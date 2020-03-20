Неделя действительно была бедной на политические события, поскольку почти всё происходящее уложилось в одну большую тему противостояния коронавирусной эпидемии. При этом масштаб самой эпидемии ничтожен по сравнению с мерами, предпринимаемыми для её ликвидации. Впрочем, подобная ситуация характерна для всего мира

В целом под прикрытием эпидемии происходит существенное перераспределение власти и собственности в стране. Однако на фоне всеобщей паники и увлечённости Запада собственными проблемами это проходит незамеченным.

Коронавирус: статистика

По состоянию на утро 20 марта количество достоверно заражённых вирусом составляет 26 человек (в том числе народный депутат Сергей Шахов). Наибольшее количество инфицированных — в Черновицкой области (15 человек).

Цифры эти занижены, поскольку в стране наблюдается дефицит тестов для определения коронавируса, а работает с ними только одна лаборатория — в Киеве. Учитывая же, что у большинства здоровых людей, как показывает опыт Китая, болезнь протекает бессимптомно или почти неотличимо от «обычной» сезонной ОРВИ, то значительная часть потенциально инфицированных граждан просто не проверяется.

Умерло три человека. Люди были инфицированы, и у них были признаки заболевания, но связь факта смерти с этим обстоятельством неочевидна.

Первая умершая, в Житомирской области, просто не лечилась, что при её пожилом возрасте привело бы к смерти в любом случае. Кстати, эта ситуация наглядно показывает и странности статистики: покойная ежедневно ходила в церковь, проводила там много времени. По идее, только за счёт одного этого Житомирская область должна была побить Черновицкую по количеству заболевших, но ничего подобного не наблюдается.

Эпидемия страха - 2020. Инструкция по организации зомби-апокалипсиса © СС0, Pixabay

Относительно количества подозреваемых информации нет, но на неофициальном уровне указывается, что их порядка 5 тысяч.

В целом предпринимаемые меры по-прежнему выглядят несоразмерными реальному масштабу эпидемии. Тем более что осенью-зимой 2020 года от гриппа на Украине умерло около 60 человек, а смертность от туберкулёза ежеквартально составляет около 1000 человек, но основанием для введения столь беспрецедентно жёстких карантинных мер это не служит.

В то же время украинская ситуация не отличается принципиально от ситуации в других странах. Как указывает телеграм-канал Украина.ру, в Италии, где ситуация, по общему признанию, катастрофическая, в первый квартал 2020 года могут умереть около 142 тысяч человек. Между тем, среднеквартальная смертность в 2019 году составляла 145 тысяч человек.

Трактовать эти данные можно по-разному, но очевидно одно: никакого резкого прироста смертности в результате эпидемии не произошло.

Меры, принятые на Украине

17 марта Верховная Рада приняла закон о противодействии эпидемии, и на следующий день президент его подписал.

Закон предполагает целый комплекс мер:

— упрощение процедур по закупке лекарственных препаратов и медтехники;

— изменение режима работы государственных и частных предприятий и организаций;

— облегчение работы бизнеса (мораторий на проведение проверок, отмена ряда налогов и др.);

— облегчение положения потребителей ЖКУ (отмена пени, выселения за неуплату и т.п.);

— доплаты медицинским работникам;

— введение административной и даже уголовной ответственности за нарушение правил карантина.

Кроме того, были предприняты меры по прекращению движения междугороднего и внутригосударственного общественного транспорта, а также введены ограничения на городской транспорт, включая остановку метро (совершенно беспрецедентный шаг, на который даже не решился Янукович в 2014 году) и ограничение количества пассажиров в городском транспорте.

Карантин не страшен, когда нужно выживать: украинцы по всей стране нарушают запреты властей © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Все эти меры вызвали неоднозначную реакцию. Например, снятие с предприятий необходимости платить налог на землю сильно ударило по местным бюджетам, ограничение движения транспорта привело к массовой неявке людей на рабочие места (в том числе на предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность страны, включая медицинскую сферу). Фактически заблокирована оказалась работа предприятий малого и среднего бизнеса, причём значительная часть из них просто не выйдут из карантина — разорятся (аренда помещений, коммунальные платежи, часть налогов, кредиты и т.п.).

Естественным образом возникли аналогии с предыдущими периодами.

Удар по малому и среднему бизнесу значительно более болезненный, чем отмена упрощёнки при Азарове.

Пресловутые «диктаторские законы Януковича» основывались на примерно такой же базе (копирование западных норм + ссылка на особую ситуацию в стране), но тогда это вызвало протест оппозиции и Запада, сейчас же все молчат.

Оснований для введения жесткого карантина, не говоря о ЧП, никак не больше, чем у Порошенко для введения военного положения в 2018 году.

Экономические последствия

Говорить об экономических последствиях паники пока ещё рано, тем более что на экономику Украины оказывает влияние два фактора — эпидемия (точнее — противоэпидемические меры, которые хуже самой болезни) и глобальный кризис, связанный с ситуацией на рынке нефти.

Сейчас можно говорить о следующих факторах.

Во-первых, снижение нефтяных котировок болезненно ударило по курсу гривны. Накануне «чёрного понедельника», 16 марта, доллар стоил 25,86 грн, а 20 марта — 27,8 грн. В принципе снижение стоимости гривны играет на руку и экспортёрам (олигархам), и правительству (увеличиваются доходы бюджета — его невыполнение в прошлом году было связано с укреплением гривны).

Во-вторых, вслед за нефтью упали цены на металл и зерно — основные экспортные товары Украины. Правда, из-за тёплой зимы урожай будет небогатый, но в любом случае украинским олигархам для сохранения прибылей нужна поддержка государства.

Голод, теневая торговля, бюджетный кризис: экономист предрек украинцам тяжелые времена из-за карантина © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

На настоящий момент Украина ведёт переговоры с миссией МВФ, который требует принятия закона о банках (имеется в виду недопущение удовлетворения претензий Коломойского) и рекомендует принятие закона о земле.

Тем не менее, вероятность получения кредита невелика, и даже его получение украинскую финансовую систему не спасает — вероятность того, что Украина может выйти из нынешнего кризиса без дефолта, близка к нулевой. Вопрос только в том, на каком этапе он будет объявлен.

Ситуация в Раде

На неделе было только одно внеочередное заседание — 17 марта. На этом заседании были приняты три важных решения:

— антиэпидемиологическое законодательство;

— назначен новый генпрокурор — и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова;

— назначен новый министр экономики — Игорь Петрашко.

Венедиктова — профессиональный юрист, с её именем связываются надежды на привлечение к уголовной ответственности Порошенко и радикала Стерненко.

Петрашко — топ-менеджер агрохолдинга Олега Бахматюка. Вероятно, его назначение связано с тем, что Бахматюк, ранее рассорившийся с Порошенко, присоединился к «олигархическому консенсусу», который поддерживает Зеленского.

Расстановка сил в Раде изменилась.

Коронавирусный переворот. Как пандемия изменила политический расклад в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Фактически в Раде сформировано новое большинство, включающее большую часть «Слуги народа», ориентированную на Коломойского группу «За будущее» и группу «Доверие», представляющую собой кондоминиум клиентел разных олигархов.

После того как было выявлено инфицирование коронавирусом депутата Шахова, обсуждается возможность дальнейшей работы Рады. Среди предлагаемых вариантов — расширение прав президента и Кабмина, а также удалённая работа народных избранников. Правда, для принятия решения депутатам всё равно надо собираться.