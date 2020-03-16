От наследника Габсбургов до «девушки Бонда»: кто из известных личностей заразился коронавирусом

Коронавирус проникает в королевские дворцы, президентские кабинеты и даже на фабрику грёз – в Голливуд. Каждый день всё новые политики и артисты объявляют о своём карантине, а некоторые – о подтвержденном инфицировании

Украина.ру составила свой топ-5 известных личностей, кто заразился COVID-19 — коронавирусом.

5-е место: «девушка Бонда»

16 марта о своём подтвержденном диагнозе сообщила актриса и модель, украинка Ольга Куриленко. Она сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме бондианы «Квант милосердия».

Куриленко написала: «Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьёз!»

4-е место: семейный актёрский карантин

Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон также находятся на карантине. У них подтвердился коронавирус еще 12 марта. Актёр написал об этом в Twitter.

​Актёры заразились вирусом во время съёмок новой картины в Австралии. Рита Уилсон написала в Twitter: «Привет, ребята! Я хочу сделать плейлист для людей, самоизолированных в карантин. Можете ли вы прислать несколько идей для песен, которые я могу добавить? Кроме того, как мы это назовем? Карантинные хоры? Это то, что вы делаете в карантине. Подумайте». «Мир сошел с ума»: Лукашенко раскритиковал панику вокруг коронавируса © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

3-е место: семья Трюдо — не просто простуда

У супруги премьера Канады Джастина Трюдо — Софи Грегуар-Трюдо также обнаружили коронавирус. Чета вернулась домой из Лондона 12 марта, и Софи почувствовала симптомы простуды.

Сам глава Канады тоже ушел на карантин, хотя у него никаких симптомов заболевания нет. Помимо этого Трюдо решил изолировать семью.

Президент Украины Владимир Зеленский с женой направили письмо поддержки коллеге.

«Мы желаем вам скорейшего выздоровления и восстановления здоровья. Мы убеждены, что с поддержкой и заботой самых близких дела пойдут лучше», — написали Зеленский и его супруга Елена.

2-е место: карантин по-королевски

Как сообщает телерадиокомпания NRK, в Норвегии на карантин помещена королевская семья и ряд членов правительства. Отмечается, что среди отправленных на карантин — глава МИД Норвегии, министр промышленности и другие чиновники.

Все они вместе с королём и королевой входили в состав делегации, побывавшей в начале марта с государственным визитом в Иордании. При этом в Иордании на тот момент был зафиксирован всего один случай заболевания коронавирусом, а в Норвегии — 200.

1-е место: наследник последнего императора Австрии

Заразился коронавирусом и внук последнего австрийского императора Карла I. После своего визита в Швейцарию Карл Габсбург-Лотарингский почувствовал симптомы заболевания. Врачи подтвердили, что Габсбург инфицирован.

Сейчас наследник монархии находится у себя дома.

По состоянию на 16 марта коронавирусом в мире заразились более 169 тысяч человек, умерли 6 513.