Гривна продолжает падение, поставки дизтоплива из России выросли за месяц на 40%, Нацбанк пересмотрит прогнозы по инфляции и росту экономики из-за коронавируса. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

НБУ продолжает тратить сотни миллионов долларов на поддержку гривны

Паника на мировых рынках из-за распространения коронавируса и обвал цен на нефть привели к повышенному спросу на иностранную валюту на межбанковских торгах на Украине.

Во вторник, 10 марта, котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,98 — 25,01 гривны за доллар. Опережая резкий рост котировок, Национальный банк Украины за первые 30 минут торгов продал $150 миллионов долларов. Впоследствии регулятор вышел на межбанк с еще одной интервенцией на $100 млн.

НБУ начинал продавать доллар по 25,2 гривны, впоследствии был вынужден поднимать свои котировки до 25,25 гривны, затем — до 25,3 гривны, а последние продажи проводил по 25,35. После того, как рост котировок приостановился, НБУ продал банкам еще $20 млн.

Несмотря на интервенции, курс гривны снизился на 40 копеек — официальный курс на 11 марта был установлен на уровне 25,31 гривны за доллар.

«Чёрный понедельник» для Украины. Как новый кризис изменит экономику страны © REUTERS, Aly Song | REUTERS, Aly Song | Перейти в фотобанк

В четверг, 12 марта, регулятор продолжил валютные интервенции и продал более $220 миллионов. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн за доллар.

В дальнейшем Национальный банк продолжал удовлетворять избыточный спрос на валюту и продал еще почти $150 млн. Это поддержало котировки на рынке на уровне 25,8-26,0 грн за доллар США. НБУ не менял общий тренд, который формировал рынок, а только сглаживал чрезмерные колебания.

12 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,99 — 26,01 гривны за доллар. Национальный банк ослабил официальный курс на 23 копейки, установив его на 13 марта на уровне 25,85 гривны за доллар.

На открытии межбанка в пятницу, 13 марта, котировки гривны к доллару установились на уровне 25,99 — 26,01 гривны за доллар. Нацбанк снова объявил аукцион по продаже до $200 миллионов для поддержки гривны. В результате НБУ продал $63,70 млн, средневзвешенный курс превысил психологическую отметку и составил 26,031 грн за доллар.

В НБУ подчеркивают, что влияние психологического фактора на валютном рынке сейчас является ключевым. Регулятор сообщил, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями: международные резервы Украины на сегодня превышают $26 млрд.

Как пояснили представители НБУ, спрос на валюту на межбанковском рынке формируют резиденты — украинские компании, которые работают с экспортно-импортными операциями и у которых есть долговые обязательства в иностранной валюте. Спрос от нерезидентов небольшой.

Экономист Охрименко: Слухи про дефолт Украины сильно преувеличены. Но проблем не избежать © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Всё это создает чрезвычайно благоприятную среду для спекулянтов, которые сейчас зарабатывают как на игре «на повышение» на межбанке, так и за счет переливов валюты с безналичного рынка (где она дешевле) на наличный.

Разница между курсами в 30-50 копеек очень привлекает любителей заработать на ажиотаже и наличный рынок сам становится одним из драйверов раскрутки девальвации гривны.

Украина нарастила импорт дизельного топлива из России на 40%

Поставки российского дизельного топлива на Украину в феврале увеличились на 40% по сравнению с январем и позволили частично компенсировать снижение импорта из Беларуси. Об этом порталу enkorr сообщили в среду, 11 февраля, в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

В февральском балансе украинского рынка российское топливо заняло 45%, что соответствует доле, которую российские производители имели до введения спецпошлин на поставки по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс».

Баланс украинского рынка ДТ в феврале 2020 года составил 448,4 тыс. тонн. Это на 3% (на 12,7 тыс. тонн) больше чем в феврале 2019 года и на 25% (на 90 тыс. тонн) больше января 2020 года.

Украинские НПЗ в февральском балансе заняли около 14% (64 тыс. тонн), импорт — 86% (384 тыс. тонн).

Из России в феврале было импортировано 200,8 тыс. тонн, что на 58,6 тыс. тонн больше, чем в январе (142,5 тыс. тонн).

Основной прирост пришелся на канал поставок через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь), с которого отгрузки на Украину в феврале увеличились до 118 тыс. тонн с 75 тыс. тонн в январе.

Украина и США ведут переговоры о долгосрочном импорте газа — Оржель © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

Напомним, баланс украинского рынка дизельного топлива в январе 2020 г. составил 338 тыс. тонн. Объем поставок топлива на украинский рынок в январе стал самым низким за последние три года, то есть с января 2017 г. Украинские НПЗ произвели оценочно 58,5 тыс. т (+4,6% к январю 2019 г.), импорт сократился на 25%, до 280 тыс. тонн.

НБУ пересмотрит макропрогнозы в связи с коронавирусом

Хотя распространение коронавируса в мире пока не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию на Украине, в апреле, скорее всего, Национальному банку придется пересмотреть макропрогнозы. Об этом в четверг, 12 марта, заявил глава Нацбанка Яков Смолий.

По его словам, на экономической активности и инфляции на Украине еще не сказались такие последствия распространения коронавируса, как давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики; смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на эти процессы; введение правительствами стран мер по недопущению распространения COVID-19.

Смолий подчеркнул, что, кроме падения цен на мировых рынках из-за коронавируса, на инфляцию на Украине в сторону снижения будут давить конкурентные войны между странами-производителями нефти, которые недавно развернулись.

«Они будут провоцировать поддержания рекордно низких цен на энергоносители, что будет влиять и на цены товаров украинского экспорта.

В общем, все эти факторы будут иметь разнонаправленное влияние на экономический рост и инфляцию на Украине, что усиливает неопределенность», — добавил Смолий.

Глава НБУ подчеркнул, что ключевым предположением, которое правления принимает во внимание, принимая решение о снижении учетной ставки до 10%, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Падение гривны неизбежно и экономически обоснованно» — экс-министр экономики Украины © РИА Новости Украина — отметили в регуляторе.

Смолий также подчеркнул, что риск распространения коронавируса может в случае реализации привести к рецессии мировой экономики и значительного замедления экономической активности на Украине.

По его словам, существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран, могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования.

В НБУ заявили, что актуальными остаются также риски: эскалации военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России; сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур на Украине из-за неблагоприятных погодных условий; увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата.

Кроме этого, Смолий заявил, что январский прогноз НБУ предусматривал инфляцию 4,8% на конец 2020 года, но он может быть пересмотрен в апреле в зависимости от развития событий.