В четверг, 19 марта, российский суд ужесточил наказание бывшему министру транспорта Украины Николаю Рудьковскому, который отбывает срок в колонии. Первый апелляционный суд общей юрисдикции на три месяца продлил срок высокопоставленному украинскому политику, осужденному на 2 года за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года

Также суд обязал обвиняемого компенсировать материальный ущерб на общую сумму 13,95 млн рублей. Исковые требования Рудьковский признал и частично погасил ущерб на сумму более 2 млн рублей.

Напомним, что Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту Внуково при пересечении границы России. А 9 декабря 2019 года был приговорен к колонии. Доказать вину Рудьковского было несложно — момент, когда он бросает камнями в посольское здание под одобрительные призывы националистов, запечатлен на видео. Участвовавший в нападении на посольство РФ экс-депутат Рудьковский признал свою вину © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Кто такой Николай Рудьковский, довольно подробно напомнил телеграм-канал «Разведчик»: «Николай Рудьковский был мэром Чернигова, Народным депутатом Украины IV, V, VII созывов, министром транспорта Украины в период с 2006 по 2007 год. Старт его бизнеса начался с компании Укргазпром — ставшей потом Нафтогазом Украины, где он работал заместителем генерального директора. Интересный момент: именно Рудьковский дал старт партнёрству Рината Ахметова и Петра Порошенко — формула Роттердам+ в энергетике: в своё время, Николай Рудьковский вытеснил из крупной частной газодобывающей компании Нефтегаздобыча Петра Порошенко, капитализация Нефтегаздобычи на 2014 год достигала $1 млрд, вместе с другим совладельцем — Нестором Шуфричем, они продали доли в компании Ринату Ахметову весной 2014 года.

Став президентом Украины в мае 2014, Пётр Порошенко захотел вернуть ранее отжатую у него долю. Однако влияние купившего компанию Рината Ахметова на судей оказалось сильнее. Спор Ахметова с Порошенко за эту компанию, был разрулен с помощью аферы с ценными бумагами ДТЭК».

Кроме того, 17 марта Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщило РИА Новости. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья Артур Карпов. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца и будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию».

Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в международный розыск.

Сам Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале так прокомментировал решение московского суда: «Тут, оказывается, в московском суде, где мне сегодня избирали меру пресечения и арестовали до 30 мая, у меня был какой-то адвокат, который ходатайствовал о домашнем аресте для меня. По этому поводу официально заявляю: Я не признаю юрисдикцию никакого российского суда над собой, так как РФ как страна-агрессор все дела против меня возбуждает и расследует исключительно по политическим мотивам, а именно за мое участие в противодействии российской агрессии на Востоке Украины и моей позиции по противодействию этой агрессии в украинском парламенте!»