течение неспокойной истории их страны: гречки», — пишет The New York Times со ссылкой на Reuters.

«К позднему вечеру вторника grechka — гречка по-русски — дешевая, сытная и любимая россиянами как в качестве гарнира, так и сама по себе, была распродана во многих московских супермаркетах или в лучшем случае там оставались только дорогие бренды. (…) Русские обращались к гречке во времена кризиса и раньше. В 2014 году магазинные полки с гречкой быстро опустели, когда слухи о пострадавших урожаях в Сибири усугубили опасения по поводу падения цен на нефть, падения рубля и западных санкций. На закате Советского Союза, когда люди испытывали нехватку продовольствия, они также обращались к гречневой крупе", — говорится в статье. Нас убивает не коронавирус, а информация о нем © CC0, Pixabay

Издание отмечает, что «россияне потребляют около 440 тыс. тонн гречневой крупы в год, и в периоды неопределенности эта зерновая культура, которая выращивается и собирается внутри страны, часто возглавляет списки панических покупок».

Коронавирус: а что хорошего?

Чешское издание Reflex предлагает отойти от тотального негативизма и выяснить: а что хорошего может принести нам коронавирус?

«В напряженной обстановке, когда мир охватила эпидемия, есть смысл попытаться позитивно взглянуть на вещи. Нынешний кризис уже сейчас подает массу поводов для оптимизма. Волонтеры предлагают свою помощь пожилым людям и государству, и все больше людей уделяют внимание гигиене. Есть основания предполагать, что в будущем мы будем намного лучше готовы к подобной проблеме. А сейчас у нас есть возможность остановиться и взглянуть на мир, — отмечает издание. — Несколько городов открыли горячую линию для пожилых, чтобы доставлять им товары на дом. Эту услугу в Праге оказывают волонтеры, и в группах».

Отмечается, что привычка к дезинфицирующим гелям в будущем поможет бороться с эпидемиями обычного гриппа.

И даже такой факт: «если судить по данным со спутников, благодаря остановленному производству меньше загрязняется воздух в Китае и промышленных районах Северной Италии».

«Конечно, это временно, и вскоре все вернется на круги своя, но часть мира хоть немного подышит свежим воздухом», — пишет издание.

При подготовке материала использовались данные ресурсов ИноСМИ