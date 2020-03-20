Кабинет министров Украины решил с 1 апреля 2020 года ввести специальную пошлину в размере 65% на импорт из России электроэнергии и угля. Решение может полностью остановить импорт этих товаров из России уже в следующем месяце

Решение правительства не стало неожиданностью. В начале марта экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель уже анонсировал введение специальных пошлин на импорт из России угля газовой марки и электроэнергии. Сделано это в рамках выполнения задачи, поставленной президентом Украины Владимиром Зеленским.

"О каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия", — заявил президент на встрече с горняками 25 февраля, призвав Министерство энергетики срочно ограничить импорт этих товаров из России и Белоруссии.

Для реализации идеи понадобилось чуть меньше месяца. 18 марта Кабмин решил дополнить постановление №624, обложив дополнительной пошлиной импортные поставки российского угля и электроэнергии. В июле этим же документом правительство Владимира Гройсмана ввело специальную пошлину на импорт из РФ автогаза и дизтоплива, из-за чего к декабрю остановился импорт на Украину российского ДТ по трубопроводу.

Избирательность в пошлинах

В постановлении не обошлось без исключений. Специальная пошлина не коснётся импорта из России коксующегося угля и антрацита, которые используют металлурги и теплоэлектростанции.

Триумф Ахметова: как работает карма Украины © РИА Новости, Дмитрий Марунич.

«Украина не в состоянии добыть столько угля коксующихся марок, а антрацит вообще не добывает. Привезти же эти марки угля из других юрисдикций в необходимых объемах не представляется возможным. Введение спецпошлин на эти марки угля означало бы остановку или крах металлургической промышленности и части тепловой энергетики», — сказал Украине.ру Марунич.

Действительно, в настоящее время тепловая генерация, которая в качестве сырья использует уголь, даёт Украине около 30% электроэнергии. После начала войны в Донбассе Украина потеряла контроль над шахтами, которые до этого обеспечивали украинскую энергетику углем антрацитовой марки. Военные действия превратили Украину из крупного экспортера антрацита (только в 2013 году за границу ушло 6,5 млн тонн угля этой марки) в его импортера. Впоследствии это вынудило крупнейший энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова потратить миллиарды гривен на переоборудование блоков ТЭС под газовый уголь, который добывается на подконтрольной территории.

Но и с углём марки «Г» возникли проблемы. В прошлом году перед началом отопительного сезона украинские ТЭС смогли накопить лишь 1,2 млн тонн угля, что было на 38% меньше показателя 2018 года. Дополнительные проблемы создала остановка атомного блока Хмельницкой АЭС мощностью 1000 МВт, произошедшая в середине августа из-за халатности рабочих. В таких условиях для замещения выработки электроэнергии необходимо было внепланово более 1 млн тонн угля до конца года.

В сложившихся условиях были даже планы перевести на природный газ энергоблоки ТЭС, работающие на углях газовых марок.

Коксующийся уголь занимает первую строчку в списке импортируемых марок: по итогам первого полугодия 2019-го из 10,5 млн т импорта он занял 6 млн т. Основным поставщиком угля для украинских потребителей стала Россия.

Так, по официальным данным, в 2018 г. на Украину завезли 15 млн т российского угля, при том, что общий объем импорта составил 21,4 млн т. Правда, после введения российским правительством ограничительных мер в отношении Украины в июне 2019-го экспорт российского угля на Украину в сравнении с тем же месяцем 2018-го рухнул на 85,3% — до 129,3 тыс. тонн. Большинство российских экспортеров прямые отгрузки прекратили, рассматривая в качестве альтернативы обходные пути через Беларусь.

По объёмам ввоза угля первые строчки начала занимать компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, владельцем которой называют белорусского бизнесмена Николая Воробья.

Ни Эстония, ни Беларусь не значатся крупными добытчиками угля — просто через Беларусь оформлялись поставки российского угля в связи с тем, что РФ ввела ограничения на его экспорт на Украину. По данным Государственной фискальной службы, в 2019 году Россия занимала более 58% в импорте каменного угля и антрацита на Украину. За прошлый год на украинский рынок импортировали российского угля на $2,8 млрд, на 7,2% меньше, чем в 2018-м.

При этом собственная добыча угля на Украине продолжает сокращаться. По данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, в прошлом году угледобывающие предприятия Украины снизили добычу рядового угля на 6,2% — до 31,2 млн тонн. И хотя коксующийся уголь, используемый как сырье в металлургии, стали выдавать на-гора даже больше на 8,8% (в целом 6,3млн т), добыча энергетического угля, который направляется на электростанции для выработки электроэнергии, снизилась на 9,4% (до 24,9 млн т).

«Низкие запасы угля вызывали беспокойство, но потом пришла аномально теплая зима, и мы вышли из нее с запасами выше, чем обычно. И в таких реалиях даже при существенном снижении собственной добычи, как оказалось, столько угля уже и не нужно. Введение спецпошлин на уголь никаких существенных угроз не несёт, разве что наша промышленность сейчас вдруг развернётся и начнёт активно расти, потребляя большое количество электроэнергии — а такой сценарий маловероятен. Даже при падении добычи угля внутренними производителями все равно сейчас на Украине угля достаточно, даже больше, чем нужно. Именно поэтому в этом контексте пошлины призваны защитить интересы тех, кто добывает уголь на Украине», — считает Дмитрий Марунич.

Нерыночное решение

Что касается пошлины на электричество, то тут все сложнее, отмечает Марунич.

«С одной стороны, есть рынок, есть закон, который не ограничивает импорт электричества из любых юрисдикций — в этом и заключается смысл рынка. А с другой стороны, открытие (после так называемой «поправки Геруса») рынка для импорта дешевой электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси привело к крайне негативным явлениям на внутреннем рынке электроэнергии.

Цены упали до параметров четь ли не вдвое ниже, чем это было летом прошлого года, и, согласно заявлениям отдельных генерирующих компаний, это поставило под вопрос не только рентабельность, но вообще работу части украинской генерации. Поэтому нужно было принимать какое-то решение — сложное, непростое. Принятый закон как раз дал право Кабмину ограничивать импорт из России, и правительство этим правом воспользовалось», — сказал эксперт. Новый премьер и молодой олигарх. Ахметов сделал предложение, от которого никто не смеет отказаться © commons.wikimedia.org, Anastasiya Fedorenko

По его мнению, в текущих условиях это было вынужденное разумное и рациональное решение, хотя оно и имеет не рыночную природу.

«Сейчас на фоне того, что происходит вокруг, точно будет падение промышленного производства вообще, и падение потребления электричества в не бытовом секторе. И, если на этом фоне еще и не регулировать импорт электрической энергии, то это может привести к очередному падению цен на внутреннем рынке и к серьезным проблемам у производителей. Введение пошлин должно поддержать цены на бирже в пределах 1,3-1,4 гривны за киловатт/час, то есть на докризисном уровне», — пояснил Марунич.

При этом, подчеркивает эксперт, для России введение пошлин не станет ощутимым финансовым ударом, учитывая мизерные объемы поставок электроэнергии на Украину.

На руку Ахметову

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус возмущен решением украинского правительства. Он отмечает, что импорт электроэнергии из РФ отсутствует (ограничен) с 1 марта, а предыдущие три месяца этот импорт составлял 0,2% от потребления. Он уверен, что такой импорт физического воздействия на энергосистему не имел.

«Такой импорт ранее выполнял функцию "ружья, которое висит на стене", то есть имел психологический эффект — делал невозможными ценовые сговоры и неконтролируемый рост цен… Физическое влияние имеют "зеленые", которые этой весной будут производить более 10%, сначала будут выжимать с работы угольные ТЭС, а затем и блоки АЭС. Можно еще сто сюжетов показать на ТРК "Украина" (принадлежит Ринату Ахметову — Ред.), но все равно 10% стохастической дорогой генерации "зеленых" больше влияет на энергосистему, чем 0,2% импорта, впускаемого диспетчерами "Укрэнерго" только в нужные нам часы (пиковые)", — написал Герус на своей странице в соцсети.

По его мнению, решение Кабмина вряд ли приведет к подорожанию электроэнергии, но точно не удешевит ее до европейского уровня, "а там сейчас в два раза дешевле, чем у нас". Нардеп подчеркнул, что максимально заинтересованы в дешевой электроэнергии угольные шахты, "потому что она составляет до 40% себестоимости угля". То есть дорогая электроэнергия "будет делать шахты еще более убыточными".

"Уголь марки Г и уголь марки Т (тощак) идет под одним УКТВЭД. Следовательно, также накладывается пошлина на тощак, который на Украине не добывается. А значит, его придется импортировать из ЮАР, что увеличит себестоимость Дарницкой ТЭЦ (левый берег Киева), Черниговской ТЭЦ, Сумской ТЭЦ и тому подобное. Итак, это означает, что произойдет повышение тарифа на тепло и горячую воду в соответствующих городах", — прогнозирует Герус.

По его информации, на марке Т работают несколько блоков Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" (78% в собственности государства).

"Они остановятся, их выработка перейдет к другим участникам рынка, а точнее — к ДТЭК", — отмечает депутат.

Черкасская ТЭЦ, работающая на марке Г, ранее импортировала уголь только по одной причине — "ДТЭК, который контролирует 90% добычи угля, выставлял цену, которая была существенно выше импортной альтернативы".

"Для понимания цены угля — в Роттердаме сейчас около 1100 грн. ДТЭК же свой уголь продает на "Центрэнерго" по цене 2000 грн за тонну. Я раньше удивлялся, почему ДТЭК не договорится по цене с Черкасской ТЭЦ, а теперь понял — сейчас Черкасскую ТЭЦ принудительно загоняют в ДТЭК покупать по "немонопольной цене".

Примечательно, что на коксующийся уголь, который добывается и на украинских шахтах, никакой пошлины на импорт из РФ не введено. Крупным импортером коксующегося угля является "Метинвест", который также принадлежит Р.Л. Ахметову", — пишет Герус.

"Итак, проигрывают от такого решения Черкасская ТЭЦ, Дарницкая ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ, Сумская ТЭЦ и жители соответствующих городов. Также проигрывает государственное ПАО "Центрэнерго". Поскольку некоторые блоки Змиевской ТЭС не могут работать на марке Г, а могут только подмешивать марку Г к марке Т, то просто остановятся, следовательно, и государственные шахты частично потеряют свой сбыт (марки Г). Выигрывает от этого решения — ДТЭК, увеличит долю рынка и увеличит влияние на цену. Дополнительная выгода — несколько миллиардов гривен в год", — отметил нардеп.

В общем, Герус поддерживает патриотические чувства нового правительства, но отмечает их избирательность.

"На следующий Кабмин готовлю письмо о пошлине 65% на импорт картофеля из Российской Федерации. Импорт картофеля из РФ бьет все рекорды: за июнь-декабрь 2019 года он составил 231 тыс. тонн, что в 506 раз больше, чем в сезоне 2018/19 годов и в 2800 раз больше, чем за такой же период 2017/18 годов. В конце прошлого года импорт из РФ составлял до 50% картофеля, продаваемого в супермаркетах (а не 0,2%). Сначала украинских селян надо защищать, а потом бизнес олигархов — уверен, здесь с правительством мы единомышленники", — заключил Герус.