По состоянию на 20:00 21 марта коронавирусом COVID-2019 во всем мире заразились более 290,1 тысячи человек, из которых более 12 тысяч умерли. Об этом свидетельствуют данные ресурса Coronavirus-monitor.com, отслеживающего данные по пандемии

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На четвертое место, обогнав Иран, вышла Германия (21 483 заболело, 73 умерло). Иран, по сравнению с данными на 16:00 мск, спустился на пятое место (20 610 и 1 556 человек), а США, занимавшие пятую строчку, опустились шестую (19 862 и 265 человек) — данные по обеим странам остались неизменными.

Как известно, наибольшую опасность заболевание представляет для граждан преклонного возраста и людей с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.

Карантин на Украине: дальше — жестче

Все сидите дома. Аваков останавливает Киев и показывает, кто на Украине хозяин © Facebook, Арсен Аваков | Перейти в фотобанк

Из указанных случаев трое оказались летальными, а один пациент выздоровел. За пределами родины на данный момент официально известно о трех смертях украинцев от коронавируса. Неизменным остается и число украинцев, находящихся на карантине за границей: 146 человек, из которых 15 проходят лечение, а шестеро уже поправились.

Тем не менее, несмотря на сравнительно малое число заражений в Киеве и в целом по стране, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время по всей стране власти значительно ужесточат карантинные меры в связи с пандемией COVID-19. Так, министр высказался за полное прекращение работы всех предприятий, за исключением «критически важных» для государства, а часть компаний, по его мнению, следует перепрофилировать для производства лекарств и медоборудования.

Более того, он сообщил, что с воскресенья, 22 марта, Киев полностью останавливает пассажирские перевозки. Общественным транспортом смогут пользоваться только медики, сотрудники экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов.

Режим чрезвычайной ситуации активирован

Мэр Харькова попросил Кабмин возобновить работу метро в городе © Facebook, Геннадий Кернес | Перейти в фотобанк Геннадий Кернес направил обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в КП «Харьковский метрополитен». По словам градоначальника, метро обеспечивает до 50% от общего объема перевозок в городе и подобные меры ведут к агрессии местных жителей, которые, не имея возможности добраться до работы, портят подвижные составы, перекрывают магистрали и угрожают водителям.

Позднее на сайте Харьковской областной администрации появилось сообщение о том, что в Харьковской области введен режим чрезвычайной ситуации.

«В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с пандемией COVID-19. Объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме, вопрос подвоза работников этих предприятий будет решен… Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области будет создан штаб», — говорится в сообщении.

Таким образом, регион пополнил список из Киева, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей, в которых также уже действует режим ЧС.

Крым: первый случай заражения

Первый заболевший коронавирусом крымчанин умолчал о поездке во Францию - Аксенов © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

До последнего момента не было заболевших в Крыму, однако в 17:00 мск глава региона Сергей Аксенов сообщил о первом подтвержденном случае у местного жителя, прибывшего с Украины. При этом мужчина утаил информацию о том, что посещал Францию, где, вероятно, и подхватил вирус.

А многие россияне по-прежнему не могут вернуться на родину. Так, по данным руководителя консульского отдела посольства РФ в Каире Юсупа Абакарова, порядка 2 тысяч граждан РФ остаются в Египте на фоне прекращения авиасообщения страны с другими государствами. Около 900 из них — в районе Хургады, и еще 966 — в Шарм-эш-Шейхе, Дахабе и Табе.

Ожидается, что в понедельник, 23 марта, рейс «Аэрофлота» заберёт по крайней мере тех, у кого уже были билеты на вылет из Каира.