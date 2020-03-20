Канцлер ФРГ назвала пандемию коронавируса вызовом, с которым Германия не сталкивалась со времён Второй мировой войны. Однако самой критической в Европе и в мире ситуация остаётся в Италии

В среду, 18 марта, канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к нации в связи с распространением коронавируса в стране, Европе и мире. Со времен Второй мировой войны Германия не сталкивалась с подобными вызовами, где многое зависит от единства и солидарности в обществе, заявила глава немецкого правительства.

Канцлер отметила, что прежде Германия не знала подобных ограничений, существенным образом влияющих на общественную жизнь в стране. По словам Меркель, они необходимы, чтобы замедлить распространение вируса и тем самым выиграть время — для разработки вакцины, но прежде всего для лечения заболевших. Дальнейшая ситуация будет зависеть от дисциплины каждого, подчеркнула глава правительства. Коронавирусный переворот. Как пандемия изменила политический расклад в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В Германии существует «великолепная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире», отметила канцлер ФРГ. Она поблагодарила медиков и персонал больниц, которые стоят на передовой линии в борьбе с инфекцией. Вакцины против коронавируса пока нет, однако над этим работают учёные по всему миру, подчеркнула Меркель. По её словам, власти постоянно ведут консультации с Институтом имени Роберта Коха и другими профильными специалистами.

Кроме того, официальный Берлин делает всё возможное, чтобы смягчить экономические последствия пандемии, отметила Меркель, назвав приоритетом сохранение рабочих мест во время распространения заболевания. При этом производство останавливают гиганты немецкой индустрии: 19 марта концерн Volkswagen решил на две недели закрыть свой головной завод в Германии в городе Вольфсбург. Главная цель — защитить сотрудников, к тому же в стране и в мире упал спрос на новые автомобили.

Глава правительства ФРГ в своём выступлении также пожурила тех, кто в панике скупает в магазинах предметы первой необходимости в огромных количествах. Стране не грозит дефицит продуктов питания, заверила Меркель. Она призвала не верить слухам, связанным с новым вирусом. Официальная информация доступна на нескольких языках, отметила канцлер. Само обращение канцлера также было опубликовано на нескольких языках — в том числе и на русском.

По состоянию на конец дня 19 марта в ФРГ зафиксировано 15 320 инфицированных коронавирусом (2 993 новых случая за последние сутки), от него умерло 44 человека (16 новых смертей). Вечером в четверг появилась информация, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 марта, обсудит с премьер-министрами федеральных земель возможность введения на территории ФРГ круглосуточного комендантского часа. Кроме этого, в тот же день канцелярия президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера сообщила об отмене запланированного на 8 мая государственного празднования властями Германии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения страны от нацизма.

Соответствующее решение принято самим главой государства, сообщили в Министерстве внутренних дел ФРГ. В каком виде будет отмечаться годовщина, из сообщения МВД остается неясным. По первоначальным планам, в государственном акте должны были принять участие как Штайнмайер, так и Меркель, а также многочисленные высокопоставленные немецкие и зарубежные гости. Нынешняя отмена государственной церемонии — беспрецедентна, отмечает газета Der Tagesspiegel. Празднование не может быть перенесено в связи с тем, что оно посвящено конкретной исторической дате.

Германия по числу заболевших занимает третье место в ЕС. А в лидирующей по этому показателю в Европе и в мире Италии за последние сутки зафиксировано 427 новых смертельных случаев от коронавируса. Общее количество смертей от коронавируса в стране составило 3405 человек — это больше, чем в Китае, откуда началось распространение эпидемии и где умерли 3 245 человек. Таким образом, Италия стала первой в мире страной по количеству жертв коронавирусной инфекции, всего в стране 41 035 инфицированных (5322 новых случая). Накануне, 18 марта, в Италии был зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса — всего за сутки в больницах страны умерло 475 человек. В Северной Италии для перевозки гробов с телами умерших используются армейские грузовики, потому что гражданские похоронные службы не справляются с нагрузкой. Парализованная коронавирусом Европа и раздираемый коллапсом Киев. Обзор событий за 19 марта © REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Глава правительства Италии Джузеппе Конти заявил в четверг, 19 марта, что строгие карантинные меры в стране будут продлены после 3 апреля. Практически всем итальянцам предписано оставаться дома. О вероятном продлении 15-дневного карантина также заявила Франция. За минувшие сутки в этой стране жертвами коронавируса стали 108 человек. Таким образом, количество погибших от инфекции составляет, по данным на 19 марта, 372 человека. Об этом вечером в четверг объявил замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон. Всего в стране 10 995 инфицированных коронавирусом.

Во Франции также готовятся принять закон о «режиме чрезвычайного санитарного положения». 18 марта проект закона утвердил совет министров под председательством президента Эмманюэля Макрона, а на следующий день в Сенате его представил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Политик при этом заявил, что эпидемия и карантин спровоцируют «мощный и резкий удар по экономике», и предсказал серьезные перемены в повседневных привычках граждан.

Французский премьер-министр также упомянул, что происходящее в настоящее время поставит под угрозу множество социальных структур — как национальных, так и европейских и международных. Подтверждая это, 19 марта Еврокомиссия объявила, что из-за пандемии коронавируса Евросоюз приостанавливает размещение новых беженцев из кризисных регионов, и неизвестно, когда программы по приему возобновятся. Международная организация по миграции и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев двумя днями ранее также объявили о временном прекращении приема беженцев, а Германия 18 марта сообщила, что приостанавливает прием беженцев по гуманитарным соображениям — также на неопределённое время.

В Испании число инфицированных коронавирусом за последние сутки выросло на 3 тыс 308 — до 18 077 человек, это второй показатель в Европе. Число жертв увеличилось до 831 (193 за минувший день). Мадрид остается эпицентром эпидемии с 6 777 зараженными и 498 умершими вследствие вируса. Вторым эпицентром в Испании является Каталония, где более 2700 инфицированных и 55 жертв. Король Испании Филипп IV в среду, 18 марта, выступил с телеобращением, сказав, что вирус не победит жителей, но наоборот — сделает их сильнее. В стране было начато расследование после того, как в доме престарелых в Мадриде от коронавируса скончалось 19 человек.

У короля и членов правящей династии Испании, находящихся на карантине, коронавирус не обнаружен, однако инфицированным оказался другой европейский монарх. 19 марта было сообщено, что вирус обнаружен у князя Монако Альбера II. Княжеский дворец отметил, что Альбер II продолжает работать из кабинета в собственных апартаментах, и находится в постоянном контакте с членами своего кабинета и правительства. Согласно последним данным, в Монако зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом.

Соседка Испании по Пиренейскому полуострову, Португалия на две недели ввела режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, он начал действовать в ночь с 18 на 19 марта. Это не навредит демократии, режим введен для блага людей, заявил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. По его словам, возможно, этот режим будет продлеваться каждые две недели еще несколько месяцев. Ранее введение режима чрезвычайного положения одобрил парламент Португалии. Депутаты разрешили правительству ограничивать права на демонстрации и на свободу передвижения. Сейчас в Португалии зафиксированы 785 случаев заражения коронавирусом (143 новых случая за последние сутки), четыре человека умерли. Пока на полный карантин закрыт один город в стране — Овар, где живут около 55 тысяч человек. В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых, заведения общественного питания и сферы услуг.

Меняют тактику противодействия коронавирусу власти Великобритании, которые ранее избегали радикальных ограничительных мер, рассчитывая на выработку «группового иммунитета». 19 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на ежедневной пресс-конференции признал, что вирус пока не уступает, несмотря на меры, которые предпринимает правительство — имея в виду призыв к населению мыть руки, не выходить на улицу без острой необходимости и соблюдать на улице между собой дистанцию в 2 метра. По состоянию на конец дня 19 марта в Великобритании 3269 инфицированных (643 новых случая за сутки). Общее число умерших от коронавируса выросло на 29 человек и достигло 144 человек. Это в основном люди в возрасте от 44 до 96 лет, имевшие хронические заболевания. Чума XXI века: их ласковый и нежный зверь © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Борис Джонсон отметил, что власти могут ужесточить режим карантина в Лондоне, где больше всего инфицированных в стране, но вряд ли будут полностью прекращать работу транспорта. Тем не менее, лондонское метро уже закрыло многие станции, не имеющие пересадок, и призвало жителей столицы воздержаться от ненужных поездок, предоставив пользоваться городским транспортом работникам ключевых отраслей.

Но главное — в Англии и Уэльсе с пятницы, 19 марта, закрываются школы и другие учебные заведения закрываются (Северная Ирландия и Шотландия приняли подобные решения ранее). При этом сотрудники супермаркетов и некоторые другие категории работников будут считаться сотрудниками ключевых отраслей, чьи дети будут продолжать ходить в школу, заявил министр по делам окружающей среды Джордж Юстас. Правительство также отменило в 2020 году ежегодные экзамены у школьников в Англии и Уэльсе, которые проходят в мае-июне, однако пока не дало разъяснений по поводу того, как будет проходить аттестация учащихся. Заявление об этом должно быть сделано в пятницу, сообщил министр образования Гэвин Уильямсон.

19 марта Борис Джонсон также заявил, что Британия может переломить ситуацию с коронавирусом за 12 недель. Он выразил уверенность в том, что к концу июня эпидемия коронавируса в стране пойдет на спад, но только если люди будут следовать советам властей. Премьер-министр пообещал в несколько раз увеличить количество проводимых тестов на выявление коронавируса, и сообщил, что сейчас проходит тестирование нового препарата британец, зараженный коронавирусом, а в течение месяца начнутся клинические испытания вакцины против этого вируса.

Как сообщил Джонсон, власти также проводят переговоры по приобретению наборов для тестирования на антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на коронавирус, чтобы люди могли проверить, переболели ли они уже. Это важно, поскольку многие переносят болезнь на ногах без симптомов, а у переболевших, по мнению специалистов, вырабатывается иммунитет, и они могут возобновить нормальную жизнь.

Как сообщает британская пресса, правительство страны также рассматривает возможность на протяжении эпидемии выплачивать каждому британцу по тысяче фунтов в месяц в виде безусловного базового дохода. Эта мера призвана помочь тем, кто лишится в ближайшие недели работы из-за закрытия торговых точек и других бизнесов. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Как известно, Великобритания официально отгородилась от Евросоюза 31 января 2020-го, завершив Brexit. Но и в не так давно едином ЕС продолжается закрытие границ. С полуночи четверга, 19 марта, Австрия ввела контроль на границе с Германией. А из-за того, что ранее Польша перекрыла границы, в немецкой Саксонии перед германско-польской границей образовалась гигантская автомобильная пробка — около 60 километров. По данным Немецкого Красного Креста машины были вынуждены простаивать в них до 20 часов. Помощь в обеспечении продуктами, питьем и одеялами оказывали солдаты бундесвера. Лишь в середине дня 18 марта польские власти открыли четыре пограничных пункта, но проехать удалось не всем желающим. Ныне время ожидания проезда на польско-немецкой границе составляет 6-8 часов, польские власти отчитались перед Еврокомиссией, что организовали 10 конвоев для транзита граждан прибалтийских государств домой, проехали 128 автомобилей с 512 людьми.

В связи с пандемией в странах ЕС вводятся всё более жёсткие ограничения для обычных людей. Так, все жители Чехии обязаны с 19 марта носить в публичном пространстве защитные маски. Такое решение приняло правительство во главе с премьером Андреем Бабишем. Как сообщила журналистам представитель чешского Министерства внутренних дел, это могут быть как медицинские защитные маски для органов дыхания, так и платок или шарф, прикрывающий рот и нос.

По информации местных СМИ, всё дело в том, что в Чехии не хватает защитных масок — даже для медицинского персонала. Груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус (2 млн респираторов, 5 млн масок, 80 тыс. защитных очков, 120 тыс. защитных костюмов и 50 тыс. тестов) в страну должны доставить из Китая 20 или 21 марта, причём с помощью принадлежащего Украине самолёта Ан-124 «Руслан». Согласно данным властей Чехии, по состоянию на вечер 19 марта в стране зафиксировано 694 случая заражения коронавирусом (172 новых случая за сутки), умерших нет.

В Европе продолжают сообщать об отмене международных мероприятий различного характера. Так, в связи с мерами, которые власти Нидерландов принимают из-за угрозы распространения коронавируса, Европейский вещательный союз отменил проведение в Роттердаме песенного конкурса «Евровидение-2020», запланированного на 12-16 мая. Каннский кинофестиваль также не состоится в ранее запланированные сроки, с 12 по 23 мая. Об этом сообщили его организаторы в Twitter. На сайте фестиваля также сообщается о возможном переносе его на конец июня — начало июля, окончательное решение будет приниматься по согласованию с правительством Франции.

Однако вряд ли власти Франции примут во внимание интересы киноиндустрии при планировании своих дальнейших действий. Пока что главы государств и правительств стран «Большой двадцатки» (G20), куда входят в том числе Франция и Россия, договорились о проведении на следующей неделе телекоммуникационной конференции по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Политики намерены выработать согласованные меры по защите людей и экономики. Конкретная дата встречи пока не обозначена, объявили представители Саудовской Аравии, которая в данный момент председательствует в G20.