В комментарии изданию Украина.ру Валентина Эрнандес, проживающая на Канарских островах, рассказала, что после введения режима чрезвычайного положения по всей Испании армия и полиция следят, чтобы люди без уважительной причины не выходили из дома, нарушителей штрафуют

Испания занимает второе место среди европейских стран по распространению коронавируса. Как написала 19 марта газета El Pais, за сутки выявлены 3431 новый случай заражения, таким образом, общее количество заболевших достигло 17 147, из них 33% старше 65 лет, 18% — старше 75 лет.

Особенности испанского коронавируса

На пресс-конференции директор Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон сообщил, что 1107 пациентов выздоровели, а умерли 767 (в том числе 500 в Мадриде). По его мнению, последние данные свидетельствуют о приближении пика эпидемии в стране. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Первый случай заражения был зафиксирован в испанской Валенсии. Специалисты местного университета изучили образцы вирусного материала трёх первых пациентов и выяснили, что он отличается от образцов из китайского Уханя — в одном случае шестью, а в двух других девятью мутациями.

Сотрудник кафедры генетики Валенсийского университета Фернандо Гонсалес объяснил в интервью изданию Confidencial, что это нормально, почти все вирусы, которые секвенировали до этого, отличались от оригинала. По его словам, мутации генома вируса помогают отслеживать траекторию его распространения между странами. Пока считается, что в Испании распространяется один тип коронавируса, завезенный заражёнными из Италии, подтвердить или опровергнуть эту гипотезу позволит предстоящая расшифровка генома вируса из других очагов эпидемии в Испании.

Обстановка в стране

14 марта власти королевства ввели режим чрезвычайной ситуации на 15 дней, но при необходимости его действие могут продлить. Все учреждения, кроме магазинов и аптек, закрыты, передвижение людей ограничено, компании массово перевели сотрудников на удалённый режим, а подданным, оставшимся без работы из-за эпидемии, государство выплатит 70% зарплаты. Во многих магазинах страны нет мяса, молочных продуктов, яиц, овощей, бутилированной воды. Коронавирус прошёлся. Города Германии выглядят как в сценах из фильмов ужасов © REUTERS, FBI/ELO/Fabian Bimmer | REUTERS, FBI/ELO/Fabian Bimmer | Перейти в фотобанк

В комментарии изданию Украина.ру жительница Тенерифе Валентина Эрнандес рассказала, как протекает период карантина на Канарских островах, одном из самых популярных мировых курортов.

«Действует запрет выходить из дома, если нет официального направления на работу. Штраф €600. Поскольку введено чрезвычайное положение в стране, на улицах дежурят и полицейские, и военные», — сказала она.

Глава генерального штаба Испании Мигель Анхель Вильяройа на онлайн-конференции сообщил, что в 59 городах более 2600 военных из подразделения по чрезвычайным ситуациям проводят проверки на наличие вируса COVID-19 и дезинфекцию общественных мест, прежде всего портов Барселоны, Андалусии и Валенсии, аэропортов Мадрида, Вальядолида, Малаги, на Гран-Канарии и Тенерифе, железнодорожных вокзалов Севильи, Малаги, Валенсии, Кастельона, Мадрида. Кроме того, обрабатывают автобусные остановки, улицы, государственные учреждения, дома престарелых, больницы.

«Что касается продуктов, мы закупились, но не до безумия. Я в магазине не была, но говорят, пускают по одному. Сначала шутили, что это грипп, и вот что получилось. Многие предприятия несут большие финансовые потери, мне кажется, такого ещё не было», — добавила Валентина Эрнандес.

18 марта внешнеполитическое ведомство Великобритании рекомендовало всем соотечественникам, которые находятся в Испании, вернуться домой, потому что с 24-го числа там закроют все гостиницы. Вскоре МИД Испании опроверг эту информацию, пояснив, что отели самостоятельно ограничивают свою деятельность, в частности, не бронируют номера, но при этом обслуживают гостей до момента их отъезда, что обеспечивает упорядоченное возвращение, без ультиматумов или внезапных закрытий.

В свою очередь, представители Мадридской ассоциации гостиничного бизнеса сообщили в комментарии РИА Новости, что более 40 столичных отелей готовы предоставить медикам места для размещения пациентов с подтверждённым коронавирусом. 19 и 20 марта больных начинают размещать в 4-звёздочной гостинице Ayre Gran Hotel Colon 4*, расположенной неподалёку от парка Ретиро, и Marriot Auditorium в 10 минутах езды от аэропорта Барахас.