На Украине принимаются жесточайшие меры в борьбе с распространением коронавируса. Среди самых радикальных нововведений - прекращение работы всех заведений сферы услуг, за исключением продуктовых магазинов, АЗС, банков и аптек, ограничение движения пассажирского транспорта внутри страны и остановка работы метро

Государство вводит тотальный карантин, не особо заботясь о тех, кого лишает средств к существованию.

Первой о введении жестких ограничений по собственной инициативе объявила столица. В Киеве ограничивается передвижение граждан между столицей и другими городами и населенными пунктами; отменяется проведение культурных, спортивных, религиозных и других массовых мероприятий; закрываются заведения общественного питания: рестораны, бары и кафе (доступными остаются услуги онлайн-заказа и доставки еды); закрываются столичные торгово-развлекательные центры и другие магазины, за исключением продуктовых и аптек (в обычном режиме будут работать только АЗС, банки и банкоматы); прекращают работу спортивные комплексы и залы, спа-салоны, салоны красоты, сауны, косметологические и массажные кабинеты, парикмахерские, тату-салоны, дискотеки, ночные и компьютерные клубы, а также другие бытовые учреждения. Кроме того, определенным образом будет ограничена и работа государственных учреждений и транспорта в столице. Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

Об аналогичных ограничениях объявили в Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Запорожье, Николаеве, Ужгороде, Сумах, Луцке, Ровно, Черкассах, Херсоне, Полтаве, Виннице, Днепре, Житомире, Кропивницком, Тернополе, Хмельницком и Чернигове.

Жестокие меры от президента

Но президент Владимир Зеленский пошел еще дальше и призвал Кабмин ужесточить меры по борьбе с коронавирусом по всей Украине. А именно, закрыть кафе, рестораны, ТРЦ и спортзалы по всей стране, запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов. Осуществлять городские перевозки в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и такси. И до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Для усиления продовольственной безопасности правительству поручено ограничить экспорт продуктов питания.

Для поддержки предпринимателей поручено разработать режим кредитных каникул и налоговых изменений для малого и среднего бизнеса.

Также президент поручил Кабмину доплатить по 1 тысяче гривен пенсионерам с пенсией меньше 5 тысяч гривен. Количество пенсионеров на Украине, чья пенсия ниже 5000 гривен в месяц — 10 млн 23 тысячи. Разовая выплата 10,23 млрд гривен — это 2,2% от плановых расходов Пенсионного фонда в 2020 году. «Танки, в Париже танки»: к борьбе с коронавирусом в Европе подключается армия © twitter.com

Удар по бизнесу и гражданам

Несомненно, что эти ограничения обрушат деловую активность в стране, а, значит, это приведет к потерям, прежде всего, в сфере услуг. Так, по оценкам кинопрокатчиков, общие убытки в этой сфере по Украине могут составить порядка 50 миллионов гривен в месяц. Также очевидно, что значительные убытки понесут туристические фирмы и авиаперевозчики. Пока цифры своих потерь они не озвучивали, но, вероятно, в скором времени они станут известны.

Закрытие торговых центров и мест массового скопления людей, приведет к прямым убыткам в сотни миллионов долларов. Из-за ограничения перевозок убытки ждут и общественный транспорт. Из заведений общепита на плаву удержаться лишь те, у кого налажена служба доставки.

Естественно, что украинский бюджет, который и без того страдает от недобора, недополучит налоги.

Пострадает не только бизнес, но и наемные работники. Ведь доходы многих людей, особенно тех, кто работает в сфере услуг, привязаны к выработке. Также далеко не все работодатели платят своим сотрудникам "белые" зарплаты, а значит, их "теневая" часть может уменьшиться. Но многие из тех, кто работает, что называется, "в белую", также могут пострадать. Обороты компаний будут снижаться, некоторые из них перестанут выплачивать бонусы работникам, сократят им зарплаты, а кто-то вообще закроется, в результате чего люди останутся без работы. Также в зоне повышенного риска — самозанятые граждане, прежде всего, работающие в сфере услуг, и те, кто не может из-за специфики деятельности работать удаленно — например, парикмахеры, специалисты салонов красоты.

«Те ограничения, которые сейчас принимаются, и запрет на работу торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов и прочих заведений сферы услуг еще больнее ударит по людям и по их карманам. Не только собственники потеряют доход за это время (еще не понятно, сколько продлится этот запрет), но также и сотрудники, которые не будут получать зарплату, и их уровень жизни будет снижаться. Ограничения будут иметь только лишь негативные последствия в экономическом плане», — считает экономист Виктор Скаршевский.

При этом есть сферы и отрасли, которые заработают на ситуации, включая и спекулятивные моменты. Например, за сутки до закрытия границы Украины цены на авиабилеты «Международных авиалиний Украины» резко выросли, а аптеки повсеместно взвинтили цены на защитные маски и средства дезинфекции.

«Тут уже должно включаться государство, если оно сильное и адекватное. Но Антимонопольный комитет все время работает как-то очень медленно и не всегда «в тему» — он не замечает даже больших монополий, которые существуют на Украине достаточно давно. На, как минимум, АМКУ уже начал расследование по завышенным ценам на авиабилеты. Так же, я думаю, будет расследование и по маскам и другим фармацевтическим товарам, которые необходимы для лечения», — подчеркнул Виктор Скаршевский.

Без штрафов от налоговой

Некое плечо бизнесменам власти все же подставили. Верховная Рада на своем внеочередном заседании 17 марта приняла решение ослабить требования налогового законодательства чтобы поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением на Украине коронавирусной инфекции. Штрафные санкции за нарушения налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года приниматься не будут; устанавливается мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года; продлевается до 1 июля 2020 срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Кроме этого, принятый закон предусматривает, что не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года плата за землю, а объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Верховная Рада также приняла закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость медицинские товары, ввозимые на Украину закупочной организацией за счет государственного бюджета.

Олигархов попросили поделиться с народом

Как известно, власти Китая выделили около $10,26 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, у Украины таких средств априори нет. Поэтому Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса. И правительство уже готовит соответствующее письмо в МВФ.

Ранее Фонд заявил, что готов мобилизовать кредитный потенциал на $1 триллион для помощи странам в борьбе с коронавирусом. В частности, предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам. Пока не понятно, сколько из этих денег кредитных средств достанется Украине.

Видимо, поэтому на Украине предложили раскошелиться местным олигархам. Президент попросил крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 миллиардов гривен (около $450-500 миллионов) для борьбы с коронавирусом.

«Я говорил с ними очень откровенно. Я сказал, что эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране», — сказал Зеленский в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV. Он также сообщил о создании отдельного фонда по борьбе с коронавирусом, для которого понадобится около 12-13 миллиардов гривен. На встрече президента с олигархами и крупными бизнесменами шла речь о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов на коронавирус, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

По данным пресс-службы офиса президента, бизнесмены согласились с предложениями Зеленского и пообещали оказать всю необходимую помощь государству.

Кроме того, как сообщают осведомленные источники, после совещания состоялась встреча «на ногах» президента с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским, владельцем холдинга DCH Андреем Веревским и основателем холдинга Кернел Групп Александром Ярославским. На ней, якобы обсуждался вопрос возможности дефолта в случае неполучения транша от МВФ. Позиции разделились. Коломойский предложил «плевать» на МВФ и проводить дефолт, так как 15 миллиардов на возврат в этом году Украина точно не найдёт. Ахметов и Ярославский выступили против дефолта и предложили просить МВФ о реструктуризации текущего долга и долга 2021 года. Веревский, как утверждают источники, в основном просил подумать о последствиях принятия земельной реформы.

Валютная паника

Коронавирус уже бьет по кошелькам украинцев. Буквально за одну неделю доллар подорожал на одну гривну, а на наличном рынке валют — на полторы. Во вторник, 17 марта, на фоне введения ограничительных мер на Украине началась валютная паника — доллар в обменниках подскочил до почти 28 гривен, а евро подобрался к 31 грн. Но, несмотря на рост курса доллара, в украинских банках не хватает наличной валюты. Как заявили в НБУ, это вызвано повышенным спросом населения.

«Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются на Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему», — отметили в НБУ. Национальный банк Украины в понедельник, 16 марта, продал на межбанковском валютном рынке $238 млн. На минувшей неделе НБУ потратил на поддержку гривны $981,6 млн.

Падение неизбежно

По оценкам экономистов, в общей сложности сокращение выручки ресторанов, перевозчиков, организаторов мероприятий составит около 20 миллиардов гривен в течение одного квартала, если ограничения будет продлено на такой срок. Но прямые потери не так страшны, как косвенные потери, связанные с падением мировой экономики.

Можно предполагать, что падение экономики Украины будет не меньше, чем в Китае и США, и этот эффект в лучшем случае растянется месяцев на пять-шесть. Даже если меры по сдерживанию коронавируса окажутся сверхэффективными и если в самой Украине карантины закончатся к маю, восстановление спроса, цепочек снабжения и логистики не закончится до середины лета, считают экономисты.

У Украины почти нет шансов закончить год без падения экономики. Пока неизвестно, насколько это падение будет глубоким. Причем разброс прогнозов — колоссальный, так как данных для прогноза недостаточно ни у кого.