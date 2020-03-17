Мини-сенсацией стала конференция Союза добровольцев Донбасса, которая состоялась под Москвой 14 марта. Собственно, сенсацией стала не столько сама конференция, пусть и в предэпидемический период, сколько присутствие на съезде Владислава Суркова. Он, кажется, впервые появился на публике после своей резонансной отставки

Соответственно и конференция рассматривалась именно в этом контексте — зачем это Владиславу Юрьевичу потребовалось появляться именно сейчас и именно в такой компании?

Союз добровольцев

Учитывая, что на конференции обсуждалась идеологическая платформа организации и возможные альянсы с имеющимися политическими силами, логично было предположить, что СДД собирается участвовать в выборах. Выборов, правда, нет, но ещё недавно возможность проведения внеочередных выборов Госдумы обсуждалась. Вполне вероятно, что произошёл просто фальш-старт — подготовку к конференции начали ещё до выступления Владимира Путина, который исключил проведение досрочных выборов Думы, а потом тормозить было уже поздно. Партия с боевым опытом. Что ждет Союз добровольцев Донбасса и Суркова в российской политике © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Логично и предположить, что СДД предполагал обсудить возможность сотрудничества с какой-то партией на выборах. Не очень понятно с какой — из партий, представленных в парламенте, СДД вряд ли с кем-то может сработаться.

Этой организации подошло бы сотрудничество с партией «Родина», но её сейчас нет, хотя люди, которые в неё входили, об этом факте своей биографии помнят. Так что СДД вполне мог бы стать основой для восстановления этой партийной структуры. Впрочем, есть некоторые сомнения в том, что удастся безболезненно совместить в одной организации ветеранов Донбасса и обычных «гражданских» политиков и управленцев. Скорее уж в такую структуру придут люди, которые имели отношение к помощи Донбассу раньше.

В последнем случае политическая сила получится своеобразная, но вряд ли перспективная.

Во-первых, она оторвана от актуальной российской повестки дня. Сама же по себе тема Украины и Донбасса российского избирателя скорее раздражает. Как отмечает российский политолог Андрей Серенко, «понятно, что эти люди озабочены сюжетами, связанными с Донбассом, Юго-Восточной Украиной и "Русской весной". Но сейчас, как мы видим, в российском обществе интерес к этому потихоньку затухает. Сейчас уже мало кто говорит о "Русской весне", мало кого она цепляет здесь».

Во-вторых, для подобного кадрового состава партии будет характерно самоощущение некоторого морального превосходства над остальным российским обществом, что вряд ли будет способствовать нормальному диалогу партии с избирателями.

На этом фоне вполне рациональной выглядит точка зрения Сергея Маркова, который полагает, что СДД скорее готовится к событиям не в России, а на Украине: ещё во время проведения конференции риски резкого усиления кризисных явлений на Украине выглядели не чрезмерными, но после введения тотального карантина, граничащего с «короновирусной федерализацией», вероятность резких изменений в стране существенного возросла. Особенно если МВФ не даст денег. Серенко: Новый проект Суркова с «Добровольцами Донбасса» пока бесперспективен, но интересен © предоставлено Андреем Серенко

Перспективы Суркова

В любом случае не очень понятно, что именно имеет в виду Владислав Сурков. Сам он объяснил, что пришёл, потому что его пригласили, — другие не приглашают (собственно, учитывая нравы российского политического класса, в это можно поверить). Но это ничего не объясняет в смысле его планов.

Логично было бы предположить, что он хочет принять участие в создании новой политической силы, но зачем? Быть обычным депутатом Госдумы (да хоть и главой фракции, если, конечно, партия сможет её сформировать) он вряд ли захочет, а чтобы занять привычное для него положение «серого кардинала», проект должен быть исключительно успешен. А для этого опять-таки нужна повестка дня, представляющая общенациональный интерес. Сергей Марков: Нужно быть готовым к тому, что коронавирус на Украине спровоцирует крушение режима © РИА Новости, Нина Зотина

Вообще же возникает впечатление несоразмерности проекта и личности — скорее уж Сурков может привлечь к СДД интерес общества и финансы, а не СДД стать для Суркова политической площадкой. Может, именно на это рассчитывали Константин Малофеев и Александр Бородай?

В целом же скорее логично счесть появление Суркова на конференции СДД совпадением — он уже может распоряжаться собой, а тема интересная, и опять же часть людей его воспринимают (хотя в Донбассе отношение к Суркову неоднозначное). Однако искать возможности вернуться в политику Сурков, скорее всего, будет в других структурах.