Украина.ру продолжает последовательно предлагать читателям новости украинской жизни. Хотя при этом просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Главные темы недели: эпидемия и попытки реализации Минских соглашений. Обе темы совершенно серьёзные (независимо от того, верим ли мы в панические сигналы ВОЗ и намерение Киева действительно выполнить соглашения). Однако реакция на то и другое общества и власти не оставляет нам шансов воздержаться от комментирования…

Украинским властям точно известны какие-то особенности коронавируса, неведомые медикам других стран. Во всяком случае именно это следует из принимаемых карантинных мер.

Например, отчего и почему дана команда не собираться более чем по 200 человек? Это критическая масса, при которой вирус ещё не действует, а если собрать 201, то все сразу заболеют и умрут? Ещё более интересно, что в Киеве критическая масса — 60 человек… В Киеве вирус действует иначе, чем на остальной территории страны?

Или почему в Киеве закрыты кинотеатры, но не закрыты театры обычные? Вероятно, Мельпомена и Талия (это музы трагедии и комедии соответственно) оказывают какое-то особое воздействие на вирус…

И да. Безусловно, карантин — та самая мера, которую должно предпринять правительство 30-миллионной «воюющей страны» (ТМ) в которой заболел 1 (прописью — ОДИН) человек.

Это правда. Справедливости ради надо признать, что правительство отвечает за страну, примерно половина жителей которой изрядно испугана эпидемией. Они жаждут спасения. И их надо как-то спасать. Не важно как.

Поскольку Непал ограничил доступ к Эвересту, у анонимной группы спасателей от коронавируса родилась идея — всех здоровых посадить на ковчег и пришвартовать его к Эвересту — там-то вируса точно нет.

Мы не знаем, правда ли это. Кажется, придумать новость об ограничении доступа к горе из-за эпидемии невозможно… Но мы верим в богатую фантазию коллег и животворную силу паники.

Информированный телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на свой источник в Офисе президента и под рубрикой «Инсайд» (правильно было бы «инсайт», чего уж там…) сообщил о введении на Украине карантина 13 марта в 8.35.

А Украина.ру об этом сообщила еще 12 марта в 16.45. Инсайты наших источников круче!

Это правда. Другое дело, что «Резидент» имел в виду обсуждение вопроса на заседании СНБОУ, а под «карантином» скорее всего имел в виду не карантин как таковой, а закрытие границ. Авторов ресурса подвела банальная неграмотность.

Карантин поставил под вопрос проведение запланированного радикалами «марша добровольцев» 14 марта. Ребята, однако, быстро нашлись — они проведут марш в противогазах!

Правда, в распоряжении правительства сказано не собираться больше чем по 200 человек, а не собираться больше чем по 200 человек без средств индивидуальной защиты… Но полиция это обстоятельство наверняка проигнорирует.

Верим, что «неполживые и рукопожатые СМИ» сообщат, что «добровольцы» протестуют против использования Россией химического оружия (свидетели найдутся — «белые каски» из Сирии эвакуированы).

Всё правда, даже последний абзац — это наш прогноз.

В социальных сетях появилась информация, что фракции «Европейская солидарность» и «Голос» собираются распустить на карантин Верховную Раду. Якобы для того, чтобы не допустить голосований по отставке главы НАБУ Сытника и таможенной службы Нефёдова.

Мы не знаем, правда ли это, но поддерживаем и предлагаем также распустить на карантин ещё и правительство. Хуже точно не будет.

В телеграм-каналах, близких к Офису президента, активно раздувается тема выборов в 179 избирательном округе, которые логично было бы отменить из-за эпидемической опасности.

Правда, ближайший больной находится в Житомирской области, в то время как округ — в Харьковской…

Причина, правда, никак с коронавирусом не связана — в округе с разгромным счётом побеждает экс-губернатор Юлия Светличная, а представитель СН был вынужден вообще сняться с гонки, чтобы случайно не показать результат партии в округе…

Это правда.

В Москве пятеро заболевших прилетели рейсом из… Бергамо!

Это правда. Сразу вспоминается: «Стойте! Я вам хочу сказать: Высокий суд великого Турина, …поскольку найден истинный убийца, …постановил… Флориндо коронавирус оправдать!»