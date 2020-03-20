Пандемия коронавируса стала главной и самой обсуждаемой мировой новостью. Небывалая по размаху паника меняет политический ландшафт Европы и США. Последствия этих тектонических цивилизационных сдвигов стали на прошлой неделе топовой темой у пользователей соцсетей

Расхожая фраза сетевых адептов мирового заговора — «мир уже никогда не будет прежним» — теперь не воспринимается как преувеличение. Одно то, что Евросоюз стал вновь возводить уже забытые границы национальных государств и замыкаться исключительно на собственных проблемах, служит убедительным маркером кризиса.

Вялый призыв брюссельской бюрократии к солидарности моментально потонул в резких обвинениях лидеров Италии и Сербии в лицемерии и эгоизме ЕС. На этом удручающем фоне краха либеральных ценностей пользователи соцсетей высказывали самые разные прогнозы по дальнейшем развитию мирового кризиса. А то, что мир находится только в самом начале этого разрушительного процесса, ни у кого сомнений не вызывает.

Участь Украины в этом водовороте геополитического и, как следствие, экономического шторма, по мнению почти всех комментаторов, незавидна. Так, политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook заявил, что если украинская элита не осознает глубину грядущих за пандемией коронавируса перемен, то Украина рискует вообще исчезнуть как государство. Калиниченко: Коронавирус вызовет мутации мировой политики и экономики © Facebook, Алексей Калиниченко

«Определенно, коронавирус вызовет мутации не только общественного сознания практически всех живущих на планете, но и существенно повлияет на общую архитектуру мировой экономики и социально-политического устройства. Сейчас важно, чтобы это осознавали в украинском политикуме.

Если понимание неминуемых изменений в скором будущем не проявится у так называемых элит, то о восстановлении Украины как государства после атаки COVID-19 в совокупности с воздействием последствий мирового экономического кризиса говорить не приходится», — подчеркивает он.

И первая экономически разрушительная волна данного кризиса придет уже очень скоро. На это указывает украинский экономист Александр Гончаров, который заявляет, что угроза неизбежного дефолта в условиях эпидемии коронавируса должна заставить украинское правительство, хотя бы из чувства самосохранения, пойти на крайне непопулярные меры. Гончаров: Запад больше не будет оплачивать спасение идущих на дно украинских рынков © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

НБУ и Кабмин резко заметались, как будто завтра уже дефолт, но «мозговой центр» может спасти экономику.

«Да, дефолт станет колоссальной проблемой для украинских налогоплательщиков, от имени которых финансовые власти назанимали десятки миллиардов, и теперь эти огромные суммы с процентами всё равно придётся отдавать кредиторам. Причем сейчас правительство, пытаясь найти средства для погашения украинских гособлигаций и кредитов МВФ, традиционно пойдёт на самые непопулярные шаги во внутренней политике.

Ну, это у нас уже традиционно власти бьют по кошелькам налогоплательщиков сразу из всех орудий. Плюс сейчас выстрелит инфляция, т.к. немалая часть потребительской корзины покупается за рубежом. Что ж, придется быстро привыкать жить значительно хуже и в еще более жестких условиях», — указывает украинский экономист.

Помощи от западных партнеров ждать не приходиться, так как сами они при первых ударах кризиса не только закрылись в своих «национальных квартирах», напрочь забыв о столь яростно продвигаемых «общечеловеческих ценностях», но и проявили, мягко говоря, не лучшие свои черты. Так что «синдром Новых Санжар» присущ не только украинцам.

На этом акцентирует внимание своих израильский политолог Соломон Манн, на примере Великобритании поясняя, почему граждане многих европейский стран во время эпидемии скатываются в первобытную дикость. Манн: Поведение во время эпидемии — это смерть европейской культуры © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

«Как это очевидно, в минуты ажиотажа по странам Европы больше нельзя сказать, что это страны высокой культуры. Это смерть европейской культуры, как мне кажется, дамы и господа.

Когда народ ломится в супермаркеты в богатых и сытых странах и сметает с полок всё, что есть, просто так — потому что кошелек позволяет — это род первобытной дикости и абсолютной безответственности. Это и есть плоды пресловутой "свободы", когда права не подкрепляются обязанностью и когда гражданин ревет в голос: "Я никому и ничего не должен, а мне государство должно".

Смотреть на это крайне омерзительно. И это вот — все что осталось от величавого, чопорного Лондона викторианской эпохи. Жалкое зрелище…» — сетует израильский политолог.

А глава Русского союза Латвии и экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что ситуация с коронавирусом продемонстрировала беспомощность брюссельской бюрократии перед серьезными проблемами Европы. Жданок: Эпидемия показала, что вся конструкция «европейского дома» была порочна © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Так где же общий европейский дом? Где общеевропейский ответ? Где всемогущая брюссельская бюрократия, попиравшая национальные правительства?

Эти вопросы в разных вариациях задают сейчас все. Депутат Европарламента по должности обязан на них отвечать.

Для ответа подойдет схема с использованием ключевого слова "дом". Вся проблема в том, что конструкция этого общего европейского дома оказалась порочной. В нем есть общее энергоснабжение и сквозные коридоры, но нет общих систем вентиляции и противопожарной безопасности. В квартирах медицинские аптечки и огнетушители разной конструкции, а ключи от их входных дверей сделаны без дубликатов. Как в таких условиях тушить пожар под названием COVID-19? Ответ очевиден: в каждой квартире (читай — стране) отдельно», — поясняет европейскую проблему Жданок.

По ее мнению, общий "европейский дом" имеет плохую конструкцию, а общеевропейский ответ не складывается из-за разноголосицы.

При этом многие пользователи соцсетей обращают внимание на то, что за всеми неблаговидными поступками напуганных европейцев и американцев стоят вполне конкретные экономические интересы, которые идут вразрез с провозглашаемой западной солидарностью.

К примеру, украинский политолог Дмитрий Корнейчук на своей странице в соцсети Facebook предположил, какие цели могут преследовать ведущие страны мира, «раздувая панику» вокруг эпидемии коронавируса. Корнейчук пояснил, почему в мире развели панику вселенского масштаба из-за коронавируса © скриншот с видео UKRLIFE.TV

«Давайте поразмышляем. Что было бы без коронавируса? С 2020 года практически у всех стран в мире начиналось серьезное падение экономик. Одна из ключевых причин: мир пришёл к эпохе перепотребления.

Предложений стало больше, чем спроса. А значит — начали падать цены. При этом замедлились темпы экономического роста. Надо было придумать что-то такое, чтобы решить следующие ключевые задачи.

Во-первых, выйти из эпохи перепотребления. То есть — умерить аппетиты людей, сделав многое для них недоступным. Хотя бы на время.

Во-вторых, устроить во всех крупных экономиках искусственный обвал, который в итоге привёл бы потом к резкому росту экономик и повышению цен на товары/услуги.

В-третьих, вернуть страны к изоляционизму и протекционизму. Поскольку именно глобальная экономика привела к дешевизне товаров и перепотреблению.

В-четвёртых, обеспечение работой своего населения и избавление от гастарбайтеров.

И вот тут «случайно» появился коронавирус, вокруг которого развели панику вселенского масштаба. И по итогу, когда этот балаган закончится, мы получим мир, где всего станет меньше, все будет дороже, страны начнут замыкаться в себе. Заодно и все правительства свалят на коронавирус экономический спад. А потом экономика начнёт восстанавливаться», — написал он.

И в данной новой реальности украинской элите, которая уже видела себя в семье европейских народов, пришлось признать горькую правду: когда пирога не хватает на всех, из-за стола в первую очередь выгоняют «бедных родственников».

Одним из подтверждений этого стал тот факт, что дети видных украинских политиков и бизнесменов вынуждены были в срочном порядке вернуться на родину. Об этом написала первый заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна.ua» Светлана Крюкова на своей странице в соцсети. Крюкова: Циничная мораль эпохи пандемии коронавируса © Facebook, Svetlana Kryukova | Перейти в фотобанк

«А ведь посмотрите, какая циничная мораль эпохи. Украинская элита всегда жила двойной реальностью. Работали и воровали тут, лечиться ездили в Германию и в Израиль. Детей отправляли учить в Лондон и Стэнфорд. И никто не вкладывал в нашу страну ни копейки.

А сейчас все встретятся в наших инфекционках. Как в старой школе, на годовщину выпускного, 30 лет спустя. И кто мог такое представить, что кем бы ты ни был, лечиться придётся в плюс минус равных условиях», — иронизирует журналист.

Некоторые комментаторы все еще надеются, что кризис вынудит западных политиков мыслить более рационально. Эта идея высказывается достаточно часто, в частности, российскими политиками и политологами.

Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на прошлой неделе заявил, что пандемия коронавируса подталкивает мировое сообщество к необходимости создания новой глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введённых Совбезом ООН. Косачев: Кризис даёт уникальный шанс разорвать порочный санкционный круг © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Коронавирус, падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов, помимо сиюминутных угроз благополучию и безопасности людей провоцируют долгоиграющие риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию. И если просто наблюдать за происходящим, равно как и если просто пытаться извлекать из ситуации выгоды только для себя любимых, грядёт масштабный экономический кризис, который не пощадит ни одну страну.

Уже звучат отдельные призывы пересмотреть санкционную политику США в отношении Ирана (вчерашнее обращение Тегерана к генсеку ООН) и санкционную политику Евросоюза в отношении России (опять же вчерашняя инициатива германских парламентариев).

На мой взгляд, этого недостаточно. Нынешний кризис даёт уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа («мы же не можем уступить первыми») санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было).

Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введённых Советом Безопасности ООН», — полагает российский сенатор.

Однако подавляющее большинство пользователей соцсетей склоняются к мысли, что пандемия коронавируса послужила лишь триггером для запуска давно назревших кризисных явлений и мир в экономико-политическом плане действительно бесповоротно изменится.

Национальное обособление, которое вызвано первым приступом страха перед новым вирусом, является лишь первым шагом в коренной перестройке взаимоотношений всех стран. Это касается и «цивилизованного» англосаксонского мира, и новых геополитических центров, таких как Китай и Россия, но прежде всего это касается слабых периферийных стран — таких как Украина.