От последствий эпидемии короновируса серьёзно пострадают простые украинцы, тогда как нынешняя украинская власть может даже обратить ситуацию себе на пользу, найдя удобное объяснение экономическим провалам страны и проведя «под шумок» непопулярные реформы

Об этом говорили российские и украинские политики, эксперты и журналисты в ходе состоявшейся в пятницу, 13 марта, пресс-конференции на тему «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

«Что умерло, умереть уже не может»

Экономика Украины готова к любым кризисам, поскольку «то, что умерло, умереть уже не может», Об этом сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, пояснив: «экономики Украины практически нет как таковой».

«Достаточно взять цифры 2013 года, когда ВВП Украины был 183 млрд (долларов — ред.), в 2015 году он был уже в два раза меньше, а сейчас ещё меньше… На сегодня «дыра» в бюджете Украины порядка 640 млн долларов, которых не хватает на выполнение обязательств новому правительству и президенту Украины. Это происходит потому, что уже даже международные институции, наверное, исчерпали определённый кредит доверия к Украине», — сказал политик, отметив, что чем дальше, тем труднее Украине будет совершать международные заимствования.

Однако последствия эпидемии могут быть серьёзными, продолжил Белик, пояснив: самое болезненное — это резкое уменьшение валютных поступлений от мигрантов, которые сейчас работают в Европе и в России — а «это достаточно серьёзный источник доходов многих украинских семей». Падение гривны, рост поставок дизтоплива из России, коронавирус и инфляция. Главное в экономике Украины с 7 по 13 марта © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

Эпидемия ударит и по украинской металлургии — «в связи с изменением спроса». А вот банковская сфера на Украине и без коронавируса достаточно подорвана, поэтому «банкопада быть не может, всё, что могло сгореть — сгорело», отметил Белик.

Политик подчеркнул, что он с большим уважением относится к братскому народу Украины, министры и президенты — «совсем другая история», и с сожалением констатировал, что будет серьёзный удар именно по народу: «многие люди потеряют возможность заработать копейку, чтобы кормить свою семью».

Модерировавший дискуссию политолог, главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов отметил, что стоит поговорить и о деталях, в частности, о степени готовности государства Украины к отражению атаки вируса.

Готова ли Украина к атаке вируса?

Он рассказал, что много лет работал на Украине, и тогда уже и журналисты, и многие политики говорили»: то, что делается со здравоохранением, и началось это ещё до Майдана даже, это очень плохо, и Украина не будет готова (к угрозам).

«Фактически была разобрана санитарно-эпидемиологическая служба. Многие реформы, которые начались уже после Майдана, ведут к тому, что сворачивается вся бесплатная медицина», — пояснил Хисамов. Он добавил: «хотя Украина считает себя воюющей страной», однако наблюдатели считают, что силовые службы, ГСЧС — «совершенно не готовы действовать в таких чрезвычайных обстоятельствах — что, опять же, по мнению наблюдателей, приведёт к тому, что последствия коронавируса там (на Украине — Ред.) будут ещё более тяжёлые, чем в среднем по земному шару». Здравозахоронение. Медицина Украины не лечит, а зарабатывает на пациентах © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

С этим согласился депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник, отметивший, что санэпидслужба полностью разрушена и восстановлению не подлежит — «проданы помещния, уничтожено оборудование…». Кроме того, по его словам, на Украине «уничтожены инфекционные больницы и отделения… лечитесь, как хотите, выживайте, как хотите».

«Не государство, а территория»

Владимир Олейник отметил, что тяжесть последствий эпидемии коронавируса и экономического кризиса усугубляется фактическим отсутствием украинского государства после 2014 года, с тех пор жизненно важные для страны решения принимаются не в Киеве.

«На мой взгляд, после госпереворота вряд ли можно говорить о существовании государства Украина, есть территория, которая управляется извне. Это моя точка зрения», — сказал политик. По его мнению, «электронное» правительство Украины не готово к работе в экстремальной ситуации.

Экс-депутат привёл пример: 6 марта Кабмин издал постановление о борьбе с коронавирусом, потребовав в одном из пунктов к 14 марта сообщить о предприятиях на местах, которые занимаются изготовлением средств индивидуальной защиты.

Олейник рассказал, что раньше такая информация передавалась телефонограммой в течение одного дня — «а они (нынешнее правительство — Ред.) с 6-го по 14 собирают». Поэтому, продолжил экс-депутат, поведение людей в Новых Санжарах его не удивило: люди просто знают, с каким правительством имеют дело и не надеются на него. Коронавирус резко уменьшит поступления в украинский бюджет от заробитчан — депутат © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Нет у украинцев и уверенности в лидере страны, отметил Олейник, напомнив о нападении националистов на советника секретаря Совбеза Украины Сивохо во время презентации «платформы примирения». По мнению политика, «упал не Сивохо, а упал окончательно Зеленский, и он уже не подымется».

«Нет лидера, нет хорошей власти, которая хотя бы понимала бы, что национальные интересы противоречат иногда «хотелкам» извне. И нет верховенства права. Сегодня реально уничтожены и медицина, и экономика. И — спасайся, кто может», — обрисовал ситуацию Олейник.

Он добавил, что Украине теперь придётся обходиться без такого серьёзного подспорья, как деньги трудовых мигрантов: «мы отдавали в аренду то, что любое государство бережёт — рабочую силу». Люди перечисляли в страну ежегодно от 12 до 20 миллиардов долларов.

«Это большие суммы, а сегодня их не будет», — заявил политик, отметив, что в Европе царит паника, всё закрывается — и в результате украинские заробитчане могут потерять рабочие места.

Кому коронавирус на пользу

Если б и не было пандемии коронавируса, ситуация в украинской экономике была бы всё равно сложная, отметил украинский политолог Александр Дудчак. Он напомнил, что отрицательное сальдо торгового баланса Украины превышает 11 млрд долларов, в этом году страна должна выплатить более 61 млрд гривен по облигациям внутреннего государственного займа, и ещё более трёх миллиардов в валюте по валютным облигациям. Негативные процессы эпидемия может только ускорить, пострадают при этом простые граждане.

А вот властям коронавирус может, как это ни парадоксально, принести пользу, сказал эксперт, пояснив: сложную ситуацию в экономике вполне можно будет списать на торможение экономики в глобальных масштабах.

При этом внутри страны «медицина разрушена, и надежды на государство нет никакой», — отметил эксперт. Он добавил, что теперь можно ожидать возвращения тысяч украинцев, работавших в Европе — «потому что работы там не будет».

Насколько опасен сам вирус, судить пока сложно, отметил Дудчак. По его словам, информация о связанных с эпидемией событиях сейчас преподносятся «слишком ярко, избыточно ужасающе». По этой причине, кстати, могут возникнуть эксцессы и в ходе возвращения украинцев из Европы домой — как это произошло в Новых Санжарах.

Нет денег на имитацию

Эпидемия коронавируса не является настоящей причиной глобального экономического кризиса, который начался значительно раньше. При этом ни эпидемия, ни падение цен на нефть не могут существенно повлиять на Украину, поскольку там нет уже ни государства, ни экономики, наблюдается лишь их имитация, заявил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. По его словам, «другое дело, что у Украины возникают проблемы с финансированием этой имитации».

«Для того чтобы что-то существовало, нужно откуда-то брать деньги. А если это что-то само не производит дополнительный ресурс, то деньги надо брать откуда-то», — пояснил эксперт. Он добавил, что до сих пор финансирование Украины происходило «путём нехитрой махинации»: МВФ перед каждым платежом выдавал ей кредитный транш, способный покрыть 60- 70% предыдущего платежа, остальное добавляла украинская казна — «и благополучно погашали очередной платёж по кредитам МВФ». Чума XXI века © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но Украина брала кредиты не только у МВФ. Поскольку, кроме выплаты долгов, нужно было финансировать и вот эту имитацию государства, Киеву приходится брать деньги на свободном мировом финансовом рынке, выпуская для этого евробонды, продолжил эксперт.

«То есть Украина создавала пирамиду государственных обязательств. Поэтому ухудшалась структура государственного долга. Он рос, становился более краткосрочным, вырастали проценты. Но, тем не менее, выстраивать эту пирамиду можно было еще и три, и пять лет», — пояснил Ищенко. Однако схеме пришёл конец, поскольку украинские олигархи решили не делиться с международным капиталом. Это немедленно привело к приостановке финансирования Украины со стороны МВФ, а банк Morgan Stanley прямо посоветовал своим клиентам выходить из украинских долговых обязательств.

Далее, по мнению эксперта, просматриваются два варианта. Либо украинских олигархов удастся убедят в том, что не надо испытывать судьбу, и тогда финансирование продлится. Те, кто даст деньги, понимают, что вскоре, в ближайшие два-три года, вернут их сторицей — за счёт украинцев.

«Если же Ринат Ахметов и Игорь Коломойский решат, что они умнее всех и могут сражаться с МВФ — ну тогда им объяснят, что, может быть, они и самые умные, но не самые счастливые. В таком случае финансирование действительно может прерваться, а в таком случае имитации не на что будет жить. Но опять-таки, ни короновирус несчастный, ни глобальный кризис к этому никакого отношения не имеют. Украина уже давно находится по ту сторону добра и зла и живёт совершенно по другим законам», — сказал эксперт в завершение.

Управление страхом

Действительно, коронавирус сам по себе имеет мало общего с реальным сектором, с экономикой, хотя раздуваемая вокруг него шумиха влечёт за собой экономические последствия в виде прибылей для одних и убытков для других, отметил политолог Алексей Кочетков. По его словам, мировая истерия вокруг коронавируса наглядно демонстрирует, насколько легко современное общество управляется при помощи страха.

«Весь мир в панике. Если включить любой итальянский канал, то такое впечатление, что апокалипсис уже произошёл — пустые улицы…», — сказал эксперт, добавив, что на самом деле пока ничего не случилось глобально страшного — в тех же США каждый год 80 тысяч человек умирают от обычного гриппа, и никто об этом даже не говорит. Кочетков добавил, что и украинские власти вполне могут использовать «коронавирусную» истерию для своих (или чужих) целей.

«Для украинского правительства очень удачный момент проводить самые непопулярные, самые лютые действия: отнимать землю, продавать её… международным корпорациям. Можно делать всё, что угодно, и не нарваться на массовые протесты, потому что люди будут бояться выходить на улицу», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что ради решения подобных задач власти вполне могут специально «нагнать жути».

«Надеюсь, они нас не слышат. Но, тем не менее, и такой аспект есть», — сказал политолог, подчеркнув: «Всё, что связано с этим вирусом, — это все из мира виртуальной реальности и манипуляции человеческим сознанием через СМИ, через глобальные сети».

В завершение дискуссии Искандер Хисамов призвал политологов и журналистов взвешенно подходить к освещению проблем, связанных с эпидемией и экономическим кризисом, не способствовать вольно или невольно нагнетанию панических настроений, но и стараясь не проглядеть настоящих угроз.