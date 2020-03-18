К середине марта 2020 года, кажется, весь мир ушел на карантин. При этом коронавирус застал многих туристов и путешествующих по бизнесу в разных странах и скорректировал их планы на ближайшие месяцы. А граждане Украины, временно или постоянно проживающие за рубежом, остались отрезаны от дома

Президент Украины Владимир Зеленский говорил: за границей проживают около 65 миллионов украинцев. Как они переживают нынешнее непростое время за пределами родины, с какими ограничениями сталкиваются — они сами охотно пишут в соцсетях.

Отдельный вопрос — как дела у тех, кто застрял в транзитной зоне, когда европейские страны стали одна за другой закрывать свои границы.

Издание Украина.ру собрало эти истории.

Анастасия, США

«Живу в США, а сердцем в Украине. Слежу за новостями друзей, сопереживаю переменам и как только в телефоне или в компьютере — будто в Киеве нахожусь)) Как дела в США и в Техасе? В пятницу Трамп объявил чрезвычайное положение и отмену всех рейсов из Европы на месяц.

В пятницу вечером муж заехал после работы по плану в магазин и вернулся с двумя пачками макарон и связкой бананов — все, что успел найти. В магазинах — пустые полки. Не только туалетной бумаги не было, все продукты питания просто смели! Таки паника.

Чечило: Очень скоро проблемы коронавируса покажутся власти невинной шуткой © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

Как проживает карантин наша семья? У нас только Саша выезжает за продуктами. Хорошо, что они начали возвращаться в магазины после панического ажиотажа. Вчера сделал крупную закупку, чтобы реже ездить в места общественного пользования отныне. Туалетной бумаги не нашел. По возвращении домой — моет руки, одежду сразу в стирку (2 часа и все уже сухое благодаря сушилке).

Правда, не привыкли мы еще все дезинфицировать. Сегодня еще в спальне достали комп рабочий из рюкзака, который много где стоял на полу.. и разложили все это рядом и на кровати. И только через полчаса до нас дошло, что все это мы не дезинфицировали и не протирали ничем. В общем, привыкаем еще мыслить новыми категориями стерильности, да.

ДИМА как сидел на карантине в связи с ветрянкой, так теперь и продолжил в связи с вирусом. Просто продолжение знакомых уже правил: «гуляем, но с ни с кем не общаемся, ничего не трогаем, кроме палок в лесу, и обходим площадку стороной».

НАСТЯ спустя месяц домашнего режима с ребенком и собакой (которые часто еще и мутузят друг друга) и после 2-х недель более строгого режима в связи с ветрянкой.. понемногу закипать. Да вовремя заметила. И убедилась Настя в который раз, что главная опора в этом круговороте — это регулярная практика йоги и медитации. Тишина и покой — это необходимейший ресурс, особенно для мамы, особенно в длительном контакте с детьми и собаками, тем более на домашнем карантинном режиме.

Чтобы обеспечить себе этот ресурс, необходимо планировать и договариваться. Пока такие наши новости».

Дмитрий, Украина

«Застрял в аэропорту Цюриха. Если у кого-то есть варианты или предложения — пишите. Если кто-то подскажет как на 100% доехать до Вены до завтра до 16, то это вообще огонь,- написал в своем Facebook фотограф Дмитрий Весна из Киева.

Спустя два дня он поделился своей историей.

«Друзья, всем спасибо за помощь и поддержку! Мы дома. Прилетели вчера, просто уже не было сил писать. Это был чертовски сложный, но по-своему полезный опыт, так как всё хорошо закончилось.

Если коротко, то мы опоздали на свой рейс, так как на железной дороге были работы в тоннеле и нам пришлось делать крюк. Из-за непоняток и дезинформации на вокзале потеряли 40 минут, которые по-своему и стали причиной наших следующих проблем.

По прибытию в аэропорт начали искать варианты перелётов. Ближайший был в 20.40 с 10-часовой пересадкой в Белграде. Не фонтан, но ок. цена вопроса на трёх взрослых и ребенка — ~1700 евро. Покупаем билеты, ждём регистрации и посадки.

Приходит время, сдаём багаж, проходим паспортный контроль, получаем штамп «убыл» и идём на посадку, которая должна начаться в 20.10. Всё спокойно открывается посадка и перед её началом происходит объявление: Сербия закрывает границы для всех, у кого нет сербского гражданства. Даже на рейсах с пересадкой.

Карантин не страшен, когда нужно выживать: украинцы по всей стране нарушают запреты властей © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Начинаю писать в ФБ. Всех подрываем и начинаем искать решения. К ночи понимаем, что всё чертовски нестабильно и даже вариант не идеальный, мягко говоря. Покупаем билеты в Амстердам на меня, Аню и Машу чтобы лететь к родственникам в Бельгию и там хоть немного спокойнее искать варианты. Параллельно с этим брат берёт единственный билет на МАУ в Киев для мамы, что хоть немного лучше, чем никому не лететь домой. Ночуем в аэропорту.

Утром, где-то в 4 часа, я решил зайти и посмотреть, что есть на Google Flights. И тут я случайно нахожу билеты Швейцарских авиалиний на 2 взрослых и одного ребенка.

Мы с Аней посоветовались пару минут и решили брать. Почему советовались — потому что рейсы отменялись абсолютно рандомно и гарантий, что ещё один рейс не отменят не было. Мы до последнего не верили, что мы сможем улететь.

Полёт Швейцарскими авиалиниями был как вознаграждение за очень длинные, нервозные и стрессовые сутки.

Как итог могу сказать, что МАУ — г***ы. Один их билет до Киева стоил около 800 евро. У Swiss — 430 евро за троих с багажом.

Всем, кто писал, комментил, звонил и переживал — огромное спасибо! Ваша помощь была действительно полезна.

Всех обнимаю! Берегите себя».

Надежда, Испания

«Положительное о коронавирусе. 🙂

Если исключить убытки по бизнесу, то пока что в карантине я вижу сплошные плюсы! По факту нас насильно заставили остаться дома, отдохнуть и доделать все то, до чего так долго «не доходили руки». Признаюсь честно, вчера я тупо целый день лежала в постели 🙈 Я читала, смотрела любимые каналы, наконец-то начала писать посты (а я так давно хотела вести свою страничку! Ведь мне так много нужно вам рассказать!). Весь день был ливень, и мне было так тепло и уютно под одеялом! Я наконец-то заставила отдохнуть свое тело! И как результат- у меня сегодня выдался очень насыщенный день в приделах нашей квартиры!

🌿 Я наконец-то сделала полноценную тренировку, без бега, абонемента в спортзал и лишних отговорок. Просто я, зал в гостиной и коврик.

+ к здоровью

+ бесплатно, а значит + к семейному бюджету

🌿 установила наконец-то приложение и прошла первое занятие по гимнастике лица (да да, это реально эффективная штука, правда требует ежедневных тренировок и терпения, но я в себя верю 😂)

+ к красоте и здоровью

🌿 помедитировала (а то забросила же, всегда «времени нет», «настроения нет», ну и ещё миллион отговорок как обычно 😒), выдохнула, успокоила внутренние колебания.

+ к внутренней гармонии, самопознанию и здоровью ✅

🌿 выдраила ванную. Нет, не вымыла, а именно выдраила. Ну знаете, старой зубной щеткой швы все почистила, все стены и потолок помыла.

+ к гигиене дома

🌿Ну а еще Гена сегодня сходил в магазин и добыл нам мяса. Возможно вас это улыбнуло, но я прям вот очень теперь ценить буду тот факт, что в обычной жизни мы спокойно можем рассчитывать на наличие любимой вырезки или филе в супермаркете. Потому что на сегодня это прям как выиграть в лотерею 😂

+ к удаче

+ навыку ценить простые и доступные нам вещи

🌿 Но самое классное в этом все то, что это не был мой единственный выходной, и завтра не на работу 😁

+ к настроению и ощущению блаженства

В общем, у меня пока что как-то так проходит карантин. А у вас что?»