На Украине все громче звучат разговоры о возможности введения в стране чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. И хотя уже принятые ограничительные меры вызвали в обществе неоднозначную реакцию, пользователи соцсетей допускают, что президент Зеленский может объявить о введении режима ЧП

Украинская власть пытается копировать европейские методы борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Разница лишь в том, что, как отмечают пользователи соцсетей, у Украины нет необходимых и достаточных организационных и финансовых ресурсов для такого режима функционирования государства.

Транспортный коллапс, который стал следствием непродуманных шагов власти, наглядно показал: одного желания повторить неплохо работающие карантинные схемы других стран недостаточно. Поэтому стремление пойти по сценарию дальнейшего ужесточения без подкрепления управленческими ресурсами гарантированно усугубит ситуацию в стране.

Между тем международная обстановка может просто не оставить руководству Украины других вариантов. На это, в частности, указал экс-депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш в интервью изданию Украина.ру.

«Учитывая то, что происходит в мире — закрытие границ, паника, учитывая то, что происходит в Украине, когда с каждым днем гривна падает по отношению к доллару, учитывая то, что многие люди остаются без средств к существованию, учитывая закрытие многих заведений, я не исключаю, что через некоторое время проблема с продуктами может возникнуть», — подчеркнул он.

При этом он обратил внимание, что в случае введения в стране режима чрезвычайного положения при необходимости предусматривается возможность реализации продуктов по карточкам.

А вот политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook полагает, что пока нет необходимости вводить более жесткие меры карантина, но при определенных обстоятельствах объявление ЧП может понадобиться. Фесенко: ЧП можно вводить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации или саботажа © Facebook Владимира Фесенко

Собственно, об экстренном переводе экономики страны на «военно-карантинные» рельсы открыто говорит и экономический советник Владимира Зеленского - Олег Устенко. На своей странице в соцсети Facebook он заявил, что экономическая политика страны вынуждено переходит к экономике военного типа, а все ресурсы бросаются на борьбу с эпидемией.

«Коронавирус: экономика Украины в состоянии войны (тезисы).

1. Основная ценность, которая у нас есть, и которая беспрекословно должна быть сохранена — это наши граждане. Нет никакой другой более важной задачи в период этой абсолютно реальной войны. Не мы ее начали, но нам в ней участвовать.

2. На войне как на войне. Экономическая политика страны вынуждено переходит к экономике военного типа. Все ресурсы бросаются на борьбу за здоровье населения. Здоровье и выживание — задача номер 1. Все остальное подтягивается под решение этой задачи.

3. Объективные ограничения для выживания — бюджетные, монетарные, временные, ресурсные, политические. Все «поклонники» свободного рынка с меньшей или большей ролью государства в нем — к которым я отношу и себя — должны понять, что:

4. Вся расходная часть государственного бюджета может и должна быть пересмотрена для того, чтобы максимально сосредоточить весь существующий финансовый ресурс на программах выживания», — убежден Устенко.

Кроме того, советник президента Зеленского настаивает, что в период кризиса любой государственный чиновник, который будет играть на свой карман, должен быть немедленно наказан. Устенко: Экономика Украины в состоянии войны с коронавирусом © скриншот с видео Novostimira.tv

При этом он констатирует, что необходимо кардинальное уменьшение затрат госбюджета, не относящихся к сохранению жизней — ремонты, история, культура могут подождать.

«Мир уже пренебрегает многими договоренностями, касающимися международной торговли. Временный протекционизм необходим. Наши должны быть защищены сразу и сейчас», — настаивает Устенко.

Однако пока в целом правильные идеи не находят своей реализации в украинской действительности, а зачастую превращаются в свою противоположность.

Пример таких непродуманных решений власти приводит бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Азаров: Государство должно помогать людям, а не делать их жизнь хуже © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Государство должно помогать людям, а не делать их жизнь хуже! Вместо того, чтобы вывести на линии дополнительный транспорт и с помощью его количества отвадить пассажиров от штурма маршруток, МВД запускает в больших городах патрульные группы, которые будут следить за соблюдением перевозчиками правил карантина.

В Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как оказываются услуги пассажирских перевозок во время карантина в стране. Во всех остальных регионах эту работу будут выполнять сотрудники патрульной полиции.

Интересное решение, но ведь людям нужно создать условия как добираться на работу. Что-то новые реформы делают жизнь только хуже!» — возмущается политик.

Даже обычно крайне сдержанный в оценках директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев настаивает на том, что во время пандемии коронавируса власть обязана использовать шанс и провести антикриминальный рейд с процедурой ускоренной конфискации. Ермолаев: Власть должна не просить деньги у олигархов, а вести антикоррупционную борьбу © РИА Новости, Александр Натрускин

«Вирусная целесообразность убедительнее любой революционной (советы ДБР и Генпрокуратуре).

Ладно еще, в Офисе президента до сих пор не знают страны и собирают бизнес по списку из публичных деловых изданий. Но те, кто на земле, — что, не знают, сколько в Украине «колядников», «регуляторов границы», «контрафактников», «растаможенников», «рейдеров» и «отжимал», «лесников» и «янтарных баронов», и пр.? Где завершенные дела с конфискацией имущества (в т.ч. финансовых средств)? Где по-региональные списки «смотрящих», «курящих» и «стригущих»? Или о них тоже никто не знает?

Национальный антикоррупционный и антикриминальный рейд с процедурой ускоренной конфискации украденного, незадекларированного, необъяснимого по происхождению, — и направление по целевому назначению на систему здравоохранения и на преодоление пандемии.

Двенадцать миллиардов гривен нужно от бизнеса в Фонд для помощи в проведении антиэпидемических мероприятий? При тени в 50% экономики, господстве в каждом районе новых «феодалов» с командами отжимал, при практически легализованном списке теневых олигархических и криминальных авторитетов, — то хорошо организованный и грамотный подход даст 12 миллиардов у.е.», — напоминает Ермолаев.

Однако некоторые пользователи соцсетей опасаются, что под видом чрезвычайного положения для борьбы с эпидемией, Украина может получить «чрезвычайное государство» Зеленского — Авакова.

Так, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик на своей странице в соцсети Facebook пояснил, какие последствия может иметь подобная инициатива. Кулик: Мы рискуем получить «чрезвычайное государство» Зеленского – Авакова © Facebook, Vitalii Kulyk

«На Банковой всерьез рассматривают идею введения режима чрезвычайного положения во всей стране, включая Киев, для борьбы с распространением короновируса. Это серьезная заявка, если учесть, что в правительстве уже готовят законодательные изменения, позволяющие президенту на свое усмотрение "включать и выключать" режимы функционирования системы гражданской обороны страны.

Естественно, о правовой чистоте вопроса никто там не заморачивается. "Нужно же что-то делать" и спасать рейтинг. В итоге мы рискуем получить "чрезвычайное государство" Зеленского — Авакова. Но долго ли просуществует такой режим и чем он может обернуться для страны?» — задается риторическим вопросом Кулик.

Политолог подчеркивает, что политика на Украине все больше концентрируется в Офисе президента.

«Но это эффективно, когда есть некий харизматический лидер, способный придать чувство стратегической направленности сложностям политики как для правящих классов, так и в более произвольно для народных масс. В нашем случае, назвать Зеленского такого рода харизматом язык как-то не поворачивается…

По большому счету, власть переходит к "глубинному государству" (в банальном прочтении этого термина). Сегодня "глубинное государство" в Украине представляет собой президент Владимир Зеленский и его окружение ("коллективный Зеленский") плюс силовая вертикаль и полукриминальная горизонталь, которую контролирует Арсен Аваков. Да, в этой системе присутствуют олигархи, с которыми Офис президента пытается достичь нового олигархического консенсуса (пока с переменным успехом)», — указывает он.

Не в восторге от идеи введения чрезвычайного положения и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Карасев: Карантинная ситуация требует эффективных, но гибких мер

«Новая карантинная ситуация требует эффективных, но гибких мер. Есть некий соблазн эффективность приравнять к монополии и жестким мерам. Вертикальное управление более знакомо и понятно для нашей жизни. Главное монополия дает гарантированный профит для его аватаров. Но ситуация сегодня очень сложная, и те, кто продолжает работать по старым лекалам, заведомо проиграют. По информации (еще не публичной) завтра может быть подписан указ об ужесточении карантинных мер», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Если обобщить мнения пользователей соцсетей, можно отметить несколько общих опасений. В том, что режим ЧП в принципе нужен и может помочь ограничить распространение эпидемии, не сомневается никто. Но вот в возможности нынешней власти эффективно использовать этот инструмент украинские комментаторы не верят.