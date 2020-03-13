НБУ продолжает тратить сотни миллионов долларов на поддержку гривны

Паника на мировых рынках из-за распространения коронавируса и обвал цен на нефть привели к повышенному спросу на иностранную валюту на межбанковских торгах на Украине.

Во вторник, 10 марта, котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,98 — 25,01 гривны за доллар. Опережая резкий рост котировок, Национальный банк Украины за первые 30 минут торгов продал $150 миллионов долларов. Впоследствии регулятор вышел на межбанк с еще одной интервенцией на $100 млн.

НБУ начинал продавать доллар по 25,2 гривны, впоследствии был вынужден поднимать свои котировки до 25,25 гривны, затем — до 25,3 гривны, а последние продажи проводил по 25,35. После того, как рост котировок приостановился, НБУ продал банкам еще $20 млн.

Несмотря на интервенции, курс гривны снизился на 40 копеек — официальный курс на 11 марта был установлен на уровне 25,31 гривны за доллар.

«Чёрный понедельник» для Украины. Как новый кризис изменит экономику страны
«Чёрный понедельник» для Украины. Как новый кризис изменит экономику страны
© REUTERS, Aly Song | Перейти в фотобанк
В среду, 11 марта, НБУ продолжил активно сглаживать курсовые колебания и продал с этой целью около $350 миллионов.

В четверг, 12 марта, регулятор продолжил валютные интервенции и продал более $220 миллионов. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн за доллар.

В дальнейшем Национальный банк продолжал удовлетворять избыточный спрос на валюту и продал еще почти $150 млн. Это поддержало котировки на рынке на уровне 25,8-26,0 грн за доллар США. НБУ не менял общий тренд, который формировал рынок, а только сглаживал чрезмерные колебания.

12 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,99 — 26,01 гривны за доллар. Национальный банк ослабил официальный курс на 23 копейки, установив его на 13 марта на уровне 25,85 гривны за доллар.

На открытии межбанка в пятницу, 13 марта, котировки гривны к доллару установились на уровне 25,99 — 26,01 гривны за доллар. Нацбанк снова объявил аукцион по продаже до $200 миллионов для поддержки гривны. В результате НБУ продал $63,70 млн, средневзвешенный курс превысил психологическую отметку и составил 26,031 грн за доллар.

В НБУ подчеркивают, что влияние психологического фактора на валютном рынке сейчас является ключевым. Регулятор сообщил, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями: международные резервы Украины на сегодня превышают $26 млрд.

Как пояснили представители НБУ, спрос на валюту на межбанковском рынке формируют резиденты — украинские компании, которые работают с экспортно-импортными операциями и у которых есть долговые обязательства в иностранной валюте. Спрос от нерезидентов небольшой.

Экономист Охрименко: Слухи про дефолт Украины сильно преувеличены. Но проблем не избежать
Экономист Охрименко: Слухи про дефолт Украины сильно преувеличены. Но проблем не избежать
© Евгений Котенко, РИА Новости Украина
На этом фоне нервничает и наличный рынок, где с одной стороны — оживился спрос на валюту, а с другой — уже началась нехватка наличной гривны у крупных сетей обменников, что сдерживает аппетиты финансистов.

Всё это создает чрезвычайно благоприятную среду для спекулянтов, которые сейчас зарабатывают как на игре «на повышение» на межбанке, так и за счет переливов валюты с безналичного рынка (где она дешевле) на наличный.

Разница между курсами в 30-50 копеек очень привлекает любителей заработать на ажиотаже и наличный рынок сам становится одним из драйверов раскрутки девальвации гривны.

Украина нарастила импорт дизельного топлива из России на 40%

Поставки российского дизельного топлива на Украину в феврале увеличились на 40% по сравнению с январем и позволили частично компенсировать снижение импорта из Беларуси. Об этом порталу enkorr сообщили в среду, 11 февраля, в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

В февральском балансе украинского рынка российское топливо заняло 45%, что соответствует доле, которую российские производители имели до введения спецпошлин на поставки по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс».

Баланс украинского рынка ДТ в феврале 2020 года составил 448,4 тыс. тонн. Это на 3% (на 12,7 тыс. тонн) больше чем в феврале 2019 года и на 25% (на 90 тыс. тонн) больше января 2020 года.

Украинские НПЗ в февральском балансе заняли около 14% (64 тыс. тонн), импорт — 86% (384 тыс. тонн).

Из России в феврале было импортировано 200,8 тыс. тонн, что на 58,6 тыс. тонн больше, чем в январе (142,5 тыс. тонн).

Основной прирост пришелся на канал поставок через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь), с которого отгрузки на Украину в феврале увеличились до 118 тыс. тонн с 75 тыс. тонн в январе.

Украина и США ведут переговоры о долгосрочном импорте газа — Оржель
Украина и США ведут переговоры о долгосрочном импорте газа — Оржель
© РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк
Сообщается, что рост импорта из России позволил компенсировать большую часть «выпавших» из баланса объемов белорусского топлива.

Напомним, баланс украинского рынка дизельного топлива в январе 2020 г. составил 338 тыс. тонн. Объем поставок топлива на украинский рынок в январе стал самым низким за последние три года, то есть с января 2017 г. Украинские НПЗ произвели оценочно 58,5 тыс. т (+4,6% к январю 2019 г.), импорт сократился на 25%, до 280 тыс. тонн.

НБУ пересмотрит макропрогнозы в связи с коронавирусом

Хотя распространение коронавируса в мире пока не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию на Украине, в апреле, скорее всего, Национальному банку придется пересмотреть макропрогнозы. Об этом в четверг, 12 марта, заявил глава Нацбанка Яков Смолий.

По его словам, на экономической активности и инфляции на Украине еще не сказались такие последствия распространения коронавируса, как давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики; смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на эти процессы; введение правительствами стран мер по недопущению распространения COVID-19.

Смолий подчеркнул, что, кроме падения цен на мировых рынках из-за коронавируса, на инфляцию на Украине в сторону снижения будут давить конкурентные войны между странами-производителями нефти, которые недавно развернулись.

«Они будут провоцировать поддержания рекордно низких цен на энергоносители, что будет влиять и на цены товаров украинского экспорта.

В общем, все эти факторы будут иметь разнонаправленное влияние на экономический рост и инфляцию на Украине, что усиливает неопределенность», — добавил Смолий.

Глава НБУ подчеркнул, что ключевым предположением, которое правления принимает во внимание, принимая решение о снижении учетной ставки до 10%, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Падение гривны неизбежно и экономически обоснованно» — экс-министр экономики Украины
«Падение гривны неизбежно и экономически обоснованно» — экс-министр экономики Украины
© РИА Новости Украина
«Заключение новой программы с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках во времена пиковых выплат по государственному долгу. Также на восприятие Украины инвесторами будут влиять решения украинских судов об ответственности и обязательствах экс-владельцев неплатежеспособных банков перед государством», — отметили в регуляторе.

Смолий также подчеркнул, что риск распространения коронавируса может в случае реализации привести к рецессии мировой экономики и значительного замедления экономической активности на Украине.

По его словам, существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран, могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования.

В НБУ заявили, что актуальными остаются также риски: эскалации военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России; сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур на Украине из-за неблагоприятных погодных условий; увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата.

Кроме этого, Смолий заявил, что январский прогноз НБУ предусматривал инфляцию 4,8% на конец 2020 года, но он может быть пересмотрен в апреле в зависимости от развития событий.