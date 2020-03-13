Телеграм-канал Украина.ру предложили своим подписчикам опрос на тему «Самый удачный проект Владимира Зеленского». Все же, как ни крути, он много чего натворил к этому моменту. Были предложены варианты ответов. И вот какими выдались результаты голосования

Выяснилось, что ничего лучше, чем команда КВН «95-й квартал», в активе Владимира Зеленского нет. Во всяком случае, так полагает 45% участников голосования.

«Сваты» как формула мира. Зеленский, которого мы потеряли © vk.com, Сериал «Сваты»

А еще есть «Студия «95-й квартал», выросшая из одноименной команды КВН, но не являющаяся с ней полностью одним и тем же явлением. 9% голосов и почетное третье место.

На два процента меньше симпатий получил просто-таки государствообразующий (в украинской реальности) сериал «Слуга народа». У него 7% и четвертая строка в нашей турнирной таблице.

Фальстарт Сергея Сивохо. И президента Зеленского © Страна.ua | Страна.ua | Перейти в фотобанк

Цикл кинолент «Любовь в большом городе» и комедию «Ржевский против Наполеона» поддержало по 2% участников голосования на платформе телеграм-канала Украина.ру. Несложно прикинуть, что это седьмая-восьмая позиции в нашем опросе.

Меньше всего у шоу «Рассмеши комика» — 1%. Странно, хорошая же программа, забавная… Впрочем, народу виднее.