Вскоре появится новая переговорная площадка по Донбассу, в случае нападение на Сергея Сивохо националисты показывают Зеленскому, за кем сила, а центральные власти тем временем сражаются на два фронта: против коронавируса и экономического кризиса

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Переговоры по Донбассу: формат Ермак-Козак

В среду, 11 марта, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и замруководителя Администрации президента России Дмитрий Козак встретились в Минске — поучаствовали в заседании Трехсторонней контактной группы и продвинулись в переговорах по Донбассу

В ходе встречи Козак предложил создать диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) и Донбасса. Он считает, что это сделает возможным диалог Киева с Донбассом, а в целом данный механизм уже согласован и может быть утвержден на следующем заседании ТКГ.

Слова Козака подтвердили в ДНР и ЛНР, отметив, что «нужен дополнительный орган, который сможет отрабатывать аспекты политического урегулирования» конфликта в Донбассе».

Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Зеленского сообщили, что в Минске также продуктивно обсудили обмен пленными, разведение войск и открытие КПВВ.

Любые переговоры лучше молчания: то, что стороны пытаются найти какие-то форматы — это плюс, говорит замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов. Однако всё будет упираться в конечную роль и решение на высшем уровне Зеленского, «будет ли он способен идти на реализацию политических шагов Минских соглашений или будет продолжать буксовать».

«Для Зеленского через несколько месяцев наступит время «Ч», когда ему необходимо будет определиться: или он будет гнуть свою линию, или из страха либо под внешним воздействием будет продолжать статус-кво: ни войны, ни мира», — сообщил эксперт.

В ближайшие месяцы будет ясно, действительно ли эти инициативы исходят из желания Зеленского закончить войну, или это промежуточные шаги, направленные на то, чтобы потянуть время, отметил политолог.

Для Зеленского эта тема важна, потому что он смотрит на результаты выборов и общественный рейтинг, и мы видим, что когда Зеленский делает шаги по Донбассу, общество на это реагирует позитивно. Об этом говорит политолог Алексей Якубин. По его словам, для Зеленского эта связка реакции общества на проводимую политику играет большую роль.

«Насколько я понимаю, у Зеленского эту идею считают возможностью выйти из тупика — реализовать домашнее задание первой «нормандской» встречи, потому что ни закона об амнистии, ни закона о выборах, ни инициации «формулы Штайнмайера» не было.

И есть понимание, что нужен диалог с ОРДЛО, и мне кажется, что сейчас Киев пытается создать несколько диалоговых площадок, которые, с одной стороны, носят консультативный характер, а с другой — позволяют выстраивать диалог. И мне кажется, что у Зеленского есть цель, чтобы выборы в Донбассе и на Украине прошли одновременно», — рассказал Якубин.

Новая площадка по Донбассу будет иметь нулевую эффективность, прогнозирует политолог Александр Теплюк. Как говорится, шуму наведут, и на этом все закончится, уверен он.

Ермак ничего не изменит, пока на власть воздействуют националисты — Баширов © Владимир Трефилов

Показывается, что вопрос по Донбассу решается, что что-то происходит. Они же не могут взять и буквально показать, что ситуация заморожена и она не в состоянии разрешиться», — заявил эксперт.

Нападение на Сивохо: Аваков показывает силу

В четверг, 12 марта, главной темой дня стало нападение националистов на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо — во время презентации общественности плана возвращения под контроль Киева мятежного Донбасса в рамках «Национальной платформы примирения и единства».

«Ветераны АТО» окружили Сивохо, оскорбляли его и даже толкнули в спину, из-за чего юморист и политик упал и смог подняться только с помощью.

Позднее полиция задержала группу нападавших, на вечер пятницы назначен суд. Один из лидеров радикалов Андрей Билецкий призвал прийти и силой освободить «побратимов», не бояться полиции и изоляторов.

В свою очередь президент Зеленский, которого связывают давние личные отношения с экс-квнщиком Сивохо, никак публично не отреагировал на инцидент. Ходили слухи, что он звонил министру внутренних дел Авакову (ему приписывают контроль над радикалами) с гневными тирадами, но в публичную плоскость это никак не вылилось.

Аваков продолжает демонстрировать Зеленскому, что он не первый, но и не второй, что без его воли, позиции ничего решить невозможно. Такое мнение у Кирилла Молчанова. Потому что Аваков контролирует сразу и Нацполицию, и «Нацкорпус»: он может, как организовать эти беспорядки, так и их купировать, отмечает эксперт.

«Это серьёзный кризис двоевластия. А Зеленскому необходимо определяться, кто главный? Или он голый король? Считаю, что без отставки Авакова Зеленский вряд ли сможет, если он действительно этого хочет, по урегулированию в Донбассе. Сможет ли Зеленский пойти на такое жесткое переформатирование правительства и выгнать Авакова, это другой вопрос», — рассказал политолог.

Что стоит за нападением на Сивохо? Момент истины для украинской власти © Страна.ua

«Мне кажется, что тот факт, что произошло нападение, — это показатель того, что отдельные влиятельные игроки (я не исключаю, что это представители власти, возможно, тот же Аваков) не хотят, чтобы без них решались эти вопросы. И более того, мне кажется, что факт того, как это произошло, показывает, что эти группы понимают, что процесс пошёл», — сообщил эксперт.

Двойной удар: Украина против коронавируса и экономического кризиса

Украина вслед за другими странами мира закрывается из-за коронавируса и страдает от начавшегося экономического кризиса. В стране объявлен карантин, СНБО разрабатывает экстренные меры борьбы с вирусом.

В то же время 9 марта мир пережил «чёрный понедельник» с обвалом цен на нефть и фондовых рынков. Национальный банк Украины смог удержать курс гривны от обвала, но нацвалюта всё равно понемногу обесценивается.

Украина и так находилась не в очень хорошей экономической ситуации, поэтому кризису особенно не по чему бить, говорит Александр Теплюк.

«На улицу выходишь — все улыбаются, ничего нет. А заходишь в интернет — там реально паника. Ну да, люди покупают продукты, некоторые, может, с запасом, но общей истерии и паники пока я не вижу.

Да, возможно возникнут проблемы с продукцией, которую импортируют, с учетом того, что те страны, которые импортируют, закроют границу. Плюс, возможно, возникнут ситуации с этой продукцией из-за того, что часть КПП будут закрыты.

Мы должны понимать, что идёт не только поток людей, но и поток товаров, он будет жестче проверяться, а это значит, что будут определённые задержки. Но еще раз говорю, чего-то проблемного не происходит, Украина не слишком импортозависимое государство по части еды. Поэтому товарами первой необходимости мы можем себя обеспечить», — уверен политолог.

Хроники коронавируса. Новые заболевшие в Белоруссии и на Украине, возможный американский след © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Считаю, что это сделали очень правильно, потому что это может хоть как-то купировать быстрое расползание этого заболевания на Украине. Следующим шагом будет, наверно, закрытие границ.

Только такими мерами Украина может бороться с коронавирусом, потому что не в плане медицинского обеспечения, ни в плане ранней диагностике и лечения никаких ресурсов у нас нет», — категоричен Молчанов.

В нынешней ситуации очень важно сохранить баланс между карантином и коронавирусом, указывает Алексей Якубин. Потому что сейчас, даже если посмотреть на европейские страны, меры против коронавируса выглядят страшнее самого коронавируса — «такая чума во время чумы», сказал политолог.

«Я понимаю логику правительства: они считают, что надо подстраховаться, ввести карантинные меры. Более того, новое правительство Шмыгаля видело, как медленно реагировало правительство до него с Новыми Санжарами, и они хотят сделать это по-другому.

А с другой стороны, меры, которые они применяют, могут сильно ударить по украинской экономике, которая и так, мягко говоря, не в лучшем состоянии и без того сверхзависима от мировой», — подытожил эксперт.