В 2020 году власти Украины планируют мощно пополнить армию страны. С апреля начнётся призыв на срочную службу, также весной наденут военную форму офицеры запаса из тех, кто «казарм не нюхал», – получившие военный билет после того, как окончили вузы с военной кафедрой. В армии таких называют «пиджаками»

Украинские военкомы понимают, что весна для них будет горячей.

Военкоматы готовятся к охоте

Сейчас в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сложилась парадоксальная ситуация. Министр обороны и начальник генерального штаба не издали пока ни одного приказа, не определили сроков и количества офицеров, которые должны будут пополнить ряды ВСУ.

Однако, по словам начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ Сергея Волкова, в военкоматах кипит работа. Сотрудники перебирают послужные карточки, уточняют данные картотеки, подсчитывают общее количество офицеров и тех, кто еще пригоден к службе.

По закону на воинскую службу могут призвать офицеров запаса в возрасте до 43 лет, ранее не служивших в ВСУ, но закончивших кафедру военной подготовки и получивших офицерское звание. По повестке их вызовут на медкомиссию и, если позволит состояние здоровья и не окажется отсрочки, офицер запаса на 18 месяцев вольётся в ряды ВСУ.

Карантин для ВСУ. Как болезни бьют по украинской армии © Facebook, General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Перейти в фотобанк

В зону ООС (бывшая АТО, то есть, антитеррористической операции) могут отправить по большому желанию и не раньше, чем через полгода на годичный контракт. Если желания не возникнет, по окончании службы офицер запаса снова уйдёт в запас.

В часть — со студенческой скамьи

В Минобороны умалчивают, что армию массово покидают офицеры и скоро попросту некому будет командовать срочниками. В 2017 году необходимость призвать несколько тысяч офицеров запаса объясняли тем, что увольняется 10% действующих офицеров — более 4000 человек.

Первым из министров, который подписал приказ о призыве выпускников военных кафедр в армию, был Степан Полторак.

При нехватке офицеров в действующей армии призывной ресурс «пиджаков» с 2010 по 2017 год составил почти 92 тысячи человек. 30 мая 2017 года был подписан приказ о призыве на военную службу 4 тысяч офицеров запаса.

Впрочем, первый блин оказался комом: набрать необходимое количество офицеров не удалось. К примеру, военком Энергодара жаловался, что ставки были сделаны не на тех кандидатов: двое из троих отобранных для службы оказались непригодны по состоянию здоровья, а третий… внезапно заболел накануне отправки.

Другие военкомы жаловались, что офицеры запаса массово берут отсрочку от призыва. Например, у них «появляются» несовершеннолетние дети.

Новый министр обороны Украины потребовал перевооружить армию © Facebook, Міністерство оборони України

Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся

Некомплект изначально заложен руководством ВСУ в самой структуре армии. Максимальная численность ВСУ по закону — 250 тысяч человек, фактическая — 230, а штатная численность — свыше 330 тысяч.

То есть армия по факту является кадрированной и готовится воевать комплектными войсками не сейчас, а когда будет объявлена мобилизация. То есть придут люди, чтобы наполнить боевые подразделения реальными бойцами по штату.

Всего в структуре ВСУ — свыше 1500 воинских частей. Так как вакансий в армии много, а желающих служить мало, берут всех.

Например, на воинскую службу массово пошли «заробитчане», которые не хотят служить и не хотят выполнять боевые задачи — их интересует только денежное довольствие и льготы. Из-за таких кадров увеличивается нагрузка на коллег, которые спустя некоторое время стараются уволиться либо ведут себя так, что от них стараются избавиться.

Плюс немалую роль играют и политические предпочтения: служившие при Порошенко наотрез отказываются служить «при Зеленском», отмечают военные эксперты. Летом 2019 года тысячи рапортов об увольнении легло на стол начальству от офицеров.

«Три года назад, когда добровольцы и первые мобилизованные стали покидать армию, им не смену пришли «гастарбайтеры». Непыльные должности в министерстве, в Генштабе или же продавали, или же раздавали «своим».

Моим непосредственным начальником в Генштабе стал бывший завхоз, который поставил на должности своих коллег. Они не то что не имеют представления об оперативных данных, они даже карт читать не умеют.

Понятное дело, что всё это сваливается на тех, кто в генштабе работает давно, кто был в АТО (ООС). А они, ничего не делая, получают отменную зарплату — с учетом всех надбавок в районе 50 тысяч гривен в месяц (более 135 тысяч рублей). Понятное дело, что те, на ком они ездят, долго не выдерживают и уходят. Я тоже распрощался с армией по этой причине, ну еще и политической — мне не нравится курс на примирение Зеленского», — рассказывает подполковник Валерий Коваленко.

Офицер на вес золота

Без Донбасса Украина провалила призыв в армию — экс-министр обороны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В то же время планы по призыву «пиджаков» уже вызвали недовольство вчерашних выпускников военных кафедр и их родителей, которые не скрывают, что буквально купили военный билет, так как раньше выпускников военных кафедр в армию не брали.

К тому же, у многих уже есть хорошая работа, планы на личную жизнь. А терять 18 месяцев они не хотят.

Помимо этого, странным выглядит призыв «пиджаков» притом, что на Украине каждый год выпускаются тысячи офицеров, на обучение которых за пять лет государство потратило миллиарды гривен.

Военный эксперт Сергей Негода отмечает, что некомплект офицеров серьёзно влияет на боеспособность армии. Пустующие места надо заполнить хоть кем-то.

«Сложилась парадоксальная ситуация — военных вузов в Украине недостаточно. Точнее, некоторые готовят специалистов, которые не нужны.

К примеру, лётчиков у нас уже перебор. Новые выпускники сидят без налёта положенного количества часов. Сотни офицеров моряков — при отсутствии полноценного флота — это нонсенс. А в то же время танкистов, зенитчиков, артиллеристов и других видов сухопутных войск надо еще поискать.

Никого не интересует, кого и сколько выпускают военные вузы. А главное — зачем. Некоторые высшие военные учебные заведения надо давно перепрофилировать, подогнать под потребности.

Как армия Украины и Нацгвардия становятся кузницей ультраправых © пресс-служба Нацгвардии Украины — утверждает военный эксперт.

В сегодняшней ситуации те, у кого налажен быт, есть хорошая работа, не согласятся на службу в армии. Да и государству это не выгодно, так как работодателю придётся компенсировать потери сотруднику (18 месяцев выплачивать сумму его зарплаты), чтобы закрепить за призывником его рабочее место до возвращения. А также платить самому призывнику зарплату минимум 15 тысяч гривен (больше 40 тысяч рублей).

Военкомам придётся делать ставку на безработных, холостых офицеров запаса. Причём тут уже не до качества призывников: главное — набрать нужное количество.

Ну, и самое главное: набор в армию подгоняется под гражданскую войну в Донбассе, больше-то он ни для чего гне нужен. Так может, лучше добиться мирного решения военного вопроса? Ведь война, как известно, всегда дороже мира.