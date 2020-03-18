Тотальный карантин, введенный украинскими властями, может обрушить и без того хрупкую конструкцию национальной экономики - такого мнения придерживаются большинство пользователей украинского сегмента Facebook

Во вторник, 17 марта, президент Владимир Зеленский объявил, что власти страны принимают радикальные меры в борьбе с распространением коронавируса. Прекращение работы всех заведений сферы услуг, за исключением продуктовых магазинов, АЗС, банков и аптек, ограничение движения пассажирского транспорта внутри страны и остановка работы метро в крупных города практически гарантированно парализует всю жизнедеятельность на Украине.

Как в условиях тотального карантина будут выживать граждане — власти, похоже не очень заботит.

При этом, даже несмотря на угрозу экономического коллапса, Зеленский продолжает настаивать на прежнем курсе по принятию закона о продаже земли и массовой приватизации крупных промышленных и инфраструктурных объектов.

Как заметил депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети — без ресурсов, земли и стратегических предприятий Украина автоматически перейдет в разряд бесперспективных территорий.

Мураев: Распродажа страны от дефолта не спасёт © Facebook, Евгений Мураев

Транснационалы не любят налоги, и им плевать на туземцев. Вирусная паника, падение рынков, экономический кризис приведут к падению стоимости активов. Всех и у всех. Особенно в странах, которые к этому не готовы. Нас дёшево продадут и купят. Инвесторам — все, украинцам — право жить где жили, но уже «в гостях». Зарабатывать на страну будет негде и не на чем. Мы станем гибридной колонией.

Если дефолт неизбежен, надо минимизировать потери. Добиться максимального списания и реструктуризации долгов. Пересмотреть бюджет и перераспределить ресурсы. Переориентировать экономику. Расходовать резервы на поддержку слабозащищенных слоев населения и отраслей, пострадавших от экономического кризиса», — предлагает политик.

При этом угроза сваливания украинской экономики как минимум в рецессию становится не вопросом принципа, а лишь вопросом времени.

Так, украинский экономист Александр Гончаров отметил, что неизбежным последствием жестких карантинных мероприятий станет резкое сокращение потребления и, как следствие, неизбежная рецессия.

Гончаров: Пока на мировых рынках льётся кровь, мы могли бы заработать © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Думаю, излишне объяснять, как резкое сокращение потребления и сферы услуг ударит по ВВП Украины. И в Минэкономразвития вряд ли кто-то додумается что-либо конкретно посчитать. Словом, не надо иметь выдающиеся способности, чтобы понять — украинская экономика гарантированно свалилась в рецессию.

Об этом же откровенно заявил и премьер Д.Шмыгаль, мол, за I кв. 2020 г. госбюджет недополучит более 20% запланированных доходов, добавив, что это только начало, т.к. из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов во II кв. будет гораздо больше. Да, сидим дома, дело в «надежных» руках!» — подчеркивает украинский экономист.

Хотя в данной геоэкономической ситуации он склонен видеть и определенные возможности для Украины.

«Пока на мировых рынках льётся кровь, мы могли бы не терять, а приумножать деньги. Помните, кто-то теряет, а кто-то находит. Особенно в эти очень жесткие кризисные дни слишком опасно оставаться с гривневой наличкой.

И вот теперь мы в Украине близки к переходу к самым огромным рынкам капитала. Развитые европейские рынки сейчас все в красной зоне, а инвесторы лихорадочно ищут альтернативные пути вложения длинных денег, но мы сейчас сильно ограничены выбором финансовых инструментов и ликвидностью. Нам срочно надо принимать законопроект о рынках капитала», — утверждает Гончаров.

Однако эти советы были бы хороши, обладай власть умением и возможностями жестко управлять всей огромной структурой украинской экономики. Но как раз этой возможности у Зеленского и его команды не достает, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Распространение коронавируса в Украине неотвратимо, поэтому мы сегодня должны думать не только о том, как от него не умереть, но и, прежде всего, как с ним жить — сохранить управляемость в государстве, экономику, социальные стандарты, стабильность», — указывает политолог.

По мнению политического и экономического эксперта Андрея Головачева, нынешние действия президента Украины Владимира Зеленского и его команды носят бессистемный, нервный, бесцельный, неполитический и негосударственный характер и закономерно ведут страну к состоянию руины.

«Руина? А как красиво все было в кино: пересажал всех олигархов! И как позорно все оказалось в реальной жизни: упал в ноги всем олигархам: "Помоги материально. Сбросьтесь на спасение страны"

А ради отношений и обязательств перед ИВК (Игорем Валерьевичем Коломойским — ред.) фактически разорвал отношения с МВФ и с Западом в целом.

Проблема Зеленского, как всякого бессмысленного популиста, заключается в том, что он не способен к системному мышлению, системному созиданию, к реализации долговременных стратегий развития страны.

Все его действия носили и сейчас носят спорадический, бессистемный, нервный, рефлексивный, бесцельный неполитический и негосударственный характер и закономерно ведут страну к руине. Скоро это все осознают…», — не сомневается эксперт. Головачев: Зеленский, как всякий популист, не способен к системному мышлению © Facebook, Головачев Андрей

Как указывает Головачев, экономические результаты 10 месяцев «управления» Зеленским страной ужасающи.

«Он фактически узурпировал власть над ВР и правительством, перевел все на ручное управление Ермаком, на договорняки, разрушил те зачатки государственных институтов, которые кое — как выстраивались и которые надо было срочно укреплять сильными, независимыми кадрами, настроенных реально на проевропейские реформы.

И самое ужасное — Зеленский разрушил отношения Украины с Западом. Что это означает, скоро каждый почувствует на себе. Будет больно, но поучительно, особенно для тех болванов, которые утверждают, что Запад только у думает, как бы скупить землю нашу и загубить нашу экономику.

Впереди тяжелейший экономический и политический кризис, в котором Зеленский и Коломойский будут отчаянно бороться, — нет не за власть, — за выживание, вгоняя страну во все большую руину», — уверен он.

Подталкивать экономику страны к дефолтному состоянию будет и резкое падение покупательной способности населения Украины.

На этом, в частности, акцентирует внимание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Зеленский анонсировал жесткие меры безопасности. Правда, введя эти меры, нужно было подумать об экономике страны и о том, за счет чего жить людям, оставшимся без работы и, как следствие, без средств к существованию!

За последние 6 лет большинство граждан Украины потеряли все свои сбережения, и выжить сейчас без работы им будет очень сложно. У подавляющей массы трудящихся все доходы уходили на выживание — оплату услуг ЖКХ и еды.

Поэтому раз правительство заговорило о ЧП, то первым его пунктом должно стать обеспечение социальной поддержки населения», — убежден политик.

В целом, пользователи соцсетей убеждены: Украине придётся пройти через тяжелейшие испытания, а результатом необдуманных и хаотических действий власти с большой долей вероятности станет дефолт.

Главная проблема страны, по мнению многих комментаторов, заключается даже не в самих карантинных мерах, а в том, что у Зеленского и правительства нет четкого плана работы в условиях кризиса. А также нет ни ресурсов, ни намерений спасать не олигархический пласт украинской экономики. А поэтому «вирусный дефолт» Украины, увы, — самый вероятный сценарий дальнейшего развития событий.