По состоянию на 16:00 21 марта коронавирусом COVID-2019 во всем мире заразились более 287,3 тыс. человек, из них более почти 12 тыс. умерло. Об этом свидетельствуют данные ресурса Coronavirus-monitor.com, отслеживающего данные по пандемии

В первой пятерке данные по Китаю (81 013 заболевших, 3255 умерло) и Италии (47021 заболело, 4032 умерло) не изменились, однако резко выросли показатели по Испании (24926 против 21571 по состоянию на полдень и 1326 против 1093 умерших).

На четвертое место вышел Иран (20610 заболело, 1556 человек умерло), потеснив США (19862 и 265 человек) и Германию (19848 заразилось, 68 умерло), данные по которым с утра остались неизменными.

Как известно, наибольшую опасность заболевание представляет для граждан преклонного возраста и людей с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.

Украинские дела

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На данный момент в общей сложности 146 украинцев находятся на карантине за пределами своей страны: 15 из них проходят лечение, а шестеро уже вылечились.

Многие украинцы пытаются заработать на коронавирусе, но не у всех получается. Так, на Закарпатье восемьдесят тысяч медицинских масок, предназначенных для защиты от коронавируса, задержала Служба безопасности Украины (СБУ) на границей с Венгрией. По данным СБУ, стратегический продукт собирались нелегально переправить в Европейский союз. Маски были выявлены на посту «Тиса» Закарпатской таможни во время проверки грузовика.

В таможенной декларации к грузу были внесены ложные сведения о товаре, ориентировочную стоимость которого оценили в сумму более 3.4 млн гривен (около 9,2 млн рублей). Имущество было изъято и арестовано.

В СБУ особенно возмутились тем, что дельцы собирались вывезти маски из страны несмотря на эпидемию коронавируса в стране.

Россия и коронавирус

Дипломатия самоизолировалась: как коронавирус изменил мировую политику © REUTERS, ANF/PAC | REUTERS, ANF/PAC | Перейти в фотобанк Светлана Пикта, киевлянка, переехавшая в Россию, в своем видео для Украина.ру рассказала, какие меры приняты в Ярославле по борьбе с распространением коронавируса, и как ее семья переживает пандемию.

В частности, она призвала всех людей перестать паниковать из-за эпидемии. Да и причин для паники нет: Россия не только справляется с инфекцией (еще никто в стране не умер от коронавируса), но и помогает другим странам.

В частности, РФ поставила лабораторные тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции в 13 государств. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора 21 марта.

Ведомство передало разработанные в государственном научном центре «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на COVID-19 странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, а также Ирану, Монголии и КНДР. В частности, поставка ожидается в Египет, Сербию и Венесуэлу.

«С использованием российских средств диагностики были выявлены первые случаи инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, разработанные в России диагностические системы дают результат максимум в течение четырех часов, а для проведения теста достаточно образца из носоглотки.

Что русскому хорошо, немцу не очень

В Германии между тем не все благополучно. Молодые люди, привыкшие к комфорту, не понимают карантинных мер предосторожности и совершают глупые поступки, рассказал немецкий политолог Александр Рар рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Александр Рар про тех, кто справляет корона-пати, армию на улицах Германии и оговорившуюся Меркель © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Они могут не проявлять солидарности с людьми старшего поколения, для которых заболеть коронавирусом означает подвергнуться серьезной опасности. Они иногда начинают шутить, кашляя на стариков. Некоторые отморозки даже проводят у себя корона-пати, распивая водку и куря траву. Мол, мы не заболеем», — рассказал Рар.

Политолог отметил, что в целом канцлер и другие правительственные чиновники Германии просят немцев не выходить на улицы лишний раз, если им не надо пойти в магазин за покупками. При этом покупать они рекомендуют быстро, беря только самое нужное, после чего сразу возвращаться домой.