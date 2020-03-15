Секс и эпидемия. Парадоксальное последствие древней болезни для украинской культуры

Страны одна за другой вводят карантин, чтобы обезопасить себя от распространения новой напасти — коронавируса COVID-19. Очевидно, пандемия отразится на мировой культуре, как уже не раз бывало. Такого влияния не избежала и Украина

Улицы итальянских городов опустели. Регионы Италии на осадном положении. Даже итальянцу сложно будет свободно приехать из одного города в другой. Фактически вся страна очутилась на карантине.

«Каждый должен отказаться от чего-то, чтобы защитить здоровье граждан… Поэтому наши привычки должны быть изменены. Они должны быть изменены сейчас <…>Я собираюсь подписать указ, который мы можем обобщить как «я остаюсь дома», — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте вечером 9 марта.

В самой Италии политики стараются не злоупотреблять словом «карантин». Это и немудрено. Для Италии тема массовых болезней весьма чувствительна.

В XIV веке после страшной эпидемии чумы венецианский дож основал больницу в монастыре рыцарей святого Лазаря на острове Лазаретто. В ней на протяжении сорока дней (по-итальянски quaranta giorni) должны были находиться экипажи судов, прибывающих в Венецию. Благодаря этому решению удалось не только частично оградить Венецию от эпидемии, но и обогатить языки мира двумя словами: карантин и лазарет.

По страшной иронии судьбы, территория Светлейшей Венецианской республики — нынешние провинции в регионах Венето и Ломбардия — были первыми, где начал свирепствовать коронавирус, и первыми, где ввели карантин.

Однако та эпидемия — XIV века — не только нанесла страшный вред миру, но и обогатила мировую культуру. Именно благодаря ей появился «Декамерон» Джованни Боккаччо— сборник новелл, начинающийся с того, что благородные юноши и дамы покидают охваченную эпидемией чумы 1348 года Флоренцию и уезжают в загородную виллу, где рассказывают друг другу разные знаменательные истории.

Дворянин, советские актеры и писаная красота

Что может объединять эротику, потомка прославленного дворянского рода, уважаемых советских актеров вроде Армена Джигарханяна и Георгия Вицина, молодых комиков и прогноз погоды на Украине, а также трех итальянцев, живших века назад?

Конечно же, кино!

В 1994 году телевидение постсоветских государств обогатилось украинской эротической комедией «Несколько любовных историй», режиссером которой был потомок русского дворянского рода Андрей Бенкендорф. Снималась комедия на киностудии Александра Довженко. «Сценаристами» фильма были прославленные классики — Джованни Бокаччо, Фраческо Граццини-Ласка и Аньоло Фиренцола.

Роли в фильме исполнили Армен Джигарханян, Георгий Вицин, молодая, но уже состоявшаяся звезда украинского кино и театра Ольга Сумская, которая через три года станет героиней украинских девочек, снявшись в сериале «Роксолана», самый лучший пират для советских детей Валерий Чигляев, ряд других актеров и, конечно же, Руслана Писанка, для которой эта роль стала первой в серьезном кино. Эта же роль принесла Писанке звание украинского секс-символа. Веселая, задорная девушка с пышными формами полюбилась украинским кино- и телезрителям.

«Режиссер «Нескольких любовных историй» Андрей Бенкендорф уже после того, как мы оговорили, что, собственно, будем обнажать, в порыве творческой страсти предлагал мне: «А вот давай еще сделаем это и это!» Но я твердо говорила: «Нет!» Я боролась за каждый сантиметр своего тела, потому что были вещи, которые я приняла, — они подходили к образу, стало быть, до этого момента мы открываемся. А дальше — уже нет. Все, что сверх, работает не на образ, а против него. Здесь тоже надо иметь чувство меры как актеру, так и режиссеру», — вспоминала в интервью изданию «Бульвар» спустя 11 лет сама Писанка.

Спустя два года — в 1996 году — она стала вести прогноз погоды на украинском телевидении. После этого долгое время при словах «прогноз погоды» украинцы представляли именно Писанку. А вот россиянам она запомнилась как ведущая шоу «Страна советов» на НТВ. Эту передачу она вела вместе с Константином Меладзе и Львом Новоженовым.

Писанка — многогранная актриса. Так, спустя пять лет после «Нескольких любовных историй» она снялась уже не в роли красавицы, но ведьмы в фильме Ежи Гоффмана «Огнем и мечом». Не забывала Писанка и о театре.

На театральной сцене

В 2013 году телеканал «Вектор» — местное СМИ города Лозовая, что в Харьковской области, — порадовал зрителей сюжетом «Спектакль «Декамерон» развеселил лозовчан». В нем рассказывалось о гастролях в городе украинских звезд первой величины: Русланы Писанки и Ольги Сумской. Их труппа представила жителям города спектакль по мотивам сборника новелл Боккаччо.

Этот спектакль, судя по данным в интернете, ставился как минимум с 2009 года. Режиссер-постановщик — уроженец Одесской области, заслуженный артист России Валентин Варецкий. Он ставил «Декамерон» еще в 1995 году в Тамбове.

С его спектаклем Писанка и Сумская объездили всю Украину.

«На протяжении вечера на сцене появилось девять артистов, среди которых знаменитые Руслана Писанка и Ольга Сумская. Несмотря на смену образов они, видимо благодаря многолетнему опыту, вживались в каждую роль и были на сцене просто неотразимы, чем и заслужили бурные аплодисменты», — писало в марте 2013 года николаевское издание NikLife.

Майдан не поставил точку в истории «Декамерона» с Писанкой и Сумской.

«Говорят, Руслана Писанка в этом спектакле раздевается и весьма эротично, Сумская тоже показывает плечико и помахивает пышной копной волос. Но это лишь часть происходящего. Поскольку «Декамерон» от режиссера-постановщика Валентина Варецкого, это не только обнаженка и поцелуи, а яркое музыкальное шоу, наполненное искрометной игрой актеров, чья особая внутренняя интеллигентность удерживают комедию на тонкой грани между терпкой пикантностью и откровенной пошлостью», — призывало на спектакль в сентябре 2015 года издание «Комсомольская правда в Украине».

В 2019 году этот спектакль могли посетить жители Черновцов, а совсем недавно — 18 февраля 2020 года — жители Харькова. Что интересно, в афишах 2019 и 2020 годов название спектакля отличается от более раннего. Оно выглядит так: «Декамерон, или Секс во время чумы». При этом в Черновцах на афише центральной фигурой была рожденная во Львове Сумская. А вот в Харькове — киевлянка Писанка. Кроме того, на харьковской афише значилось — «спектакль идет на русском языке». Вот что значит знание зрительской аудитории!

В эти безрадостные дни массовые мероприятия запрещены. Но что мешает протянуть руки к книжной полке и взять томик Боккаччо? Или скачать эти новеллы из интернета.