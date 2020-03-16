Несъедобный Голодомор. 1 400 000 000 гривен на стройку, которая нужна только политикам

Выражение «пир во время чумы» известно давно. И возникло оно не в Украине. Однако эта хлебосольная, в соответствии с некоторыми стереотипами, страна иллюстрирует его с вопиющей расточительностью. Тратя непомерные деньги на то, взамен чего могла бы накормить и обогреть своих сограждан

Однако маховик декоммунизации запущен и раскручен настолько сильно, что подминает под себя любые критические рассуждения. Например, такие: зачем в полуголодной стране тратить миллиарды гривен не только на увековечивание голода, но и на его периодическую реконструкцию?

Не так давно госпредприятие «Дирекция по строительству второй очереди Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» объявляло тендер на реконструкцию первой очереди со строительством второй, решив потратить на это дело до 1 мая 2022 года 1,4 млрд народных денег.

Согласно данным тендерной документации, планируется построить новое четырехэтажное здание музея Голодомора: «Здание музея будет состоять из монолитного железобетонного каркаса общей площадью 15 086 кв. м. На уровне 4-го этажа будет выведен лифтовой холл с двумя лифтами, предоставляющих доступ для маломобильных групп населения в музей. Кроме того, на уровень входной группы справа от здания музея предусмотрена возможность пешеходного прохода по пандусу. На третьем этаже музея (основном) будет размещен центральный вход здания и вход для посетителей, прибывших на экскурсионных автобусах, и будет проходить со стороны Днепровского спуска по пешеходному мосту. На третьем этаже также планируется разместить гардероб, кассы, зал постоянной музейной экспозиции, сувенирную лавку, библиотеку, санузлы для посетителей, VIP-зону, медпункт, административные помещения, кафе на 40 мест, которое будет иметь прямой доступ с улицы. На уровень площадки выхода с 3-го этажа устраивается доступ автомобилей по проезду от аллеи Героев Крут парковой дорогой. На втором этаже будут размещаться зал временных экспозиций, три конференц-зала по 100 мест в каждом с возможностью трансформации в один зал вместимостью 300 мест, кино-лекционный зал на 300 мест, кафетерий на 100 мест, помещения для проведения мастер-классов, служебные, административные и рабочие помещения, необходимые для полноценного функционирования музея. Первый этаж будет содержать фондохранилище, административные помещения, служебные и технические помещения. На 1-й уровень предлагается выполнить подъездную дорогу, для использования служебным и технологическим транспортом и разместить зону загрузки комплекса. Зоны загрузок заведений общественного питания будут отделены от загрузки музея. Зона загрузки экспонатов музея оборудована грузовым лифтом с доступом на уровень постоянной экспозиции, временной экспозиций и фондов. Также на территории комплекса предусмотрено автостоянки суммарной вместимости 111 машиномест. От Днепровского спуска до здания музея будет простираться пешеходный мост, оформленный в виде пешеходной аллеи. В конструкциях сооружения пешеходного моста через Днепровский спуск предусмотрено два лифта для людей с ограниченными возможностями. Также будет удалено 524 дерева и 225 кустов…» Зеленский рассказал, что значит голодомор для Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Каждому, кто не сведущ в ценообразовании строительных работ, может показаться, что описание проекта тянет на меньшие деньги. Разделив деньги на площадь, получается 92 801 гривна 27 копеек за 1 квадратный метр. Не многовато ли, три с половиной тысячи долларов за квадрат недвижимости в стране, где пенсионерам надо выбирать, купить лекарство, еду или оплатить коммунальные услуги?!

Понятное дело, что маломобильные группы посетителей будут рады двум лифтам. Так же, как пассажиры 111 автомобилей, приехавшие поскорбеть о прошлом в креслах 300-местного конференц-зала и такого же вместительного кино-лекционного, а кто уже знаком со схемой музея, может сразу присесть в кафетерии на 100 мест или в другом — на 40. Что подавать будут в этих заведениях общественного питания, хотелось бы знать? Вот бы подать меню стариков донецких и луганских окраин — как раз сообразно тематике будет. Жертвы голода 30-х страдали тогда, эти — сейчас. Но до них в стране, победившей здравый смысл, дела нет…

Зато есть дело до всякого рода креативных специалистов, привлеченных к этому дорогостоящему проекту. Судите сами: есть рабочая группа, созданная на базе музея, которая разрабатывала научную концепцию экспозиции. Есть группа архитекторов бюро «Проектные системы ЛТД» (Киев, Украина) и «NizioDesign International», которые являются авторами архитектурного проекта музея. Есть, собственно, и международные компании «Nizio Design International» (Польша) и «Haley Sharpe Design» (Канада) целиком со всем своим высокооплачиваемым штатом, ведь, как сказано на сайте музея, «имеют международный опыт создания пространств», а это удовольствие не из дешевых. Есть, в конце концов, контентная группа — музейщики, музеологи, историки, специалисты других смежных областей, разрабатывающие структуру и детальный сценарий экспозиции. Эта группа создана приказом генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида на базе уже имеющегося музея. А еще есть экспертно-научный совет — совещательный орган, созданный на базе Национального музея Голодомора-геноцида и возглавляемый главным научным консультантом проекта. «Экспертно-научный совет отвечает за соблюдение всеми сторонами, которые создают музей, исторического нарратива, заложенного в научную концепцию экспозиции».

Немалая часть сметы предусмотрена на реконструкцию уже построенной первой очереди. «Необходимость реконструкции І очереди мемориала, которая была введена в эксплуатацию в 2010 году, возникла потому, что при ее строительстве в нижней части памятника «Свеча памяти» не соорудили технический коридор для прокладки инженерных сетей к будущему музею. Причина этому — неопределенность в то время на высшем политическом уровне государства относительно целесообразности дальнейшего строительства ІІ очереди объекта», — пояснили в дирекции. Стало быть, сейчас определенность у украинского государства есть. Как и целесообразность строительства второй очереди. Стоимость которой равняется, например, 3255 аппаратам для искусственной вентиляции легких, так необходимых при борьбе с тем же коронавирусом. Голодомор в зеркале общественного мнения © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк



А это, без учета Крыма и Донбасса, почти по 135 аппаратов на область! А если закупить портативные, стоимостью тысяч по 50 гривен, то может хватить для каждого участкового терапевта. Или почти для каждого — сколько их уже в Украине осталось?

«По замыслу архитекторов, вторая очередь Мемориального комплекса будет «спрятана» в Днепровский склон, который сейчас укрепляется. Это не изменит ландшафта и сохранит идею музея как свечи памяти. Проект уже согласован ЮНЕСКО», — утверждали в декабре 2018 года в Кабмине. Поэтому, видимо, проект ООО «Проектные системы ЛТД» был куплен по переговорной процедуре как произведение искусства по цене 16,9 млн гривен.

А в электронной системе публичных закупок ProZorro 9 сентября 2019 года было указано на заключение договора с ООО «Основа» на проведение реконструкции и строительства. Ранее, в 2017 году, эта компания проводила на объекте инженерно-геологические изыскания, в 2018 году выполняла подготовительные (на 118,6 млн гривен и 60 млн гривен) и строительные (на 155 млн гривен) работы. Как говорится, Бог в помощь, но в марте 2019-го аудиторы Госаудитслужбы выяснили, что ООО «Основа» при выполнении своих обязательств по этим договорам завысило стоимость выполненных работ на более чем 692 тыс. гривен. Немаленькие чаевые получаются на смете! Грешно при строительстве такого объекта заниматься таким крохоборством, не находите? Да и общую сумму строительства первой очереди мемориала назвать было сложно, к тому же в 2011 году — вскоре после сдачи ее в эксплуатацию — музей сильно затопило.

Из-за этого сейчас требуется потратить дополнительные средства. Само же строительство этого мемориального комплекса оценивается рядом экспертов неоднозначно: его разместили в исторической местности, которая охраняется законами Украины и ЮНЕСКО, — в буферной зоне Киево-Печерской лавры. И продолжают нарушать все эти законы. Как, впрочем, и многие другие. Потому что привыкли спекулировать на людском горе и им же прикрываться.