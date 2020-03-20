Новый генеральный прокурор может повысить рейтинг Зеленского громкими «посадками», система здравоохранения на Украине развалена, поэтому стране не обойтись без жесткого карантина, а вслед за экономическим кризисом может прийти дефолт

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Новый генпрокурор: шанс Зеленского повысить рейтинг «посадками»

Во вторник, 17 марта, Верховная Рада Украины назначила нового генерального прокурора. Место уволенного в начале марта Руслана Рябошапки заняла 41-летняя харьковчанка Ирина Венедиктова. Прежде она критиковала Рябошапку за бездействие, а уже на посту генпрокурора пообещала быстро и по закону разобраться с громкими политическими делами.

Кандидатуру Венедиктовой на внеочередном заседании Верховной Рады внёс президент Владимир Зеленский.

Венедиктова — человек не из системы прокуратуры, до этого она занималась преподавательской деятельностью, говорит руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. При этом, по словам эксперта, она выглядит более подготовленной, чем господин Рябошапка, «который был юристом без буквы «Ю».

«Её (Венедиктовой) минус в том, что она не из прокурорской среды. Прокурорская среда достаточно консервативна, и, несмотря на то что Рябошапка занимался институциональным уничтожением Генпрокуратуры, в системе кое-что осталось, а от этого кое-что президент требует результатов», — сообщил политолог.

Посадка Порошенко против глобального кризиса. Эксперты о новом генпрокуроре и топ-проблемах Зеленского © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк Портнов.

«Она (Венедиктова) пользуется доверием президента. Она пришла в его команду на этапе избирательной кампании. Соответственно президент понимает, что в ближайшие несколько месяцев не будет тем, на которых он мог бы заработать очки (он только их будет терять), и он требует от Венедиктовой того, что он обещал (весна придёт — посадки будут).

Но прошло лето, осень, зима, посадок нет. И учитывая то состояние, в котором находится генпрокуратура, маловероятно, что будут.

То есть неприятности Порошенко доставят, но не более того. Рябошапка (с какой целью — неясно), но все же Генпрокуратуре зубы выбил. Поэтому для Венедиктовой задача №1 — восстановить дееспособность прокуратуры и разгрести завалы, оставленные этим агентом внешнего влияния, коим был Рябошапка», — обрисовал ситуацию политолог.

При этом, по словам Золотарёва, в обществе очень велик запрос на наказание тех, кто «поставил себя выше закона и откровенно глумится над простолюдинами». А неудовлетворение этого запроса на справедливость приведёт к тому, что негатив ударит по самому первому лицу. Это прекрасно понимает Зеленский, поэтому «в ближайшие несколько месяцев мы можем получить много занимательных и интригующих сюжетов».

Порошенко в подвешенном состоянии

Проблема с предыдущим генпрокурором заключалась в том, что он не оправдал надежд Зеленского и его соратников и никаких телодвижений вообще не предпринимал в плане посадок и выполнения предвыборных лозунгов. Об этом говорит политтехнолог Сергей Слободчук. Поэтому Зеленский и инициировал снятие Рябошапки.

«На Венедиктову возлагают надежды, но не ставится задача именно про Порошенко, а ставится задача, чтобы подтвердить обещания, данные во время предвыборной кампании. Потому что один из наибольших раздражителей — то, что не выполняется этот лозунг: «придёт весна, будем сажать». Ну и прочие обещания», — отметил эксперт.

Венедиктова на тропе войны. Новый генпрокурор Украины и старые дела © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Венедиктова прежде демонстрировала интересную позицию, говорит эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов: есть подозрения, что она может начать дело против Порошенко. Но ситуация с коронавирусом настолько непредсказуема, что трудно делать прогнозы по большинству тем, отмечает политолог.

В целом, возможно, Западу будет вообще не до Украины, допускает Попов.

Украина на карантине: правильно, но поздно

Украина вошла в режим жесткого карантина. Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, закрыта граница, закрываются крупные областные центры, города, останавливается общественный транспорт (из-за этого, например, на работу в ряде городов не могут добраться медики).

Президент Зеленский попросил у олигархов 500 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

По состоянию на вечер 19 марта на Украине было официально зарегистрировано 26 случаев заражения, 3 смерти.

Есть все основания для проведения карантинных мероприятий, но какое государство, такой и карантин, отмечает Андрей Золотарёв. По его мнению, не было сделано главного: слишком поздно появились тестовые системы. Уже сейчас ряд медиков говорит о том, что смертность от пневмонии выше обычной для зимы-весны. То есть, возможно, вирус уже давно на Украине.

«Плюс сейчас в страну повалил вал заробитчан из Европы, которые остались без куска хлеба. Но многие из них как раз являются носителями этого вируса. Поскольку не осуществляется карантин и изоляция этих людей, самое неприятное Украину ждет не до 3 апреля, а скорее после. Остается надеяться только на то, что апрель будет теплым, это может немножечко эпидемию сбить», — рассказал эксперт.

В любом случае, продолжил политолог, государство с разваленной системой здравоохранения, уничтоженной системой санитарно-эпидемиологического контроля, с очень слабым чиновничьим и полицейским аппаратом объективно очень уязвимо.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом, уверен он, карантинные мероприятия сегодня — это фактически стоп-кран экономики. А учитывая то, что и так ситуация весьма плачевная, складываются условия для идеального шторма: это может привести к коллапсу украинской экономики со всеми вытекающими отсюда протестами и социальными бунтами.

«Что дальше? Попытка закрутить гайки в украинских условиях обычно заканчивается срывом резьбы», — заявил политолог.

«Зеленский решил перебдеть»

Власть ситуацию с коронавирусом использует для того, чтобы решить свои задачи, считает Сергей Слободчук. Первым делом пошла речь о том, чтобы нарастить еще больше долг перед МВФ и чтобы приняли закон о купле-продаже сельскохозяйственных земель.

«То есть в данном случае коронавирус используется как повод для того, чтобы такие вещи решать. Как я понимаю, судя по действиям, а точнее по отсутствию каких-либо действий с работой на опережение, власть эту угрозу всерьёз не воспринимает или надеется «отсидеться в окопах», — сказал политтехнолог.

Система здравоохранения на Украине находится на низком уровне, подчёркивает Алексей Попов. Компенсировать слабость этой системы власть пытается жесткими запретительными мерами. Эксперт допускает, что ситуация в Новых Санжарах произвела впечатление на Зеленского: «Он боится, что его ошибки в этом вопросе могут привести к концу его власти, он решил, что лучше перебдеть, чем недобдеть».

«Сейчас если государство планирует вернуть украинцев, особенно если они приезжают из стран, где эпидемия велика, их надо тестировать. Этого как раз не делается. Иногда мне кажется, что закрытие границ было сделано для того, чтобы заробитчане могли переждать в тех странах. Но ясно, что так получиться не могло, и отказать им в возвращении было нельзя», — рассказал политолог.

Сколько потеряет экономика Украины из-за коронавируса © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

Экономический кризис: навстречу дефолту?

Экономический кризис на Украине набирает силу. Гривна обесценивается, экономика падает, а экс-министр Милованов прогнозирует, что без работы из-за коронавируса останутся около полумиллиона украинцев.

При этом государство вводит тотальный карантин, не особо заботясь о тех, кого лишает средств к существованию.

Андрей Золотарёв опасается, что у украинского правительства просто нет плана спасения экономики.

«На Украине и рабочих мест нет. Сейчас власти как раз и надо проявить себя либертарианцами: абсолютное освобождение от налогов для самозанятых и тех, кто может создать себе и еще нескольким людям рабочие места. Ввести на три года налоговые каникулы. Делать всё, лишь бы они не стояли в очереди к государству за бесплатной похлебкой.

Жестко ввести режим импортозамещения, заградительные пошлины. Бич Украины — это отрицательный торговый баланс. Естественно, максимально срезать большую часть бюрократической надстройки, которая в нынешних украинских условиях паразитическая и абсолютно бесполезная.

Отказаться от идиотских проектов, которыми занимается Минкульт или Институт нацпамяти. Максимальный режим экономии. Статьи найти можно. СБУ, например, хочет закупить два десятка автомобилей Toyota Camry. Для чего? Чтобы комфортно удирать по трассе «Киев-Чоп» в сторону польской границы? Эти расходы можно существенно урезать. Социальные расходы и так придётся урезать», — поделился своим рецептом решения проблемы политолог.

По его словам, в нынешних условиях на Украине весьма вероятен дефолт: украинские дефолтные свопы вышли за 800 долларов. В преддефолтной ситуации 2016 года они составляли тысячу. То есть они резко пошли вверх. Это обо всем говорит, уверен Золотарёв.

Бизнес ушёл. Карантин разрушил экономику Одессы © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Следующий кризис, на который наложился перегрев экономики»

Пока рано говорить, есть ли у нового Кабмина план спасения экономики, поскольку правительство только начало работать, говорит Сергей Слободчук.

«Понятно, что новый премьер не руководил экономическими комплексами крупнее, чем электростанция. Губернатором он был совсем немного, да и губернатор на Украине — это далеко не то же самое, что в России. На Украине это больше номинальная фигура.

Поэтому я сомневаюсь в том, что у Шмыгаля есть необходимые навыки и опыт, но нужно посмотреть, как он себя покажет», — сказал политтехнолог.

По сравнению с предыдущим Кабмином, где доминировали представители грантовых организаций, «ничего в жизни не видевшие и ничего тяжелее гранта не державшие», нынешний состав правительства — это шаг вперед, отметил Слободчук.

«По крайней мере, люди хоть на практике как-то работали. Поэтому нужно дождаться каких-то конкретных действий и говорить, оперируя фактами», — призвал эксперт.

А Алексей Попов считает, что Кабмин сейчас в первую очередь озабочен борьбой с коронавирусом, и «сейчас даже на Западе фактор вируса вышел на первый план: это следующий кризис, на который наложился перегрев экономики».