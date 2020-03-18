Президент Украины Владимир Зеленский говорил: за границей проживают около 65 миллионов украинцев. Как они переживают нынешнее непростое время за пределами родины, с какими ограничениями сталкиваются — они сами охотно пишут в соцсетях.
Отдельный вопрос — как дела у тех, кто застрял в транзитной зоне, когда европейские страны стали одна за другой закрывать свои границы.
Издание Украина.ру собрало эти истории.
Анастасия, США
«Живу в США, а сердцем в Украине. Слежу за новостями друзей, сопереживаю переменам и как только в телефоне или в компьютере — будто в Киеве нахожусь)) Как дела в США и в Техасе? В пятницу Трамп объявил чрезвычайное положение и отмену всех рейсов из Европы на месяц.
В пятницу вечером муж заехал после работы по плану в магазин и вернулся с двумя пачками макарон и связкой бананов — все, что успел найти. В магазинах — пустые полки. Не только туалетной бумаги не было, все продукты питания просто смели! Таки паника.
В нашем округе 6 заболевших, динамика не большая. В Далласе около 60 уже. В США в целом статистика заболевших сильно растет каждый день, прогрессия увеличивается. Компании отправляют сотрудников на удаленную работу. Правда, не все быстро сориентировались. Вчера еще Саша поехал на работу, сотрудников сначала разделили на смены по дням. С сегодняшнего дня — работа из дому минимум на 2 недели. Садики и школы закрыли и предупреждают, что ситуация может продлиться до конца учебного года.
Как проживает карантин наша семья? У нас только Саша выезжает за продуктами. Хорошо, что они начали возвращаться в магазины после панического ажиотажа. Вчера сделал крупную закупку, чтобы реже ездить в места общественного пользования отныне. Туалетной бумаги не нашел. По возвращении домой — моет руки, одежду сразу в стирку (2 часа и все уже сухое благодаря сушилке).
Правда, не привыкли мы еще все дезинфицировать. Сегодня еще в спальне достали комп рабочий из рюкзака, который много где стоял на полу.. и разложили все это рядом и на кровати. И только через полчаса до нас дошло, что все это мы не дезинфицировали и не протирали ничем. В общем, привыкаем еще мыслить новыми категориями стерильности, да.
ДИМА как сидел на карантине в связи с ветрянкой, так теперь и продолжил в связи с вирусом. Просто продолжение знакомых уже правил: «гуляем, но с ни с кем не общаемся, ничего не трогаем, кроме палок в лесу, и обходим площадку стороной».
НАСТЯ спустя месяц домашнего режима с ребенком и собакой (которые часто еще и мутузят друг друга) и после 2-х недель более строгого режима в связи с ветрянкой.. понемногу закипать. Да вовремя заметила. И убедилась Настя в который раз, что главная опора в этом круговороте — это регулярная практика йоги и медитации. Тишина и покой — это необходимейший ресурс, особенно для мамы, особенно в длительном контакте с детьми и собаками, тем более на домашнем карантинном режиме.
Чтобы обеспечить себе этот ресурс, необходимо планировать и договариваться. Пока такие наши новости».
Дмитрий, Украина
«Застрял в аэропорту Цюриха. Если у кого-то есть варианты или предложения — пишите. Если кто-то подскажет как на 100% доехать до Вены до завтра до 16, то это вообще огонь,- написал в своем Facebook фотограф Дмитрий Весна из Киева.
Спустя два дня он поделился своей историей.
«Друзья, всем спасибо за помощь и поддержку! Мы дома. Прилетели вчера, просто уже не было сил писать. Это был чертовски сложный, но по-своему полезный опыт, так как всё хорошо закончилось.
Если коротко, то мы опоздали на свой рейс, так как на железной дороге были работы в тоннеле и нам пришлось делать крюк. Из-за непоняток и дезинформации на вокзале потеряли 40 минут, которые по-своему и стали причиной наших следующих проблем.
По прибытию в аэропорт начали искать варианты перелётов. Ближайший был в 20.40 с 10-часовой пересадкой в Белграде. Не фонтан, но ок. цена вопроса на трёх взрослых и ребенка — ~1700 евро. Покупаем билеты, ждём регистрации и посадки.
Приходит время, сдаём багаж, проходим паспортный контроль, получаем штамп «убыл» и идём на посадку, которая должна начаться в 20.10. Всё спокойно открывается посадка и перед её началом происходит объявление: Сербия закрывает границы для всех, у кого нет сербского гражданства. Даже на рейсах с пересадкой.
Это очень жёстко, потому что билетов нет, в кассах аэропорта нам говорят, что нужно лететь через Вену, потому что раньше 16 марта нет ничего и то не факт, что рейс не отменят.
Начинаю писать в ФБ. Всех подрываем и начинаем искать решения. К ночи понимаем, что всё чертовски нестабильно и даже вариант не идеальный, мягко говоря. Покупаем билеты в Амстердам на меня, Аню и Машу чтобы лететь к родственникам в Бельгию и там хоть немного спокойнее искать варианты. Параллельно с этим брат берёт единственный билет на МАУ в Киев для мамы, что хоть немного лучше, чем никому не лететь домой. Ночуем в аэропорту.
Утром, где-то в 4 часа, я решил зайти и посмотреть, что есть на Google Flights. И тут я случайно нахожу билеты Швейцарских авиалиний на 2 взрослых и одного ребенка.
Мы с Аней посоветовались пару минут и решили брать. Почему советовались — потому что рейсы отменялись абсолютно рандомно и гарантий, что ещё один рейс не отменят не было. Мы до последнего не верили, что мы сможем улететь.
Полёт Швейцарскими авиалиниями был как вознаграждение за очень длинные, нервозные и стрессовые сутки.
Как итог могу сказать, что МАУ — г***ы. Один их билет до Киева стоил около 800 евро. У Swiss — 430 евро за троих с багажом.
Всем, кто писал, комментил, звонил и переживал — огромное спасибо! Ваша помощь была действительно полезна.
Всех обнимаю! Берегите себя».
Надежда, Испания
«Положительное о коронавирусе. 🙂
Если исключить убытки по бизнесу, то пока что в карантине я вижу сплошные плюсы! По факту нас насильно заставили остаться дома, отдохнуть и доделать все то, до чего так долго «не доходили руки». Признаюсь честно, вчера я тупо целый день лежала в постели 🙈 Я читала, смотрела любимые каналы, наконец-то начала писать посты (а я так давно хотела вести свою страничку! Ведь мне так много нужно вам рассказать!). Весь день был ливень, и мне было так тепло и уютно под одеялом! Я наконец-то заставила отдохнуть свое тело! И как результат- у меня сегодня выдался очень насыщенный день в приделах нашей квартиры!
🌿 Я наконец-то сделала полноценную тренировку, без бега, абонемента в спортзал и лишних отговорок. Просто я, зал в гостиной и коврик.
+ к здоровью
+ бесплатно, а значит + к семейному бюджету
🌿 установила наконец-то приложение и прошла первое занятие по гимнастике лица (да да, это реально эффективная штука, правда требует ежедневных тренировок и терпения, но я в себя верю 😂)
+ к красоте и здоровью
🌿 помедитировала (а то забросила же, всегда «времени нет», «настроения нет», ну и ещё миллион отговорок как обычно 😒), выдохнула, успокоила внутренние колебания.
+ к внутренней гармонии, самопознанию и здоровью ✅
🌿 выдраила ванную. Нет, не вымыла, а именно выдраила. Ну знаете, старой зубной щеткой швы все почистила, все стены и потолок помыла.
+ к гигиене дома
🌿Ну а еще Гена сегодня сходил в магазин и добыл нам мяса. Возможно вас это улыбнуло, но я прям вот очень теперь ценить буду тот факт, что в обычной жизни мы спокойно можем рассчитывать на наличие любимой вырезки или филе в супермаркете. Потому что на сегодня это прям как выиграть в лотерею 😂
+ к удаче
+ навыку ценить простые и доступные нам вещи
🌿 Но самое классное в этом все то, что это не был мой единственный выходной, и завтра не на работу 😁
+ к настроению и ощущению блаженства
В общем, у меня пока что как-то так проходит карантин. А у вас что?»