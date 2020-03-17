Чем дальше проходят праймериз, тем очевиднее, что на президентских выборах встретятся глава государства Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден - личности, диаметрально противоположные друг другу

Во вторник, 17 марта, первичные выборы, несмотря на коронавирус, пройдут во Флориде, Аризоне, Иллинойс и Огайо. Судя по соцопросам, у демократов во всех четырёх штатах лидирует бывший вице-президент США, у республиканцев кандидат один — хозяин Белого дома. Претенденты на высший государственный пост отличаются не только партийной принадлежностью, но и по многим другим параметрам. Разницу между ними член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич описал так: «Трамп — это коммерсант, который серьёзно пришёл в политику, а Байден — политик, который через политику занимается бизнесом». Коронавирус затронул и президентские выборы в США © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Карьера

Большой политике Джо Байден отдал 34 года. Его избрали сенатором от штата Дэлавер 7 ноября 1972 года, когда ему ещё не было 30 лет — минимально разрешённого возраста для избрания (на момент вступления в должность 30 уже исполнилось) и этот пост он занимал 36 лет, за которые побывал председателем судебного комитета и комитета по международным отношениям. Во втором статусе 37-летний Байден прилетал в составе делегации в Москву в августе 1979 года, вскоре после подписания генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и президентом США Джимми Картером Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), и вспоминал об этой поездке в СССР спустя многие годы в разговоре с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным и в своей прощальной речи как вице-президент в январе 2017 года. Вторым человеком в государстве Байден стал в январе 2009 года после победы на президентских выборах Барака Обамы и сохранил пост вице-президента после его переизбрания в 2012 году.

В свою очередь, Дональд Трамп после окончания Нью-Йоркской военной академии и Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета начал работать в строительной фирме отца и преуспел в бизнесе, но в конце 1980-х — начале 1990-х годов ему пришлось отказаться от некоторых активов из-за финансового кризиса и необходимости погасить долги по кредитам. Тем не менее, он продолжил работу над начатыми проектами, а с 1996 года получил права на проведение конкурсов красоты «Мисс Вселенная».

Несмотря на разное начало пути, у Байдена и Трампа есть общие пункты политической биографии, в частности несколько попыток стать президентом Соединённых штатов. Демократ выдвигал свою кандидатуру на президентские выборы 1988 и 2008 годов, но сходил с дистанции по собственному желанию, а в 2016 году не стал бороться за Белый дом из-за смерти сына, которая стала для Байдена тяжёлым испытанием. Трамп вступил в Республиканскую партию в 1987 году, но был в его жизни двухлетний период членства в Партии реформ, от которой он хотел баллотироваться в президенты в 2000 году, но впоследствии передумал, а в 2015-м объявил о желании участвовать в выборах от республиканцев и победил.

Семьи

Байден рано овдовел. Через несколько недель после первого избрания в верхнюю палату Конгресса у 30-летнего политика в автокатастрофе погибли жена Нелия и маленькая дочь Наоми, когда ехали за рождественской ёлкой, находившиеся с ними в машине сыновья Бо и Хантер получили травмы. Присягу в качестве сенатора Джо Байден принял в больнице, где в тот момент лежали его дети. Спустя 3 года политик женился второй раз — на учительнице английского языка Джилл, и вскоре у них родилась дочь Эшли.

Старшему сыну Бо, который работал федеральным прокурором Филадельфии, прочили большую политическую карьеру, но он умер в 2015 году от рака головного мозга. Ему бывший вице-президент посвятил свою книгу мемуаров «Обещай мне, папа». Для названия он взял фразу, которую сын произнёс незадолго до смерти — «обещай мне, папа, что с тобой будет всё в порядке». Хантер Байден, нанеся удар по отцу, закрывает бизнес в Китае © AFP, GREG BAKER | AFP, GREG BAKER | Перейти в фотобанк

Младший брат Бо не может похвастаться столь примерной биографией, чем нанёс серьёзный урон по репутации отца. В интервью The New Yorker Хантер Байден рассказал, что во время учёбы в престижном Йельском университете употреблял кокаин и спиртное, в начале 2000-х вредные пристрастия усугубились настолько, что ему пришлось пройти лечение в реабилитационном центре, а потом посещать группы анонимных алкоголиков. В 1996 году Хантер совмещал работу в избирательном штабе отца, который боролся за переизбрание в Сенат, с работой юриста в банке MBNA, тогда американские СМИ обвинили семейство в конфликте интересов, потому что этот банк финансировал предвыборные кампании Байдена-старшего. Тем не менее, эта история не помешала Джо сохранить своё кресло в верхней палате Конгресса. В 1998 году когда президентом США был демократ Билл Клинтон, Хантер возглавил департамент онлайн-коммерции в Министерстве торговли страны. В 2001 году он перешёл на работу к юристу Уильяму Олдакеру, который в конце 1980-х трудился в избирательном штабе его отца, когда тот впервые баллотировался на президентский пост, и вместе они занялись развитием лоббистской структуры National Group. На все упрёки в свой адрес Хантер говорил, что специализируется на тех сферах, к которым его отец-вице-президент не имеет отношения. В 2007 году Джо Байден снова попытался стать главой государства, но на фоне не очень удачных результатов праймериз решил отказаться в пользу Обамы, а тот неоднократно говорил о своём негативном отношении к лоббистам, и Хантеру пришлось уволиться, чтобы не бросать ещё большую тень на отца.

Однако позже возникла история, в которой родственники фигурировали оба. В декабре 2013 года частная инвестиционная компания Rosemont Seneca Partners, учреждённая Хантером и пасынком бывшего госсекретаря США Джона Керри Кристофером Хайнцем, заключила сделку на $1,5 млрд не с частной китайской корпорацией, а с правительством КНР через 10 дней после визита в Пекин Джо Байдена, когда он ещё был на госслужбе.

В 2014 году Хантер устроился в службу по связям с общественностью Военно-морского флота США, но оттуда его уволили из-за употребления кокаина. В следующем году произошла утечка персональных данных пользователей сайта знакомств Ashley Madison, среди которых значился и сын бывшего вице-президента, тогда переставший жить с женой. Позже стало известно, что Хантер встречался с вдовой своего брата Бо. Но это ещё не всё. В отчёте полиции Аризоны 2016 года Хантер проходил подозреваемым в возможном преступлении, связанном с наркотиками. Топ-10: чем запомнился «дежурный по Украине» Джо Байден © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Самым ярким эпизодом в биографии Байдена-младшего, который частично спровоцировал процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, стала работа в совете директоров энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского. Демократы в Палате представителей утверждала, что хозяин Белого дома выдвинул украинским властям ультиматум: он примет президента страны Владимира Зеленского в Вашингтоне, если начнётся расследование деятельности Байденов на Украине.

Что касается семьи Дональда Трампа, первая жена чехословацкая спортсменка Ивана Зельничкова родила ему дочь Иванку, сыновей Дональда-младшего и Эрика; в браке с американской актрисой Марлой Мейплз на свет появилась дочь Тиффани, а словенская модель Меланья Кванс (Трамп) подарила ему сына Бэррона. У президента 8 внуков.

Во время избирательной кампании главными советниками Трампа стали его дети Дональд-младший и Иванка, работавшие в его компании Trump Organization исполнительными вице-президентами. В 2017 году газета New York Times сообщила, ссылаясь на секретные документы правительства, что старший сын президента ещё до выборов тайно встречался с российским адвокатом Наталией Весельницкой, чтобы якобы получить от неё компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Позже Весельницкая опровергла эту информацию и рассказала, что Трамп-младший тогда задал ей только один вопрос — есть ли у неё финансовые документы, подтверждающие, что Национальный комитет Демократической партии пользовался средствами из сомнительных источников. На той встрече также присутствовали руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и зять президента Джаред Кушнер. В начале 2019 года власти США заочно предъявили обвинения россиянке в препятствовании расследованию дела об отмывании денег компанией Prevezon Holdings, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Иванка тоже попала в скандалы. В 2017 году её, уже советника президента, обвиняли в использовании личного электронного ящика для служебной переписки. Тогда Трампу припомнили, как он обвинял Хиллари Клинтон в том же самом, за что он признавал нарушение дочерью мер безопасности, но при этом добавлял: «Письма не были засекречены, как у Клинтон. И они не были удалены. Хиллари подчистила почти 33 тысячи сообщений. Иванка же не делала ничего, чтобы спрятать свои следы, все письма находятся в архиве». Кроме того, после оглашения результатов президентских выборов 2016 года Иванку уличили в использовании нового положения отца для продвижения собственного бренда ювелирных изделий, когда в эфире одного из телешоу она появилась в браслете коллекции Metropolis.

После инаугурации Трамп назначил старшую дочь и её мужа своими советниками, многие говорили, что теперь родственники президента будут извлекать из работы в Белом доме личную выгоду. Однако и Иванка, и Джаред Кушнер сразу отказались от зарплат, дабы исключить разговоры о кумовстве. Если есть повод, то Трамп не стесняется критиковать их. Так, по информации журнала Vanity Fair, президент в беседе со Стивеном Бэнноном, бывшим его стратегическим советником, обвинил зятя в том, он способствовал увольнению Джеймса Коми с поста директора ФБР и своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, а это впоследствии привело к назначению спецпрокурора Роберта Мюллера для расследования мнимого вмешательства России в президентские выборы-2016.

Финансовое состояние

В течение более 30 лет Трамп входил в список самых состоятельных людей мира по версии журнала Forbes. В 2016 году его состояние оценивалось в $3-3,7 млрд и складывалось из прибыли от бизнеса (отели, поля для гольфа, сдача объектов недвижимости в аренду), отчислений за авторские права на книги и использование имени, прибыли от владения брендом «Мисс Вселенная», акций, виноградников, самолётов. Среди самых дорогих объектов недвижимости, которые принадлежат Трампу (полностью, частично или земля под ними), бизнес-центр в Нью-Йорке, магазин Niketown, башня Trump Tower, небоскрёб на Уолл-Стрит Trump Building, офисный центр в Сан-Франциско, жилой дом в Нью-Йорке Trump Park Avenue, гольф-клуб в Майами, резиденция в Мар-А-Лаго во Флориде, отель Trump Chicago в Чикаго и гостиница Trump International Hotel Washington неподалёку от Белого дома.

Байден не просто не имеет таких богатств, но и входил в число сенаторов с самым маленьким достатком. В течение всех 36 лет, сколько представлял в Сенате Дэлавер, он каждый день ездил в этот штат из Вашингтона на пригородном поезде. По словам Байдена, кондукторы посчитали, что за это время он совершил более 8 200 поездок туда-обратно, преодолев больше 2 миллионов миль. После свадьбы со второй женой политик купил дом, который требовал ремонта, и он сам приводил новое жилище в порядок, например, соскребал асбест с труб в подвале или красил облупившиеся участки. Для того, чтобы дать сыновьям высшее образование, Джо Байден взял кредит. На карманные деньги в такой ситуации рассчитывать не приходилось, поэтому Хантер брался за любую работу, в том числе разгрузку многокилограммовых коробок замороженного мяса.

Выводы

Как видно из приведенного материала, Трамп и Байден не просто представители конкурирующих политических движений — Республиканской и Демократической партий США, а категорически противоположные личности — один, успешный бизнесмен, сделавший стремительную политическую карьеру, второй — "вечный" политик, попытавшийся приспособить политику для зарабатывания денег — по разным оценкам, только от "Бурисмы" Злочевского семья Байденов получила около трех миллионов долларов.

Различают их подходы к политическим акциям. Трамп действует импульсивно, его манера поведения в политике больше напоминает поведение ведущего в шоу, он сходу ломает политические традиции США. Байден сух, подтянут, расчетлив, абсолютно в смысле линии поведения предсказуем.

Различны и политические цели, которые ставят перед собой оба политика. Как ни странно, Трамп, являясь сам представителем большого американского бизнеса, строит свою программу на "благе Америке", то есть возвращению стране лидерских позиций, на "зарабатывании денег" в сфере внешней политики. Байден, будучи традиционным американским политиком, служит крупным американским корпорациям, а благо видит не в зарабатывании страной денег, а в укреплении (а значит и использовании для этих целей денег американских налогоплательщиков) имиджа США в мире, как глобальной империи.

А какая точка зрения победит, мы узнаем 3 ноября.