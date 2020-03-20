На днях новоназначенный министр экономики Украины Игорь Петрашко предложил ввести с 1 апреля пошлину в 65% на импорт электроэнергии и угля (кроме антрацита и коксующего угля) из России. Фактически это означает запрет на импорт

Такое решение было одной из первых инициатив министра экономики в стране, которая погружается в хаос экономического коллапса. Затем 18 марта новый Кабмин поддержал его решение. Произошло это сразу же после кулуарной встречи президента Зеленского с украинскими олигархами, на которой он просил денег на борьбу с коронавирусом в обмен на преференции для их бизнеса.

Судорожные метания на энергорынке

Можно бесконечно долго наблюдать, как Украина вводит, отменяет и обходит свои же запреты на импорт чего-либо из «страны-агрессора». Тот же импорт электроэнергии из РФ уже запрещался и отменялся не единожды. В 2014 г. Украина импортировала 178 млн кВт.ч электроэнергии из России, в 2015 объем импорта существенно возрос — до 2 млрд 295,9 млн кВт.ч. Затем было решено прекратить импорт из «страны-агрессора». В сентябре 2019 года по инициативе главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса была проведена так называемая «поправка Геруса», разрешающая импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. Поправку сразу же атаковали украинские «общественные активисты» и сторонники евроатлантической интеграции. Депутат от «Слуги народа» Владимир Арьев заявлял, что импорт электроэнергии из Белоруссии якобы ухудшит отношения Украины с Литвой, которая выступает против строительства АЭС в Белоруссии «по экологическим соображениям».

Глава Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе утверждала, что импорт электроэнергии из РФ якобы угрожает интеграции Украины в европейскую энергосистему. Американская торговая палата в Украине тоже вдруг озаботилась «европейскими перспективами», призвав украинских депутатов отменить эту поправку, поскольку она «отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской». Медиа-директор ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная вообще говорила, что Россия стремится захватить украинский энергорынок.

И 4 декабря 2019 Верховная Рада снова запретила импорт энергии из РФ и Белоруссии, но фактически он продолжал осуществляться, поскольку Кабмину оставили право отменять этот запрет на определенный срок во избежание чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны. Ахметов играет вдолгую. Вакаров объяснил, почему правительство Шмыгаля так просто не уйдет © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Затем 25 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский снова поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды ограничить импорт угля и электроэнергии. И вот спустя почти месяц мы видим результат в новом постановлении о введении специальных пошлин, фактически равнозначных запрету.

Ахметов против Коломойского

Подобные метания украинских властей являются лишь отражением экономической и политической борьбы двух крупнейших олигархов, определяющих экономическую политику в стране, где 6 лет назад произошла так называемая «антиолигархическая революция» на Майдане.

На рынке энергетики сцепились между собой Ринат Ахметов, ставший фактически монополистом в сфере производства электроэнергии и добычи угля, и Игорь Коломойский, владелец ферросплавных заводов, которым нужна дешевая энергия. Контролируемая Коломойским госкомпания «Центрэнерго» является одним из крупнейших импортеров угля. Борьба между двумя олигархами и определяет введение пошлин, запретов и тарифов на электроэнергию, что сказывается и на простых украинцах. Повышение и понижение цен не электроэнергию и уголь отражают, кто из этих олигархов на данный момент перетягивает одеяло на себя. Сейчас, как мы видим, верх берет Ринат Ахметов, а новый премьер-министр Денис Шмыгаль ранее работал в холдинге Ахметова.

Как ни парадоксально, но слывущий среди националистов «пророссийским» олигархом Ринат Ахметов проводит преимущественно протекционистскую политику, стремясь ограничить импорт из РФ, тогда как один из спонсоров националистических батальонов Игорь Коломойский вполне не прочь торговать со «страной-агрессором», если это ему выгодно. И это еще раз подчеркивает, что риторика украинских олигархов может противоречить их реальной экономической политике. Как Ахметов стал главным олигархом Зеленского. За кадром решают всё © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

До недавнего времени импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии осуществляла преимущественно компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. Энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК в свою очередь продавливает повышение цен на электроэнергию и уголь. Примечательно, что спецпошлины не вводятся на коксующий уголь из РФ, крупнейшим импортером которого на Украине является компания «Метинвест», тоже принадлежащая Ринату Ахметову. На лицемерие «патриотических» менеджеров Ахметова указывает украинский журналист Сергей Головнев.

«Метинвест Ахметова-Новинского закупает коксующийся уголь в РФ. Много. В год до 10 млн тонн заходит в Украину. Метинвест очень переживает, когда РФ ограничивает поставки», — пишет Головнев.

Часть депутатов фракции «Слуга народа», связанная с Игорем Коломойским, сразу же выступила против введения «патриотических» пошлин на импорт из РФ, которые приведут к подорожанию электроэнергии для потребителей. «Не пробыв и месяца во главе Кабмина, бывший ахметовский работник протаскивает через Кабмин схему, ещё покруче «Роттердам+». Как и все чёрные дела последних 6 лет, это решение также преподноситься обществу как «патриотическое» — введение пошлины в 65% на поставки электроэнергии и угля из России. Хотя, на самом деле, речь идёт о банальном схематозе — создании условий для повышения цены угля, 80% которого в Украине добывает Ахметов, и тарифов на электроэнергию, 65% которой также производит Ахметов — из угля. Поэтому Ахметову (и потому Шмыгалю) крайне невыгоден уголь из РФ, который стоит сейчас почти вдвое дешевле, чем ахметовский», — пишет депутат Александр Дубинский.

Об этом же предупреждает и Андрей Герус, в прошлом году инициировавший отмену «патриотического» запрета на импорт. По его словам, импорт из РФ сдерживал неконтролируемый рост цен на электроэнергию, не столько из-за объема импорта, сколько из-за самой возможности альтернативных поставок. «Такой импорт ранее выполнял функцию "ружья, которое висит на стене", то есть имел психологический эффект — делал невозможным ценовые сговоры и неконтролируемый рост цен. Физического воздействия на энергосистему он не имел», — заявил Герус. По его словам, рост цен на электроэнергию сделает работу украинских шахт еще боле убыточной, так как электроэнергия составляет около 40% себестоимости угля. Украинский эксперт энергорынка Сергей Дьяченко тоже считает, что импорт даже в столь незначительном объеме «стимулировал конкуренцию», то есть не позволял повышать цены. Он также подчеркивает, что такое решение противоречит нормам ВТО, где Россия может обжаловать и отменить это решение, если пожелает, так как при реальном демпинге предполагается совсем иная процедура ограничений. Ищенко объяснил, что тут же сделает Коломойский, договорившись с Ахметовым по электроэнергии © РИА Новости,

Доля импортной электроэнергии в энергосистеме Украины действительно была невелика: с сентября по конец декабря 2019 года 0,5% от потребления было импортом из РФ и 0,7% — из Беларуси. Дело ведь даже не в том, что электроэнергии на Украине не хватает. Только с начала 2020 года выручка от экспорта электроэнергии в страны ЕС (Венгрию, Польшу и Румынию) выросла на треть — до $ 84,3 миллионов.

Однако в компании ДТЭК Ахметова считают, что импорт убивает украинскую энергетику. «Демпинг электроэнергии из СНГ убивает украинскую генерацию, не только тепловую, но и атомную», — пишет директор по коммуникациям холдинга ДТЭК Ирина Милютина.

Поддержали новые спецпошлины и депутаты, связанные с экс-президентом Петром Порошенко, который ранее получал свою долю от завышенных цен на электроэнергию по схеме «Роттердам+». Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко приветствовал такое решение, призвав также «закрыть дырку» из Белоруссии, откуда тоже на Украину поступала незначительная часть электроэнергии. С таким же предложением выступил в начале марта и один из лидеров Майдана Арсений Яценюк.

«Это часть российского плана. Они специально поставляют электроэнергию по демпинговым ценам на территорию Украины. Задача России — уничтожить украинскую энергетику, и в первую очередь украинский "Энергоатом". Остановите это и не идите ни на какие уступки Российской Федерации, в том числе и по газу», — призывал Яценюк недавно в эфире передачи «Свобода слова».

Игра Ахметова в монополию

Рост цен на электроэнергию, вероятно, поможет самому богатому украинцу Ринату Ахметову купит еще не один особняк в странах Европы, но для украинской промышленности, демонстрирующей спад с конца прошлого года, такой рост цен станет еще одним «гвоздем в крышку гроба». Цены на электроэнергию, газ и нефть напрямую связаны с рентабельностью производства. В прошлом году даже руководство холдинга «Метинвест» Ахметова жаловалось, что подорожание электроэнергии привело к снижению выплавки стали на Украине. Однако, скорее всего, Ринату Ахметову удастся для своих предприятий ввести какой-нибудь льготный тариф, в конце концов, он же не будет продавать сам себе втридорога.

Населению же готовят повышение цен на электроэнергию в полтора раза. Экс-глава компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в начале марта говорил в интервью именно о таком повышении, «поскольку нужно перекрыть накопление долгов на рынке». «Вероятность сценария с подъемом цен для населения и возвращением цен для промышленности до показателей, например, октября-ноября прошлого года (потому что сейчас они ниже) я оцениваю в 90+%», — говорил Ковальчук, подчеркивая, что такое повышение запланировано на май-июнь. О повышении цен в начале марта говорил и экс-министр энергетики Алексей Оржель, мотивируя его коронавирусом и «справедливостью». По его словам, это «несправедливо», что крупные промышленные предприятия платят дороже, чем население, а тут еще, дескать, и беда с коронавирусом подкосила промпроизводство.

Как мы видим, за помощь Ахметова Зеленскому в деле борьбы с коронавирусом рядовые украинцы немало заплатят из своего кармана. Игра Рината Ахметова в монополию предполагает, прежде всего, устранение любых конкурентов на рынке, даже если их доля незначительна, но потенциально они могут стать «альтернативными источниками энергии». И следует отметить, что и президент Зеленский, призывая недавно Ахметова купить убыточные государственные шахты, открыто обещал ему договориться с Антимонопольным комитетом (АМКУ). Альтернативы у украинцев быть не должно, что бы там ни говорили адепты «свободного рынка» о том, как он регулирует цены с помощью конкуренции. Цены для рядовых украинцев, в том числе и на электроэнергию, формируют исключительно аппетиты «придворных» олигархов, использующих сам государственный аппарат в своих интересах.