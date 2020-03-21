В Черновицкой области, где подтверждено 15 случаев коронавируса (один летальный), призывают к самоизоляции 1500 людей. А в Ивано-Франковской врачи убегали от потенциально инфицированного, вернувшегося из Европы

По состоянию на 20 марта в Черновицкой области выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом — из 27 по Украине в целом. Так что Черновцы являются своеобразным «украинским Уханем» — к счастью, лишь образно, как эпицентр вируса, а не по числу инфицированных. Состояние всех заболевших стабильное, одна женщина умерла в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы 16 марта (врачи и чиновники настаивают, что коронавирус не был причиной её смерти). Среди инфицированных двое детей, одному малышу год и десять месяцев, второму — полгода. При этом первый пациент, у которого был обнаружен коронавирус, уже выздоровел и выписан из больницы, о чем не замедлили сообщить глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук и президент Украины Владимир Зеленский. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На территории Черновицкой области введён режим чрезвычайной ситуации. Ещё 17 марта власти региона после заседания областного штаба по предупреждению коронавируса решили ввести дополнительные ограничительные меры, в частности развернуть карантинно-эпидемиологические посты для ограничения въезда и выезда на территорию Черновицкой области — на её административных границах с Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областями. На постах введено круглосуточное дежурство работников Национальной полиции, управлений Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и Госпродпотребслужбы, медиков, которые, при необходимости, будут осуществлять превентивные меры, дезинфекцию транспортных средств, термометрию водителей и пассажиров.

18 марта санитарные блок-посты были установлены также в сёлах Брусница, Грозинцы, Бочковцы и Колинковцы. 10 жителей последнего села составляют основную группу инфицированных, они заразились от одной женщины. А 19 марта жители находящегося рядом с Черновцами села Чорновка перекрыли бетонными блоками дорогу в село Топоривцы, соседнего с Колинковцами. В самом областном центре, где сначала отменили льготы на проезд пенсионеров в общественном транспорте, а потом запретили его работу вообще, 20 марта троллейбусы на маршруты всё же вышли. Правда, предназначены они в основном для медиков, полицейских, сотрудников ГСЧС и т.п. служб, которые будут ездить бесплатно на основании специальных проездных, выданных троллейбусным управлением. Остальных жителей города мэр Черновцов Алексей Каспрук попросил пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.

В Черновцах коммунальщики целый день обрабатывают улицы специальным раствором хлора из машин-поливалок. По городу также ездит авто, из которого в громкоговоритель рассказывают, как правильно соблюдать карантинные меры. А в области тщательно контролируют работающие торговые точки, которые по правилам должны быть закрыты, уже составлены 18 протоколов на нарушителей карантина. О подобных протоколах рапортует полиция и во всех остальных областях Западной Украины, но там штрафов пока меньше. Кроме того,

На брифинге 20 марта глава Черновицкой ОГА призвал жителей области, которые вернулись из-за границы в последние 2-3 недели, оставаться дома и изолироваться, чтобы не подвергать опасности окружающих. При этом Сергей Осачук отметил, что городские власти Черновцов не подали список тех, кто вернулся в город из других стран, из-за защиты персональных данных. «Установлено по меньшей мере 1500 человек на территории Черновицкой области, которые вернулись из-за границы, из стран, где бушует эта инфекция. Мы надеемся на солидарность жителей Черновцов, городской власти, чтобы они также присоединились к учету таких лиц, поскольку сведения из Черновцов пока отсутствуют. Каждое такое лицо может быть потенциально тем лицом, которое переносит эту инфекцию. Насущная просьба ко всем максимально изолироваться и оставаться дома», — заявил губернатор. Кроме того, он отметил, что ожидается возвращение других жителей области из-за границы. По словам Осачука, на территории области наконец закроют строительный гипермаркет «Эпицентр», который до сих пор продолжал работать.

Губернатор также сообщил, что помощь Черновицкой области предложил Амстердам, где готовы проверить на коронавирус до 200 анализов людей, контактировавших с заболевшими. «Нужно передать все образцы одним отправлением в Нидерланды для того, чтобы уже там их быстро проверили. Поэтому мы будем просить жителей сел Топоривцы, Колинковцы, Грозинцы и Бочковцы, где наблюдается наибольшая вспышка коронавируса в области, сдать анализы с помощью семейных врачей. Впоследствии мы специальным образом отправим образцы в Амстердамский лабораторный центра. Так нам может удастся локализовать проблему», — сказал Осачук. А заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак сообщила, что за последние сутки жителям области был сделан 21 тест на коронавирус. У пятерых из них тест показал положительный результат, все остальные — отрицательные. Западная Украина с 9 по 13 марта: карантин, попытки заработать на эпидемии и почти засыпанный Збруч © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

В соседней Ивано-Франковской области также пока одна жертва коронавируса. Как сообщил 19 марта на брифинге и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, «у нас в области подтвержден первый случай заболевания Covid-2019, который закончился смертью пациентки. А именно 56-летней жительницы города Ивано-Франковск». Женщина скончалась 18 марта от вирусной пневмонии, на следующий день лабораторные анализы подтвердили, что она была заражена коронавирусом. Настораживает, что, как и в Черновцах, инфекция была обнаружена только после смерти пациентки.

Ныне муж умершей находится под наблюдением в областной больнице, у него и сына взяты тесты на коронавирус. Всего же, как сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, с подозрением на коронавирус в областной инфекционной больнице находится 15 человек. Мэр областного центра обратился к киевским властям с призывом ввести более жесткие карантинные меры, а возможно и чрезвычайное положение, в связи с распространением коронавируса. «Мы обращаемся к правительству и президенту ввести в стране более жесткие карантинные меры, в том числе, рассмотреть возможность ввести чрезвычайное положение. Ведь сегодня нужны, как никогда, жесткие меры, в том числе, с привлечением правоохранителей, с привлечением Нацгвардии», — сказал Марцинкив в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«К сожалению, все равно жители Франковска пренебрегают мерами карантина. Вчера очень много людей гуляло без надобности, очень много воспринимают это как каникулы, отдыхая вечером в компаниях ещё и со спиртным, очень много было молодых людей и не только…», — сказал Марцинкив. Он добавил, что в сложившейся ситуации участились случаи мошенничества, когда люди, одетые в защитные медицинские костюмы, ходят по квартирам, представляясь специалистами по проверке на коронавирус. Городской голова призвал всех быть внимательными и не открывать двери незнакомым, а делать это только после того, как будут представлены соответствующие документы. Западная Украина со 2 по 6.03: коронавирус в Черновцах, первый премьер из Львова и годовщина ликвидации Шухевича © Украина.ру/Стрингер

Марцинкив также сообщил, что с сегодняшнего дня в Ивано-Франковске полиция будет штрафовать нарушителей карантина: от 17 тыс. грн. для физических лиц и от 34 тыс. — для юридических. «Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее двух метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем. Обращаемся в Антимонопольный комитет, чтобы не было спекуляций на лекарствах и продуктах. Держать на контроле уборка улиц, подъездов и тому подобное», — отметил мэр Ивано-Франковска. Городской голова также обратился к жителям города, которые вернулись из-за границы менее месяца назад, и призвал их самоизолироваться — даже если нет никаких признаков заболевания.

А вот те, у кого подобные признаки есть, не всегда могут рассчитывать на адекватную помощь врачей Ивано-Франковской области. Так, вернувшийся из Лондона через Голландию, и контактировавший в самолёте с итальянцами украинец Андрей Марунчак обвинил в халатности медиков районной больницы города Галич на Ивано-Франковщине. По его словам, когда он обратился в больницу и сообщил, что прибыл из Европы, медики попросту убежали и закрыли за собой дверь изнутри. В свою очередь, в медучреждении утверждают, что помощь пациенту оказали — просто персонал «был не готов психологически и в первые несколько минут реакция была неправильная». Действительно, вечером его все же поместили в палату и вызвали скорую из областного центра — мол, мы не знаем, что с вами делать. Про врачей инфекционной больницы в Ивано-Франковске мужчина отозвался одобрительно — там его встретили медики в защитных костюмах и изолировали. Анализы не подтвердили коронавирус, у пациента был диагностирован грипп «А», и ныне он уже выписан домой.

Первый случай заболевания коронавирусом во Львове подтверждён вечером 20 марта. Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Андрей Садовый. Это мужчина 70 лет, который вернулся из Германии. Он сдал тест за свои деньги в частном медицинском центре, и после получения положительного результата сразу же обратился в областную инфекционную больницу. Мужчина госпитализирован, клинических проявлений болезни у него нет. Всего подозреваемых на коронавирус во Львовской области ныне 67 человек, из них 30 госпитализированы.

В остальных областях Западной Украины подтверждённых случаев заражения коронавирусом пока нет. Больше всего подозреваемых в Черновцах (39), далее следуют Ивано-Франковск (27), Тернополь (13), Ровно (8) и Луцк (7). В Хмельницкой области нет ни одного пациента с подозрением на коронавирус. При этом во все области поступили экспресс-тесты на коронавирус, поставку которых организовал китайский миилардер-коммунист Джек Ма и украинский олигарх Александр Ярославский.

Две области Западной Украины — Ивано-Франковская и Закарпатская — в период карантина и подготовки к введению чрезвычайного положения остаются без полноценных руководителей. А вот кадровая ротация в Тернопольской области наконец произошла: 18 марта Владимир Зеленский наконец уволил местного губернатора Игоря Сопеля, который подал заявление об отставки ещё после «битвы под Микулинцами» (), а 19 марта главой Тернопольской ОГА был назначен Владимир Труш.

Новый губернатор Тернопольщины — на 100% человек нового премьера Дениса Шмыгаля. Именно Шмыгаль, возглавляя Ивано-Франковскую область, добился назначения бизнесмена Труша главой Рогатынской районной госадминистрации. Кстати, самого премьера на днях обвинили в попытках собрать дань с лесной отрасли Западной Украины. Скандальный депутат ВР Александр Дубинский написал 19 марта в Facebook: «Тем временем, премьер-министр Шмыгаль оперативно пытается собрать с вверенной ему экономики крупицы коррупционной дани. Лесники Закарпатья, Ивано-Франковщины и Львовщины атакованы рядом депутатов группы «Довира», которые действуют в связке с местной «авторитетной» группой АСП. Цель атаки — получить с лесников, которые 4 месяца никому ничего не заносили, по 1,5-2 доллара с куба древесины, которая была срублена/распилена/продана». По словам Дубинского, общая сумма требуемого «заноса» составляет 2 миллиона долларов. Западная Украина с 24 по 28.02: отставка губернатора Тернопольщины, истерия по коронавирусу и «большой Львов» под вопросом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Справедливости ради стоит отметить, что во времена губернаторства на Прикарпатье ни в адрес Шмыгаля и его подчинённых, в том числе Труша, подобные обвинения не звучали. Кроме того, когда Владимир Труш в 2002-2008-м работал в органах налоговой милиции в Ивано-Франковской области, скандалов вокруг его имени не было. Позже Труш был помощником депутата Верховной Рады от Партии Регионов, земляка из Рогатына Валерия Келестина — перебежчика из «Нашей Украины». Перед возвращением на государственную службу Труш работал директором компании «АВТ-Запад» в родном городе Рогатын.

Согласно декларации, Владимир Труш является классическим чиновником: он живёт в доме, который официально принадлежит жене и тёще. Кроме особняка скромного размера в Рогатыне (158,1 кв.м.), из недвижимости новый губернатор зарегистрировал также гараж, сарай и туалет общей площадью 52,4 кв.м. — все строения также принадлежат жене и тёще. Автопарк у Труша весьма скромный: внедорожник Land-Rover 2008 года выпуска (приобретён в 2014-м) и бус Ford Transit ¬2011 года. За минувший год он задекларировал 1 млн. 178 тыс. грн. предпринимательского дохода и 17,6 тыс. грн. зарплаты чиновника. Наличные чиновник патриотично хранит в национальной валюте: у него лично 150 тыс. грн., у жены — 450 тысяч.

20 марта, в свой первый рабочий день на новом посту, Владимир Труш встретился с подчинёнными и акцентировал на необходимости сотрудничества власти и бизнеса в развитии региона. В частности, губернатор пообещал привлечь большой бизнес к противодействию эпидемии коронавируса. Но пока что на это хватит и бюджетных денег: 19 марта Тернопольский областной совет сделал своеобразный подарок новому губернатору, выделив 27 млн. грн. на борьбу с коронавирусом. В частности, 10 миллионов предназначены на закупку медицинского оборудования, в первую очередь аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Увеличен также областной резервный фонд.

Дополнительные деньги на борьбу с эпидемией выделяют и в других областях Западной Украины. Так, 20 марта исполком Львовского городского совета согласовал выделение 10 миллионов из резервного фонда городского бюджета на закупку медикаментов, расходных материалов, средств защиты и т.п. для трёх городских больниц. Ранее, 17 марта, на внеочередной сессии Львовского горсовета были выделены 30 млн. грн. на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких. При этом мэр Львова Андрей Садовый на брифинге в пятницу заявил, что вследствие решений парламента о временном освобождении бизнеса от уплаты земельного налога городской бюджет Львова может недополучить 13% поступлений.

Кроме того, Садовый сообщил, что с 23 марта во Львове, согласно решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, отменён льготный проезд в общественном транспорте для всех категорий населения. При этом, по словам мэра, службы такси Uklon, UBER и Bolt будут бесплатно доставлять медиков на работу и с работы на протяжении карантина.

Зато в условиях ограниченной работы общественного транспорта Львова и области таксисты смогут неплохо заработать на пассажирах, приехавших спецпоездами из Польши. 20 марта из Перемышля в Киев через Львов отправилось сразу пять таких специальных рейсов, но значительная часть пассажиров вышла во Львове, поскольку они постоянно живут на Западной Украине. В ожидании поездов граждане Украины много часов находились в залах ожидания и стояли в очередях на посадку, так что ни о каком соблюдении дистанции между ними не могло быть и речи. Ни у кого из вышедших во Львове признаков заболевания коронавирусом не выявлено, и хотя все они подписали обязательство о добровольной самоизоляции на протяжении 14 дней, но никаких гарантий этого нет. Кроме того, сотням людей ещё предстоит добраться домой, то есть они будут контактировать с новыми людьми уже внутри Украины.