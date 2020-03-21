В первой пятерке данные по Китаю (81 014 заболевших, 3 255 умерло) и Италии (47 021 заболело, 4 032 умерло) почти не изменились, однако резко выросли показатели по Испании (25 3674 против 24 926 по состоянию на 16:00 мск и 1 378 против 1 326 умерших).
На четвертое место, обогнав Иран, вышла Германия (21 483 заболело, 73 умерло). Иран, по сравнению с данными на 16:00 мск, спустился на пятое место (20 610 и 1 556 человек), а США, занимавшие пятую строчку, опустились шестую (19 862 и 265 человек) — данные по обеим странам остались неизменными.
Как известно, наибольшую опасность заболевание представляет для граждан преклонного возраста и людей с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.
Карантин на Украине: дальше — жестче
Данные по Украине с утра остаются неизменными: здесь официально зарегистрирован 41 случай инфицирования коронавирусом. Из них 25 — в Черновицкой области, по три — в Киеве и Киевской области, по два — в Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях и по одному — в Донецкой, Тернопольской, Харьковской и Львовской областях.
Из указанных случаев трое оказались летальными, а один пациент выздоровел. За пределами родины на данный момент официально известно о трех смертях украинцев от коронавируса. Неизменным остается и число украинцев, находящихся на карантине за границей: 146 человек, из которых 15 проходят лечение, а шестеро уже поправились.
Тем не менее, несмотря на сравнительно малое число заражений в Киеве и в целом по стране, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время по всей стране власти значительно ужесточат карантинные меры в связи с пандемией COVID-19. Так, министр высказался за полное прекращение работы всех предприятий, за исключением «критически важных» для государства, а часть компаний, по его мнению, следует перепрофилировать для производства лекарств и медоборудования.
Более того, он сообщил, что с воскресенья, 22 марта, Киев полностью останавливает пассажирские перевозки. Общественным транспортом смогут пользоваться только медики, сотрудники экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов.
Режим чрезвычайной ситуации активирован
В то же время в Харькове, где, как и во всех остальных городах Украины, уже четыре дня не работает метро, мэр Геннадий Кернес направил обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в КП «Харьковский метрополитен». По словам градоначальника, метро обеспечивает до 50% от общего объема перевозок в городе и подобные меры ведут к агрессии местных жителей, которые, не имея возможности добраться до работы, портят подвижные составы, перекрывают магистрали и угрожают водителям.
Позднее на сайте Харьковской областной администрации появилось сообщение о том, что в Харьковской области введен режим чрезвычайной ситуации.
«В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с пандемией COVID-19. Объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме, вопрос подвоза работников этих предприятий будет решен… Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области будет создан штаб», — говорится в сообщении.
Таким образом, регион пополнил список из Киева, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей, в которых также уже действует режим ЧС.
Крым: первый случай заражения
Тем временем в России из больниц были выписаны 16 выздоровевших — 13 россиян, двое китайцев и один итальянец. Всего за сутки было зафиксировано 53 новых случаев заражения коронавирусом — общее число составило 306 человек. Жертв нет.
До последнего момента не было заболевших в Крыму, однако в 17:00 мск глава региона Сергей Аксенов сообщил о первом подтвержденном случае у местного жителя, прибывшего с Украины. При этом мужчина утаил информацию о том, что посещал Францию, где, вероятно, и подхватил вирус.
А многие россияне по-прежнему не могут вернуться на родину. Так, по данным руководителя консульского отдела посольства РФ в Каире Юсупа Абакарова, порядка 2 тысяч граждан РФ остаются в Египте на фоне прекращения авиасообщения страны с другими государствами. Около 900 из них — в районе Хургады, и еще 966 — в Шарм-эш-Шейхе, Дахабе и Табе.
Ожидается, что в понедельник, 23 марта, рейс «Аэрофлота» заберёт по крайней мере тех, у кого уже были билеты на вылет из Каира.