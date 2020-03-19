Пандемия коронавируса переформатирует все сферы человеческой жизни. Однако мировое сообщество не готово к чётким, согласованным действиям в борьбе с глобальном кризисом. Пользователи соцсетей отмечают, что правительства многих стран все чаще прибегают к хаотическим, ситуационным мерам, пытаясь сгладить последствия пандемии

Это прежде всего касается украинских реалий, где причудливое сочетание жесточайших мер карантина соседствует с полным отсутствием понимания, как можно остановить распространение заразы в стране. Украинская власть, по мнению пользователей соцсетей, не имеет ни четкого плана, ни административных ресурсов, ни финансовых возможностей организации такой работы в условиях эпидемии.

На слабость и неопытность президентской вертикали накладывается разбалансированность власти вообще, особенно на местном и региональном уровне. В таких условиях единственным козырем Владимира Зеленского остается все еще высокий рейтинг и вовремя проведенная смена правительства.

Насколько хватит этих неочевидных козырей в длительной игре, на фоне разрастающегося мирового кризиса и тотальной финансовой зависимости Украины от международной финансовой помощи, — вопрос скорее риторический.

Свой рецепт неотложных мер предлагает бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник, который на своей странице в соцсети Facebook написал, что украинская власть должна направить скудные средства страны на внутренние нужды, а не на выплату долга международным финансовым организациям. Олейник предложил Украине не отдавать долги МВФ, сославшись на форс-мажор © РИА Новости, Нина Зотина

«Украина должна отдать МВФ 17 миллиардов долларов. Понятно, что когда идет речь о жизни и смерти, встает вопрос о приоритетах. Что нужно Украине сегодня.

Во-первых — нормальная, адекватная власть! Во-вторых, необходим ресурс — деньги! Вопрос: где взять средства? Как правило, нормальные государства имеют кубышку, запас на черный день! В Украине такого запаса нет.

Мы ещё должны. 40 процентов бюджета должны отдать в этом году. Даст ли МВФ ещё денег Украине? Сомневаюсь. Сегодня Америка думает, кого спасать, себя родимых, или колонию, которая на грани развала, гибели и не имеет перспектив?

В этой ситуации будет реальней сказать Международному валютному фонду, что мы попали в форс-мажорные обстоятельства и денег вернуть не сможем. Те средства, которые аккумулировались для возврата долга, необходимо направить на выплату пенсий, повышение зарплаты бюджетникам, исполнение обязательств перед населением, того, что уже успели наобещать на пути к власти и в первый год власти», — подчеркивает политик.

Этот же рецепт Зеленскому предлагает и украинский журналист Вячеслав Чечило. Чечило: Остановить эпидемию можно усилиями, сравнимыми с китайскими, для Украины это нереально © РИА Новости, Нина Алексеева | Перейти в фотобанк

«Как нам нужно реагировать на эпидемию? Собственно, одно слово — никак. Остановить эпидемию можно только усилиями, сравнимыми с китайскими. Это нереально в Украине.

Притормозить эпидемию можно усилиями, сравнимыми с европейскими. Это, если сильно напрячься, можно сделать в Украине. Но… не имеет смысла…

Тотальный карантин — это очень дорогая штука. Вводя его, нужно сразу понимать, что понадобятся многомиллиардные (в долларах) программы поддержки экономики. Европа их может обеспечить (например, поляки выделяют $52 млрд). Украина — нет. Мы, если будем слепо их копировать без копейки денег, то к эпидемии добавим экономический коллапс и социальный кризис, ничего больше.

Т.е. власть должна была делать то, что она может делать: не паниковать.

Пересчитать бюджет, направив дополнительное финансирование в больницы, массово закупив оборудование, лекарства, маски и антисептики. Для этого хотя бы отменить финансирование дебильных расходов вроде «поддержки Пласта», «телеканала для Донбасса» и «мовных инспекторов».

Что-то решить с выплатами в этом году внешнего долга — мы их не потянем в сложившихся условиях. МВФ и «наши партнеры» должны понять, что между социальным коллапсом внутри страны и недовольными инвесторами Украина выберет недовольных инвесторов. С этой позиции нужно уже сейчас начинать вести переговоры.

Попросить, если нужно, то и униженно, гуманитарную помощь у Китая и всех стран, которые могут ее предоставить», — убежден Чечило.

Способно ли руководство Украины решиться на столь радикальные шаги — вряд ли. Однако в данном случае на пользу могут пойти жесткие европейские ограничения в связи с пандемией коронавируса.

После того как «временно» был отменен безвиз для граждан Украины, а западные страны погрузились в решение собственных проблем, украинским элитариям придется признать, что их проблемы европейских партнеров абсолютно не волнуют. И за долгие годы независимости украинским олигархам и властьпридержащим придётся на себе ощутить реальное состояние национальной медицины.

Первый заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна.ua» Светлана Крюкова отметила, что эпидемия коронавируса и закрытие границ со странами ЕС может привести украинскую элиту в обычные инфекционные больницы Украины. Крюкова: Циничная мораль эпохи пандемии коронавируса © Facebook, Svetlana Kryukova | Перейти в фотобанк

«А ведь посмотрите, какая циничная мораль эпохи. Украинская элита всегда жила двойной реальностью. Работали и воровали тут, лечиться ездили в Германию и в Израиль. Детей отправляли учить в Лондон и Стэнфорд. И никто не вкладывал в нашу страну ни копейки.

А сейчас все встретятся в наших инфекционках. Как в старой школе, на годовщину выпускного, 30 лет спустя.

И кто мог такое представить, что кем бы ты ни был, лечиться придётся в плюс-минус равных условиях», — указывает она.

Еще на одну неприятную для Украины сторону «европейского огораживания» указывает общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб. Гольдарб: Стотысячная армия заробитчан ринется в крупные украинские города © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

«Стотысячная армия заробитчан за три дня вернулась в Украину. Что будут делать они, потерявшие работу там? Несомненно, искать работу здесь, в украинских мегаполисах: Киеве, Харькове, Днепре.

Вряд ли нужно сомневаться в том, что среди них большое количество инфицированных людей. Ни президент, ни правительство не сделали ничего, чтобы выявить группу риска: на границах не были развёрнуты медпункты, обсервации, карантинные зоны. Просто всех запустили.

Госуправление, особенно в период кризиса, — это не помост и не театральная сцена, здесь красивый костюм и мурчащая речь или шутки не помощники. Здесь делать нужно. И думать. Быстро и слаженно», — отмечает Гольдарб.

А депутат украинского парламента V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров на своей странице в соцсети язвительно заметил, что в то время, когда стране действительно нужна помощь волонтеров — о их бескорыстной деятельности не слышно ни слова.

«А куда делись все волонтерские организации, которые помогали армии в 2014 году? Станьте на остановках и раздавайте маски медицинские, а то на войну деньги есть, а на маски денег нет? Вы волонтеры или так, подрабатывали на военном бюджете?» — задается резонным вопросом политик.

Зато желающих нажиться на страхах и проблемах обычных людей на Украине оказалось более чем достаточно.

Об этом, в частности, рассказала украинская журналистка и общественный деятель Диана Ванади. Диана Ванади: Коронавирусная паника - идеальное время для мерзавцев и жуликов © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Паника — идеальное время для мерзавцев, жуликов и воров.

Местный интернет-провайдер монополист поднял цены на 50%. Вдруг:)))

Такси с моего села в Киев +50 к обычному тарифу.

Эти же +50 добавили себе все: начиная с тех, кто ещё вчера доставлял продукты с маркетов и заканчивая обычным вывозом мусора. А что делать. Время такое…», — горько констатирует она.

Правда, украинцев может утешить то, что нелицеприятные, а порой и парадоксальные по своему цинизму вещи происходят не только на просторах Украины.

Даже самая продвинутое государство мира — США — удивило граждан в период всеобщей паники. Об одном из таких случаев рассказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook. Корнилов: Полиция США обратилась к преступникам с неожиданной просьбой © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«В разных местах Америки полиция и шерифы вежливо просят преступников на время эпидемии "прекратить свою преступную деятельность".

Заранее благодарят за сотрудничество и обещают поставить их в известность, когда можно будет возвращаться к "нормальному преступному поведению". Высокие отношения!» — заметил он.

Пользователи соцсетей отмечают, что во время эпидемии мирового масштаба обнажились реальные, а не декларируемые проблемы современного мира. Национальный эгоизм и принцип «каждый сам за себя» похоронил красивые заверения западного общества о глобальных общечеловеческих ценностях и европейской солидарности.

И чем быстрее украинское общество уйдёт от майданных постулатов, где «весь мир с нами», и займётся отстаиванием национальных интересов, тем с меньшими потерями оно выйдет из неизбежного всемирного кризиса.