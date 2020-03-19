Эпидемия в помощь. Коронавирус позволил националистам мобилизовать «санитарный резерв»

В середине марта 2020 года, когда власти Украины бросились за помощью к олигархам и волонтерам, в стране вновь выросло значение националистических организаций

Первый же день введенного на Украине режима карантина показал ошибочность подхода украинских властей. Закрытие метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре — при отсутствии дополнительных маршруток и автобусов — повлекло за собой огромные очереди и давку на остановках общественного транспорта. Какая там изоляция? Какие там промежутки в два метра между людьми, положенные для профилактики заболеваний коронавирусом?

Разве что в теории…

Да, в теории граждане должны были сидеть дома и не выходить на улицы, как в Европе или Китае. Но в реальности им всем нужно ездить зарабатывать деньги. И покупку продуктов и лекарств никто не отменял. Да, в отличие от Китая или Европы на Украине никто не организовал доставку необходимого по домам, причем в бесконтактном режиме, когда курьер оставляет товар и уходит, не контактируя с покупателем.

Как живёт Украина на жёстком карантине. Взгляд из Киева, Львова, Житомира, Черновцов и Днепра © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрий Ляшко пообещал на брифинге наладить доставку продуктов и лекарств пожилым людям (основная группа риска при заболеваниях новым коронавирусом), упомянув, что «мы уже работаем с группами волонтёров».

Вскоре после этого секретарь Общественного совета при Министерстве здравоохранения, эксперт директората медицинских услуг Министерства здравоохранения Евгений Гончар разместил в Facebook объявление: «Кто хочет быть волонтером в Минздраве на период мировой пандемии COVID-19? Такое бывает раз в жизни. Сна не будет, но будет что рассказать потом. Сами кандидаты смогут надеть костюм биобезопасности и сделать такое фото».

После повышенного интереса журналистов объявление было удалено, но еще до этого в комментариях к посту отмечалось, что заявления подали уже более 100 человек.

Безусловно, эпидемия оказалась шансом проявить себя для националистов, стратегия которых уже не первый год состоит в том, чтобы наглядно показать людям: «Прогнившая слабая власть вас не способна защитить, а мы способны и защищаем».

«Националисты привыкли выполнять функцию иммунитета нации. Сейчас мы прекрасно осознаем свою ответственность за невозможность эпидемии. Поэтому «Национальный корпус» готов всячески содействовать государственным органам в борьбе против распространения коронавируса и всесторонне помогать населению в кризисных обстоятельствах», — написал в Telegram руководитель «Терена Захид» (объединения отделений «Нацкорпуса» в западных областях Украины) ветеран «Азова» Сергей Бевз, 3 марта уполномоченный Андреем Билецким на руководство противодействию коронавирусу.

Впрочем, пока конкретной информации о деятельности волонтеров «Нацкорпуса» немного, разве что такое размещенное в среду объявление: «Национальный Корпус» Винничины объявляет набор волонтеров, готовых помочь с доставкой необходимых вещей к нуждающимся этого слоев населения. Также мы держим контакт с городской и областной администрациями, поэтому при необходимости готовы участвовать и в других мероприятиях по локализации и ликвидации эпидемии». Криминал в медицинской маске. Украинские воры, грабители и проститутки адаптируются к карантину © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

В Киеве же активисты «азовской» партии развернули в Днепровском районе агитационные палатки, информируя жителей о том, как избежать заражения.

Подключилась к набору волонтеров и «Традиция и порядок», последние пару лет наступающая на пятки «Нацкорпусу».

«Записывайтесь в ряды добровольческого «Санитарного резерва!» — говорится в объявлении, опубликованном вечером в среду на страницах организации в соцсетях и мессенджерах. — Друзья, в то время, когда медицинская и правоохранительная система может не справиться со всем объемом работы, мы — общественные активисты — должны помочь государству в борьбе с пандемией… Для борьбы с мародерством, содействия спасательным и медицинским службам и соблюдения мер карантина «Традиция и порядок» объявляет мобилизацию в дружины добровольческого санитарного резерва!… Полезными будут люди с личным транспортом, водительским удостоверением или любым медицинским образованием. В случае реальной угрозы коллапса и нехватки сил мы немедленно начнем действовать в координации с медицинскими и спасательными службами».