В первой пятерке данные по Китаю (81 013 заболевших, 3255 умерло) и Италии (47021 заболело, 4032 умерло) не изменились, однако резко выросли показатели по Испании (24926 против 21571 по состоянию на полдень и 1326 против 1093 умерших).
На четвертое место вышел Иран (20610 заболело, 1556 человек умерло), потеснив США (19862 и 265 человек) и Германию (19848 заразилось, 68 умерло), данные по которым с утра остались неизменными.
Как известно, наибольшую опасность заболевание представляет для граждан преклонного возраста и людей с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.
Украинские дела
Данные по Украине с утра не изменились: заражены те же 41 человек, трое скончались и один выздоровел. Однако стало известно, что еще один украинец скончался за пределами родины.Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook 21 марта, теперь умерших за границей от коронавируса украинских граждан уже три человека.
На данный момент в общей сложности 146 украинцев находятся на карантине за пределами своей страны: 15 из них проходят лечение, а шестеро уже вылечились.
Многие украинцы пытаются заработать на коронавирусе, но не у всех получается. Так, на Закарпатье восемьдесят тысяч медицинских масок, предназначенных для защиты от коронавируса, задержала Служба безопасности Украины (СБУ) на границей с Венгрией. По данным СБУ, стратегический продукт собирались нелегально переправить в Европейский союз. Маски были выявлены на посту «Тиса» Закарпатской таможни во время проверки грузовика.
В таможенной декларации к грузу были внесены ложные сведения о товаре, ориентировочную стоимость которого оценили в сумму более 3.4 млн гривен (около 9,2 млн рублей). Имущество было изъято и арестовано.
В СБУ особенно возмутились тем, что дельцы собирались вывезти маски из страны несмотря на эпидемию коронавируса в стране.
Россия и коронавирус
Известный блогер Светлана Пикта, киевлянка, переехавшая в Россию, в своем видео для Украина.ру рассказала, какие меры приняты в Ярославле по борьбе с распространением коронавируса, и как ее семья переживает пандемию.
В частности, она призвала всех людей перестать паниковать из-за эпидемии. Да и причин для паники нет: Россия не только справляется с инфекцией (еще никто в стране не умер от коронавируса), но и помогает другим странам.
В частности, РФ поставила лабораторные тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции в 13 государств. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора 21 марта.
Ведомство передало разработанные в государственном научном центре «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на COVID-19 странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, а также Ирану, Монголии и КНДР. В частности, поставка ожидается в Египет, Сербию и Венесуэлу.
«С использованием российских средств диагностики были выявлены первые случаи инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане», — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, разработанные в России диагностические системы дают результат максимум в течение четырех часов, а для проведения теста достаточно образца из носоглотки.
Что русскому хорошо, немцу не очень
В Германии между тем не все благополучно. Молодые люди, привыкшие к комфорту, не понимают карантинных мер предосторожности и совершают глупые поступки, рассказал немецкий политолог Александр Рар рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По его словам, сейчас власти и общество Германии давят на молодых людей, чтобы те прекратили «наплевательски» относиться к карантину. Эксперт считает, такое отношение к сложившейся ситуации связано с тем, что они выросли в комфорте и никогда не сталкивались с подобными серьёзными ситуациями.
«Они могут не проявлять солидарности с людьми старшего поколения, для которых заболеть коронавирусом означает подвергнуться серьезной опасности. Они иногда начинают шутить, кашляя на стариков. Некоторые отморозки даже проводят у себя корона-пати, распивая водку и куря траву. Мол, мы не заболеем», — рассказал Рар.
Политолог отметил, что в целом канцлер и другие правительственные чиновники Германии просят немцев не выходить на улицы лишний раз, если им не надо пойти в магазин за покупками. При этом покупать они рекомендуют быстро, беря только самое нужное, после чего сразу возвращаться домой.