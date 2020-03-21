Если хочется почувствовать себя казаком, пускай и на пару мгновений, не обязательно учиться верховой езде или выезжать в Запорожье, чтобы посетить легендарную Хортицу. Достаточно лишь последовать простому рецепту

Всемирная организация здравоохранение признала, что распространение коронавируса COVID-19 носит характер пандемии. Одной из причин появления «нулевого пациента» — первого заразившегося, как гласит распространенная в СМИ информация, могла стать любовь китайцев к блюдам из летучих мышей. Несмотря на то, что поедание летучих мышей называли одной из причин эпидемии атипичной пневмонии в Китае в 2002-2003 годах, китайцев это не остановило. Корейцы побеждают смертельную эпидемию. Как и к чему кино подготовило Южную Корею © скриншот YouTube

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — заявил 15 февраля глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь.

Третий президент Украины Виктор Ющенко оставил о себе память как о довольно слабом и местами безвольном политике. Но будь он китайским чиновником, кто знает, может, история человечества и пошла бы по другому пути. Всё дело в том, что среди прочего Ющенко запомнился защитой летучих мышей.

В 2009 году он подписал инициированный им же закон, который менял название соглашения о сохранении летучих мышей в Европе на соглашение о сохранении популяции европейских летучих мышей. Кроме того, закон Ющенко предлагал конкретизировать разнообразие летучих мышей в отдельном дополнении к соглашению. Парламентская оппозиция за закон голосовать отказалась.

«Для «Партии регионов» главное — украинский народ, а не летучие мыши», — заявил член фракции оппозиционной тогда «Партии регионов» Вадим Колесниченко.

В общем, на блюда из рукокрылых Ющенко бы точно наложил запрет. Но что любил есть третий президент, которому почти месяц назад исполнилось 66 лет? А любил он то блюдо, которое частенько упоминалось в русской литературе и советской мультипликации как одной из любимейших блюд казаков-запорожцев.

«Летом, отдыхая в Крыму, пришлось мне хорошенько покуховарить. Я готовил ужин для всей семьи: и рыбную юшку, и овощное рагу, и казацкий кулеш. Иногда самым вкусным блюдом становится кружка свежего молока с душистым, еще горячим хлебом, и медом», — рассказывал сам Ющенко в декабре 2009 года в комментарии каналу «1+1». «Козацьки стравы»: что ели казаки у Гоголя © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Что же такое казаций кулеш, который упоминал Ющенко? Подробнее расскажет об этом блюде рубрика «Литературная кулинария».

Начало всех начал или Кулеш до Кафы доведет

В вышедшей в 1842 году редакции повести «Тарас Бульба» Николая Гоголя так описывается ночевка главного героя с сыновьями по пути на Запорожскую Сечь: «Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе».

Кулиш, или, кулеш, был настолько популярной казацкой едой, что для некоторых запорожцев стал даже фамилией. И тут в первую очередь вспоминается классик украинской литературы, фольклорист и этнограф Пантелеймон Кулиш - потомок казацко-старшинского рода Кулешей. По его имени названо система украинского правописания кулишовка, которая употреблялась до запрещения ее Эмским указом 1876 года. Сам Кулиш, кстати, был сторонником единства великороссов и малороссов.

«Я желал выставить во всей выразительности олицетворенной истории причины политического ничтожества Малороссии, и каждому колеблющемуся уму доказать не диссертациею, а художественным воспроизведением забытой и искаженной в наших понятиях старины, нравственную необходимость слияния в одно государства южного русского племени с северным», — писал он в эпилоге к своей «Черной раде», которую другой украинский классик — Иван Франко — назвал «лучшей исторической повестью в нашей литературе». Гречка: откуда пришел и что значит для украинской культуры самый популярный кандидат © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

Несмотря на такой эпилог, даже на современной Украине Кулиш очень почитаем. А такие ученые, как украино-американский филолог-славист, профессор университета Пейс в Нью-Йорке Андрей Даниленко, и вовсе предлагает использовать в науке термин «кулишизмы» для обозначения форм, заимствованных из языка Кулиша.

С блюда, давшего название фамилии знаменитого писателя, началась не только украинская историческая романистика, но и самый украинский цикл мультфильмов в СССР. Речь о мультфильме «Как казаки кулеш варили» Владимира Дахно, который вышел в 1967 году.

По сюжету три казака: рассудительный и высокий Грай, маленький, проворный и неунывающий Око и сильный, но скромный и сентиментальный Тур решили сварить кулеш. Да вот беда, когда варили, решили перекурить, а табака у них не оказалась. Око спустился с кургана к, как он думал, торговцам. А это были татары, которые захватили маленького казака и забрали его в Крым — в Кафу (ныне это Феодосия) — место, где торговали славянскими невольниками. Пришлось казакам выручать товарища. В конце концов, они вместе с другими освобожденными побратимами оказываются на кургане, где все это время варились утки в казане. Увы, но утки так и не сварились. Кстати, это уникальный мультфильм из серии «Как казаки…». Рисовка здесь отличается от следующих серий.

Правда, кроме названия мультфильма, ничего не говорит нам, что в казане варится не утиный бульон, а кулеш. Но что же представляет собой эта казацкая еда?

Каша, да не простая

На самом деле кулеш — это, грубо говоря, каша, сваренная из пшенных круп. Правда, варить ее нужно с умением. И, желательно с салом. Так, один из рецептов советует сначала положить в казан сало, затем, если есть мясо, затем — лук и морковь. Кто-то морковь не добавляет. Затем заливается вода. После того, как вода вскипит, засыпать хорошо промытое пшено. Когда каша почти разварилась, можно досыпать сезонных овощей. При этом во время готовки кулеш нужно постоянно помешивать. В конце кулеш посыпают зеленью. Некоторые рецепты предполагают приготовление своеобразной заправки из зелени и сырых яиц, которая добавляется в кулеш в самый последний момент.

Варить кулеш можно не только из пшена. Так, в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля мы встречаем следующее определение кулеша:

«КУЛЕШ, кулиш, кулеш м. южн. кашица, размазенька; саламатка, завара разного рода; жидкая размазня, похлебка с солониной ряз. из горохового толокна с салом и пр..».

Кулинарный словарь Вильяма Похлебкина дает еще более широкое определение кулеша:

«1. Редкая мучная каша с салом. Белорусское национальное блюдо. 2. Пшенная кашица со шкварками и луком. Украинское и южнорусское блюдо».

Кроме того, существуют кулеши и из гречневой каши. Они распространены в Черниговщине и Полтавщине. Есть кулеши и из кукурузной крупы. Как правило, они популярны на южном Подолье.

Кроме того, кулеш могут варить не только на воде, а и на молоке или сыворотке.

«Сюда же (к жидким кушаниям. — Ред.) относятся: «кулиш», «крупник» (жидкая кашица из пшена на сале или молоке), известное кушанье чумаков «полева» (навар потрохов барана с гречневой и пшеничной мукой на сале), «зубци» и «путря» (из варенаго ячменя)», — писали в изданном в 1903 году седьмом томе «Полного географического описания нашего Отечества. Настольной и дорожной книге для русских людей», который называется «Малороссия» два члена Императорской Санкт-Петербургской академии наук: этнографы Владимир Ламанский и Петр Семенов. Последний через три года получил к фамилии приставку Тян-Шанский.

И даже в кулеш на молоке в некоторых рецептах добавляют квашеную капусту.

В общем, рецептов кулеша существует множество. Есть свои рецепты даже у экономических экспертов вроде Александра Охрименко.

Некоторые украинские села даже сделали кулеш своей специализацией, как, например, Тимановка в Винницкой области.

Остается лишь одно — попробовать приготовить кулеш самим.