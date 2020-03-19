В начале марта 2020 года западная пресса сообщила, что в Италии и Франции резко выросли продажи знаменитого романа Альбера Камю «Чума», что само по себе стало признаком надвигающейся эпидемии

Это не лишённое политического контекста литературное произведение рассказывает о вспышке чумы во французском тогда городе Оран в Алжире, о борьбе с эпидемией и конечной победе над болезнью. Массовое сознание инстинктивно уловило связь классического произведения с днём сегодняшним, экзистенциализма Камю — с предопределенностью судеб современного общества.

Всё во имя конкурентных

В условиях постоянного увеличения народонаселения планеты, постепенно нарастающего недостатка природных ресурсов и огромной техногенной нагрузки усиливается разрыв в качестве жизни различных стран. Обеспечение привычного уровня потребления в условиях растущего дефицита ресурсов для развитых государств вопрос не просто наполнения потребительской корзины, но и социального устройства вместе с утончённой культурой, передовой наукой, великими техническими достижениями и т.д.

Общество потребления хрупко: достаточно разрушить настроенную логистику и оно впадает в панику, его экономика начинает испытывать перегрузки, а привыкшее к комфорту население — панику.

Несмотря на коронавирус, Трамп стал кандидатом в президенты, а Байден приблизился к этому © REUTERS, Daniel Acker | REUTERS, Daniel Acker | Перейти в фотобанк

Не исчезла и яростная внутривидовая конкуренция, на которой держится экономическая эффективность современного общества. Альтернатива в виде советского социализма была — в результате той же конкуренции — загублена и, возможно, человечество об этом ещё не раз пожалеет.

Империя Конкуренции стала всемирной деспотией. Отчасти вернувшийся во времена Дикого Запада мировой гегемон — Соединённые Штаты Америки — ревниво следит за своими конкурентами, стараясь не допустить утраты монопольного доминирования. После выбытия из числа главных конкурентов распавшегося Союза и обуздания до сих пор оккупированной Японии таковых остаётся на данный момент двое — активно догоняющий Америку коммунистический Китай и вчерашний сателлит — коллективная Европа, основная часть которой объединена в Европейский Союз.

Борьба со старыми и новыми конкурентами идёт с помощью огромного количества воздействий: экономического, информационного, идеологического. А если надо — то и через провокации, дискредитацию, ликвидацию неугодных. Западная конкуренция, повторюсь, выросла не в розарии, и критерий успешности у неё один — победа. Побежденным, соответственно, горе и падение уровня потребления.

Только идиоты из грантоедских структур смотрят на западное общество глазами восхищенных подростков, но потом тоже довольно быстро втягиваются в атмосферу внутривидовой конкуренции, щедро сдобренной интригами, доносами и приятными бонусами для победителей.

Куда приходит вирус?

Природа появления COVID-19 остаётся пока неизвестной. Рассказы о том, кто выпустил его на волю — американские лаборатории или безвестный китайский гурман, давайте оставим на потом (подозреваю, правды всё равно не узнаем). Сегодня важно, насколько умело предоставленным поводом воспользовались различные противостоящие, то бишь конкурирующие, мировые центры силы.

И здесь чрезвычайно значительной оказалась роль прессы, а она в основном является западной (по владельцам, менеджменту, симпатиям) и, в первую очередь, англоязычной.

Мир на замке. Коронавирус ударил в первую очередь по свободе передвижения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Скрипалей (а эффектно смотрелись бы британские полицейские в костюмах химзащиты во время эпидемии), события в Венесуэле — сегодняшние читатели, кажется, забыли, где она находится.

Драйверы мировой прессы упорно говорили о Китае, постепенно фокусируя внимание остальных своих коллег и общественное мнение на главной, по их мнению, проблеме. По странному стечению обстоятельств возникшей именно на территории главного экономического конкурента. А дальше пресса и общественное мнение начинают жить по собственным законам: люди хотят знать о грозящей опасности, пресса предлагает этой информации всё больше, и так по нарастающей — пока национальные правительства не становятся заложниками общественной тревоги.

Да и само население становится готовым к урезанию своих гражданских прав, как это случилось в своё время США и происходит сегодня в Европе.

Опуская живописные подробности, можно констатировать, что почти преодолевший эпидемию Китай впервые за тридцать лет откатился в своём экономическом блицкриге. Общее падение ВВП по итогам года ожидается порядка 2,4%, а это — при объёме китайской экономики — гигантские суммы.

Чума XXI века перекинулась во многие другие страны, но именно в Евросоюзе вызвала опустошительный эффект, невиданный со времён Второй мировой войны. Европа — ещё один конкурент США в экономическом состязании, потенциально вполне сравнимый с ними по количеству платёжеспособного населения, развитию передовых технологий, идеологическому влиянию на остальной мир. И вот в течении месяца эта махина оказалось полностью парализованной и беспомощной.

Подсчитать убытки только предстоит (эпидемия в разгаре), но будут они воистину грандиозны. Пока Еврокомиссия вместо запланированного на этот год роста в 1,4% совокупного ВВП говорит о падении на 1%, и это ещё оптимистичный сценарий. Сможет ли после всего произошедшего Евросоюз полностью возродить декларируемое единство — тоже большой вопрос.

Царь Вирус: в чем причины глобального кризиса? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Очень необычная точка зрения на пандемию.

Мир катится в рецессию, и Соединённые Штаты являются модератором этого процесса, одновременно обнуляя свои пустотелые финансовые обязательства, нанося болезненные удары по конкурентам и при этом имея неограниченные возможности напечатать необходимое количество денежных бумажек (на данный момент американской власти лучше допустить инфляцию, нежели падение национального ВВП в год выборов).

О победе господина Трампа над смертельно опасной эпидемией перепуганным американцам будет объявлено ближе к дате выборов. Сколько из них умрет от настоящей болезни или от страха, особого значения не имеет — что уж там говорить об иностранных аборигенах. За отчётно-выборный период в дорожно-транспортных происшествиях по-любому погибнет больше.

Украина во мгле

Паника — верный признак поражения, в том числе и экономического. Третья мировая гибридная война в самом разгаре. Конечно, сложно не поддаваться внешнему воздействию, когда из каждого экрана тебя пугают неведомой болячкой, в рамках общего обвала дорожает доллар, а баба Клава из соседнего аккаунта сообщила о тысячах заражённых лично Путиным.

Однако Россия — как и Британия — государство с многовековой историей и огромным мобилизационным ресурсом.

Здесь жёсткие меры скорее обусловлены политическими, а не паническими соображениями. Необходимость удержать ситуацию под контролем вызвана как назначенным на 22 апреля голосованием по поправкам в Конституцию, так и празднованием 75-летия Великой Победы. Оба события для России куда более определяющие, нежели зловредный коронавирус, но в обществе нельзя допустить даже намёка на панику (вспомним британское спокойствие и перестаём теребить туалетную бумагу в магазине).

Предпринимаемые демонстративные меры частично обусловлены необходимостью охлаждения пыла несколько взвинченного общества. И если голосование можно перенести на июнь (о чем Путин уже предупредил), то 9 Мая переносу не подлежит — ни как дата, ни как долг памяти, ни как всемирно-значимая политическая акция. Таким образом, России необходимо обуздать панику ещё раньше, нежели в США.

Дмитрий Выдрин: Добро пожаловать в новый мир! © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Выдрин.

В принципе, этот временной лаг совпадает с вышеизложенными соображениями.

Иное дело Украина. Здесь главным паникёром оказался сам президент Зеленский и его окружение. В наборе поспешно принятых и неподготовленных решений угадывается и подражание всеевропейской истерии, и реальное признание чудовищного положения дел в отечественной медицине с её эпидемиями туберкулёза, кори и гепатита С. Плюс огромное количество заробитчан, ранее вытолканных из страны постмайданнным кризисом и теперь массово возвращающихся из неблагополучных в эпидемиологическом отношении стран — только в Италии живет и работает не менее 300 тысяч граждан Украины.

Но даже в этой и без того удручающей ситуации безумием представляется закрытие метрополитенов в городах-миллионниках. Скученность в наземном общественном транспорте (рай для инфекций!), насильственная остановка экономической деятельности населения, спровоцированные перебои в коммунальном хозяйстве приведут к последствиям куда более печальным, нежели гипотетическая эпидемия — вплоть до окончательного выхода кризиса из-под контроля.

Роскоши не работать Украина себе позволить не может. Никто не говорит, что коронавирус безопасен, но куда более масштабна трагедия обрушения экономики государства на фоне массового безденежья, безработицы и продолжающейся войны.

Постскриптум

После своего знаменитого романа «Чума» в эссе «Бунтарь» Альбер Камю написал: «Главное заключается пока что не в том, чтобы проникнуть в сущность вещей, а в том, чтобы в мире — какой он есть — знать, как себя вести».

Современный мир жесток, и мы присутствуем при моменте, когда мировые игроки смахивают со стола фигуры — в том числе и такие мелкие, как Украина. Киев сам согласился быть пешкой в чужой игре, и поддержавшим Майдан не стоит жаловаться теперь на несправедливость мира.