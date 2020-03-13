Выяснилось, что ничего лучше, чем команда КВН «95-й квартал», в активе Владимира Зеленского нет. Во всяком случае, так полагает 45% участников голосования.
Между прочим, первая позиция оказалась в существенном отрыве от второй, где расположился маниакально любимый широкими массами сериал «Сваты». Здесь имеем 28%.
А еще есть «Студия «95-й квартал», выросшая из одноименной команды КВН, но не являющаяся с ней полностью одним и тем же явлением. 9% голосов и почетное третье место.
На два процента меньше симпатий получил просто-таки государствообразующий (в украинской реальности) сериал «Слуга народа». У него 7% и четвертая строка в нашей турнирной таблице.
Теперь занятный момент. Пятое и шестое места поделили между собой фильм «8 первых свиданий» и президентство Зеленского. Последний проект — это не сериал и не концертная программа. Это именно что управление страной… Ну, скорее всего, вы в курсе. Так вот, эти два творческих проявления Владимира Зеленского ценятся аудиторией примерно одинаково. У них по 3% голосов.
Цикл кинолент «Любовь в большом городе» и комедию «Ржевский против Наполеона» поддержало по 2% участников голосования на платформе телеграм-канала Украина.ру. Несложно прикинуть, что это седьмая-восьмая позиции в нашем опросе.
Меньше всего у шоу «Рассмеши комика» — 1%. Странно, хорошая же программа, забавная… Впрочем, народу виднее.