Во вторник, 17 марта, на Украине вступил в силу объявленный ранее тотальный карантин – прекращают работать торгово-развлекательные центры и рестораны, вводятся ограничения на массовые мероприятия. Теперь страна, которая с полуночи предыдущего дня полностью закрыла сообщение с внешним миром, должна спасать себя сама в условиях паники и пандемии

На экстренном заседании во вторник, 17 марта, Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)». Он предусматривает отмену НДС на лекарства и медицинские товары, которые необходимы для сдерживания эпидемии. Медтовары будут закупаться оперативно — переговорные процедуры по закупкам сокращаются до одного дня.

Кроме того, власти обещают 200% надбавки медперсоналу, который занимается лечением пациентов от коронавируса. Врачей, которые откажутся работать с инфицированными пациентами, как это уже случалось на Западной Украине, когда страна эвакуировала собственных граждан из Китая, планируют наказывать.

Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

Меры кажутся обоснованными и логичными — так действуют большинство европейских государств, где, в отличие от Украины, количество зараженных уже давно перевалило за 100 человек. Президент Владимир Зеленский пообещал «действовать жестко, быстро и, возможно, непопулярно» — на Украине пока что официально зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом, и видеть, как эта цифра растет, очевидно, не хочет никто.

Остро стоит вопрос о том, смогут ли люди сами обеспечить свою безопасность — речь идет о дезинфицирующих гелях для рук и масках. Последние уже даже для киевлян стали дефицитом — в обычных аптеках их не найдешь. Глава государства на днях ввел запрет на экспорт масок из страны, но, вероятно, поздно — товар из Украины начали вывозить еще в начале эпидемии в Китае, когда сами китайцы стали за хорошие деньги скупать маски по всему миру.

То же касается и тест-систем — неделю назад по всей стране насчитывалось около тысячи экземпляров. Нехватку экспресс-тестов признал и президент — по словам Зеленского, страна ожидает скорого поступления крупной партии из Китая. Однако стоит учитывать, что тестировать медикам придется не только людей, имеющих очевидные симптомы заболевания, но и тех, кто с ними контактировал — а это поистине огромное количество людей.

Под угрозой стоит и защита медперсонала — в разгар эпидемии в Китае медики, которые находятся на первом месте в группе риска, надевали специальные защитные костюмы. На Украине же, по словам экспертов, число таких костюмов можно пересчитать по пальцам — и это не учитывая, что служит такая защита лишь 6 часов, после чего костюм должен быть утилизирован.

В условиях форс-мажора и под контролем радикалов. В Украине к коронавирусу подступаются с кнутом и пряником © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Я говорил с ними очень откровенно. Я сказал, что эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране», — заявил украинский лидер.

Лидеры украинского бизнеса, среди которых в том числе были Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, согласились с предложениями президента и пообещали помочь. Но хватит ли этой суммы для того, чтобы поддержать страну, экономика которой и до карантина находилась в стрессовом состоянии — неизвестно.

Стоит также отметить, что коронавирус бьет не только по здоровью людей — всемирную панику на себе почувствовал и курс доллара.

«Ситуацию с коронавирусом трудно прогнозировать. Опять же, если сейчас Нацбанк примет превентивные меры, как в феврале 2015 года, курс пойдет вниз», — считает экономист Александр Охрименко.

По данным на 17 марта, курс доллара в продаже вырос до 27,16 грн.

Очередное испытание начнется для украинцев 18 марта — в стране вводятся тотальные транспортные ограничения. Согласно распоряжению Кабмина, с полудня прекращаются железнодорожные, авиа и автобусные междугородние перевозки, закрывается метро, а количество пассажиров в маршрутках должно быть существенно сокращено.

Так, в одной маршрутке в качестве меры профилактики коронавируса должны будут ехать не более 10 человек, а в автобусах, троллейбусах и трамваях — до 20 человек. Никаких ограничений нет только у личного транспорта, которым обладает не каждый украинец. Остаются также такси, поездка на которых многим окажется не по карману — добраться из пригорода до центра города можно в среднем за 250-300 гривен (700-850 рублей).

Коронавирус в бывшем СССР. Все спокойно, пока не началось © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Среди тех, кто из-за введенных ограничений уже завтра не сможет попасть на работу, с большой долей вероятности окажутся врачи, пожарные и спасатели, без которых нормальное существование города, особенно в условиях пандемии, окажется невозможным.